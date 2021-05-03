https://ria.ru/20210503/shashlyk-1730965687.html

Диетолог дала совет, как правильно приготовить шашлык

Диетолог дала совет, как правильно приготовить шашлык

Шашлыки лучше всего делать из натурального нежирного мяса, при этом перед приготовлением его обязательно стоит мариновать, а при обжарке почаще переворачивать - РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T08:34

2021-05-03T08:34

2021-05-03T08:34

шашлык

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Шашлыки лучше всего делать из натурального нежирного мяса, при этом перед приготовлением его обязательно стоит мариновать, а при обжарке почаще переворачивать - это сделает шашлык более здоровым, рассказала РИА Новости диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха."Старайтесь выбирать мясо нежирных сортов или подрезайте жир перед приготовлением. Когда он капает с мяса на угли, образуется больше дыма, а это приводит к образованию канцерогенов (вещества, способные приводить к развитию раковых опухолей – ред.). Поэтому чаще переворачивайте мясо при приготовлении", - посоветовала она.Лучше всего шашлыки готовить из натурального мяса, птицы или рыбы, отметила диетолог. В целом же, по ее словам, стоит как можно реже употреблять в пищу полуфабрикаты, сосиски и колбасы, даже приготовленные на гриле или углях."Мясо следует мариновать — маринад помогает уменьшить количество канцерогенов, а также нейтрализует микробы. Для этого можно использовать уксус, травы - розмарин, куркуму, специи, чеснок, масло", - рассказала Макуха, добавив, что после гриля канцерогены в маринованном мясе сокращаются на 57-88%.Также не стоит пережаривать мясо: употребление в пищу пережаренных или обугленных частей мяса может увеличить риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта, указала диетолог.

https://ria.ru/20210429/kulich-1730413026.html

https://ria.ru/20210503/shashlyk-1730964057.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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шашлык, общество