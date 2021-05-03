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Диетолог дала совет, как правильно приготовить шашлык
Диетолог дала совет, как правильно приготовить шашлык
Шашлыки лучше всего делать из натурального нежирного мяса, при этом перед приготовлением его обязательно стоит мариновать, а при обжарке почаще переворачивать - РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T08:34
2021-05-03T08:34
шашлык
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Шашлыки лучше всего делать из натурального нежирного мяса, при этом перед приготовлением его обязательно стоит мариновать, а при обжарке почаще переворачивать - это сделает шашлык более здоровым, рассказала РИА Новости диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха."Старайтесь выбирать мясо нежирных сортов или подрезайте жир перед приготовлением. Когда он капает с мяса на угли, образуется больше дыма, а это приводит к образованию канцерогенов (вещества, способные приводить к развитию раковых опухолей – ред.). Поэтому чаще переворачивайте мясо при приготовлении", - посоветовала она.Лучше всего шашлыки готовить из натурального мяса, птицы или рыбы, отметила диетолог. В целом же, по ее словам, стоит как можно реже употреблять в пищу полуфабрикаты, сосиски и колбасы, даже приготовленные на гриле или углях."Мясо следует мариновать — маринад помогает уменьшить количество канцерогенов, а также нейтрализует микробы. Для этого можно использовать уксус, травы - розмарин, куркуму, специи, чеснок, масло", - рассказала Макуха, добавив, что после гриля канцерогены в маринованном мясе сокращаются на 57-88%.Также не стоит пережаривать мясо: употребление в пищу пережаренных или обугленных частей мяса может увеличить риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта, указала диетолог.
https://ria.ru/20210429/kulich-1730413026.html
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шашлык, общество

Диетолог дала совет, как правильно приготовить шашлык

08:34 03.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Шашлыки лучше всего делать из натурального нежирного мяса, при этом перед приготовлением его обязательно стоит мариновать, а при обжарке почаще переворачивать - это сделает шашлык более здоровым, рассказала РИА Новости диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.
"Старайтесь выбирать мясо нежирных сортов или подрезайте жир перед приготовлением. Когда он капает с мяса на угли, образуется больше дыма, а это приводит к образованию канцерогенов (вещества, способные приводить к развитию раковых опухолей – ред.). Поэтому чаще переворачивайте мясо при приготовлении", - посоветовала она.
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Лучше всего шашлыки готовить из натурального мяса, птицы или рыбы, отметила диетолог. В целом же, по ее словам, стоит как можно реже употреблять в пищу полуфабрикаты, сосиски и колбасы, даже приготовленные на гриле или углях.
"Мясо следует мариновать — маринад помогает уменьшить количество канцерогенов, а также нейтрализует микробы. Для этого можно использовать уксус, травы - розмарин, куркуму, специи, чеснок, масло", - рассказала Макуха, добавив, что после гриля канцерогены в маринованном мясе сокращаются на 57-88%.
Также не стоит пережаривать мясо: употребление в пищу пережаренных или обугленных частей мяса может увеличить риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта, указала диетолог.
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