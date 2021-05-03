https://ria.ru/20210503/shashlyk-1730964057.html

Терапевт рассказала, как приготовить полезный для здоровья шашлык

Терапевт рассказала, как приготовить полезный для здоровья шашлык

При приготовлении шашлыка следует отдавать предпочтение мясу птицы, жарить его не на очень высоких температурах и не добавлять к блюду кетчуп и майонез... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T08:10

2021-05-03T08:10

2021-05-03T08:33

шашлык

оксана драпкина (врач)

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. При приготовлении шашлыка следует отдавать предпочтение мясу птицы, жарить его не на очень высоких температурах и не добавлять к блюду кетчуп и майонез промышленного производства, советует главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина."Традиционно в это время открывается сезон шашлыков в кругу семьи и друзей. Сразу отмечу, что формула идеального праздничного ужина – это 100-120 граммов белкового продукта плюс 200 граммов овощного гарнира. Шашлык – чудесное блюдо и отличный источник белка при правильном подходе к его приготовлению",- сказала Драпкина журналистам.Она уточнила, что при выборе мяса следует отдать предпочтение мясу птицы. Перед приготовлением стоит срезать весь жир, затем замариновать.Стоит обратить внимание и на способ приготовления мяса - при жарке на высоких температурах появляются соединения, которые в высоких дозах приводят к развитию онкологических заболеваний, чтобы снизить потребление таких веществ надо контролировать температуру, канцерогены начинают образовываться при 168 градусах и выше.По словам Драпкиной, шашлык не должен быть обугленным, чем длительнее жарка и выше температура жарочной поверхности, тем темнее корка и тем больше потенциально токсичных соединений содержит приготовленное блюдо."Не добавляйте к мясу кетчуп и майонез промышленного производства. Трансжиры нам ни к чему. Ешьте блюдо с большим количеством зелени, свежих овощей (помидоры, огурцы, сладкий перец) - в них содержатся важные антиоксиданты и витамины, способные нейтрализовать канцерогенное действие мяса, а также пул пищевых волокон, препятствующих всасыванию лишних жиров", - пояснила Драпкина.

https://ria.ru/20210430/shashlyk-1730621522.html

https://ria.ru/20210424/shashlyk-1729747378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шашлык, оксана драпкина (врач), общество