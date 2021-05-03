https://ria.ru/20210503/rabota-1730960111.html

Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем

Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал в беседе с "Российской газетой", какие профессии могут исчезнуть в... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T05:47

2021-05-03T05:47

2021-05-03T10:30

россия

александр сафонов

работа

технологии

общество

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал в беседе с "Российской газетой", какие профессии могут исчезнуть в ближайшие десять лет.По мнению эксперта, под угрозой окажутся работники транспорта, такие как водитель автобуса или машинист метро.В качестве примера специалист привел экипаж воздушного судна: если раньше он состоял из пяти человек, то при современном уровне автоматизации достаточно лишь двух работников, а в скором времени, прогнозирует Сафонов, пилотировать самолет сможет всего один человек.Эксперт также выразил мнение, что профессия бухгалтера не исчезнет, но сильно изменится.Специалист добавил, что специальные компьютерные программы не смогут заменить работу бухгалтера, так как "финансы — это очень личное".

https://ria.ru/20210421/professii-1729331665.html

https://ria.ru/20210315/professii-1601193105.html

россия

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россия, александр сафонов, работа, технологии, общество