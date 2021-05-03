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Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем
Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем
Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал в беседе с "Российской газетой", какие профессии могут исчезнуть в... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T05:47
2021-05-03T05:47
2021-05-03T10:30
россия
александр сафонов
работа
технологии
общество
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал в беседе с "Российской газетой", какие профессии могут исчезнуть в ближайшие десять лет.По мнению эксперта, под угрозой окажутся работники транспорта, такие как водитель автобуса или машинист метро.В качестве примера специалист привел экипаж воздушного судна: если раньше он состоял из пяти человек, то при современном уровне автоматизации достаточно лишь двух работников, а в скором времени, прогнозирует Сафонов, пилотировать самолет сможет всего один человек.Эксперт также выразил мнение, что профессия бухгалтера не исчезнет, но сильно изменится.Специалист добавил, что специальные компьютерные программы не смогут заменить работу бухгалтера, так как "финансы — это очень личное".
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россия, александр сафонов, работа, технологии, общество
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости.
Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов
рассказал в беседе с "Российской газетой
", какие профессии могут исчезнуть в ближайшие десять лет.
По мнению эксперта, под угрозой окажутся работники транспорта, такие как водитель автобуса или машинист метро.
"Уже сейчас во многих странах тестируют системы автопилотов. Это связано не только с разработкой "мозгов" для машин, это в том числе система позиционирования, которая взаимодействует с мобильной связью. К примеру, полностью можно автоматизировать и оставить метро без участия человека. То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника", — сказал Сафонов.
В качестве примера специалист привел экипаж воздушного судна: если раньше он состоял из пяти человек, то при современном уровне автоматизации достаточно лишь двух работников, а в скором времени, прогнозирует Сафонов, пилотировать самолет сможет всего один человек.
Эксперт также выразил мнение, что профессия бухгалтера не исчезнет, но сильно изменится.
"Ведь бухгалтер — это не просто учетчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам", — отметил Сафонов.
Специалист добавил, что специальные компьютерные программы не смогут заменить работу бухгалтера, так как "финансы — это очень личное".