https://ria.ru/20210503/protesty-1730924906.html

Кровавый Первомай: обнищавшие народные массы сражаются с силовиками

Кровавый Первомай: обнищавшие народные массы сражаются с силовиками

Западные партнеры посвящают передовицы своих СМИ протестам в России, умудряясь порой презентовать одиночные пикеты как натуральное восстание масс. Гораздо... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T08:00

2021-05-03T08:00

2021-05-03T07:52

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Западные партнеры посвящают передовицы своих СМИ протестам в России, умудряясь порой презентовать одиночные пикеты как натуральное восстание масс. Гораздо меньше они пишут о том, что творится в их собственных городах. Между тем праздник мира и труда в европейских столицах плавно перетек в массовые побоища. Раздражение трудящихся выливалось в самые разнообразные формы. В Лондоне тысячи протестантов требовали отмены билля о полиции, который как раз сейчас обсуждается в парламенте. Присоединившиеся к ним радикал-экологи из группы Extinction Rebellion требовали срочно остановить глобальное потепление. Хором они скандировали знакомую по американским расовым протестам кричалку: "Все копы ублюдки!"В Париже десятки тысяч протестующих заполнили Елисейские поля и бульвары с требованием не сокращать пособия по безработице. Среди них были и профсоюзы, и "желтые жилеты", и анархисты, а вскоре к мирным демонстрантам присоединились крепкие ребята в черных балаклавах и принялись швырять в силовиков бутылками и петардами. Те в ответ распылили слезоточивый газ, включили водометы и стали предельно жестко задерживать протестующих. В результате — минимум 46 задержанных и десятки раненых.В Лейпциге и Берлине на улицы вышли тысячи людей, требующих отмены карантинов, масок и прочих противоэпидемических мер. В едином порыве слились и левые, и правые, и представители движения Querdenken (самые радикальные ковидоскептики). Протестующих, без разбора их политической ориентации, усердно паковали в полицейские фургоны.В Турине протестующие несли огромный плакат "Сменить систему!" и включали на полную громкость песни борьбы и протеста. Силовики безжалостно разгоняли толпу.Относительно спокойно прошел разве что многотысячный митинг профсоюзов в Мадриде. Это единственная акция, которая хоть как-то напоминала традиционный европейский Первомай.Еще несколько лет назад редкий уикенд в европейских мегаполисах обходился без какой-нибудь демонстрации. Обычно это были предельно мирные шествия с внятными требованиями: повысить зарплаты, понизить пенсионный возраст и тому подобное. По окончании мероприятия протестующие садились подкрепить силы в уличных кафе. Эти идиллические картины были весьма схожи — что в Париже, что в Риме.Однако в минувшую субботу демонстранты выходили на свои акции как на последний решительный бой. Люди бросались на силовиков, швыряли в них что под руку попадалось, пинали их щиты. Фотографии с квадрокоптеров, видео из стримов дают наглядное представление о том, как бунтовали европейцы. Поражал явный контраст с российскими протестными акциями, на которых собираются два с половиной модно одетых хипстера и фоткаются на фоне улыбающихся полицейских.Напротив, в Европе на 1 мая бушевала настоящая война. Летели в полицию петарды и камни, взрывались фейерверки, работали водометы, распыляли слезоточивый газ, волоком волокли по асфальту задержанных. Агрессивность толпы заметно коррелировала с противоречивостью лозунгов. Демонстранты требовали спасти их от коронавируса — и тут же предлагали отменить все меры по борьбе с пандемией. Они хотели, чтобы им дали открыть их малые предприятия, — и тут же требовали пособий, которые им платят как раз за локдаун. Единственное, в чем сходились жители самых разных городов, — в ненависти к силовикам. "Долой полицию!" — это был единственный внятный лозунг. Интересно, что он как под копирку напоминал кричалки американских активистов из движения "Черные жизни имеют значение". Вообще вся эта протестная активность выглядела очень по-американски — много агрессии, ора, шума и минимум конструктивности.В отличие от России, европейские силовики отнюдь не миндальничали с протестующими. Хорошо экипированные "космонавты" весьма жестко принимали демонстрантов и тащили их в фургоны. Задержанных ожидают увесистые штрафы: за участие в несанкционированных демонстрациях, за отсутствие масок, за сопротивление полицейским. В сумме штрафы могут достигнуть и десятка тысяч евро на гражданина.На самом деле Первомай стал лишь очередным обострением протестной активности. Уличные беспорядки бушевали в Европе весь последний год. Дело было не столько в страхе перед неведомым вирусом, сколько в ужасе перед совершенно конкретной нищетой.Протесты в Риме стали продолжением жестоких боев между полицией и хозяевами ресторанов, магазинчиков, кафе, требовавшими спасти их от разорения. Лондонский Первомай стал лишь новой серией выступлений против жесточайших локдаунов, которые опустили экономику города ниже плинтуса, разорив гостиницы, бары, рестораны, театры, спортзалы.В Берлине еще с февраля студенты и прочие небогатые граждане дерутся с полицией, пытаясь отстоять свое право на дешевую аренду жилья. Конституционный суд страны отменил ограничения по арендным ставкам в городе, и сотни тысяч людей оказались перед перспективой быть выброшенными на улицу.Французов взбесила новая инициатива президента Макрона по дальнейшему сокращению пособий по безработице. Особенно странной кажется эта идея сегодня, когда из-за локдаунов потеряли работу миллионы человек.В общем, несмотря на разнообразие лозунгов, причина у европейских протестов одна и та же. Пандемия коронавируса катастрофически ускорила сползание среднего класса в нищету. Причем это процесс не столько стихийный, сколько рукотворный. "Посмотрите, правительство же сознательно разоряет малый бизнес!" — кричит бизнесмен на римской демонстрации. Последние лет двадцать население "золотого миллиарда" кормили байками о том, что они живут в постиндустриальном обществе и наслаждаются продвинутой "экономикой услуг". Что ж, внезапно всю эту экономику услуг решено было прикрыть. Разумеется, страшнее всего это ударило по населению мегаполисов. Рестораторы и дизайнеры, фрилансеры и пиарщики, парикмахеры и коучи — целое поколение миллениалов, воспитанных на постиндустриальных мифах, оказались лицом к лицу с самой банальной патриархальной бедностью.Сегодня на улицы выходит не пролетариат, поднаторевший в классовых боях и многого добившийся от капиталистов, а его бедный родственник — прекариат. Это люди без трудовых договоров, без соцпакетов, без каких-либо гарантий. Миллионы Оливеров Твистов, живая эмблема бесправия, характерного для дикого капитализма двухсотлетней давности.Отсюда и полное отсутствие внятной повестки, ясных лозунгов, политических партий, наконец, которые могли бы организовать борьбу за права. Поэтому первомайские демонстрации и выглядят так похоже на погромы в США. Это бунт людей, которые весь последний год существовали так же, как афроамериканцы в своих депрессивных кварталах: на мизерные пособия и без малейших жизненных перспектив.Госпособия позволили людям какое-то время выживать. Но сегодня на улицы и площади их толкает страх перед будущим. Этим летом в Британии и континентальной Европе будут снимать ограничения на выселение арендаторов и взимания с них задолженности. Недополучившие доход за целый год владельцы недвижимости смогут подавать в суд. Таким образом, миллионы жильцов оказались под угрозой разорения.К этому стоит прибавить демонстративный отказ от свободы слова и практически всех прав человека — начиная с банального права на выход из дома. При этом сами меры все меньше выглядят как борьба с пандемией и все больше — как усиление жестокого и беззаконного государственного насилия.В такой веселенькой атмосфере бывший "золотой миллиард" отпраздновал День мира и труда. Не оказалось ни труда, ни мира — лишь зашкаливающая безработица и столкновения, рискующие перерасти в полномасштабное гражданское противостояние. Писать, однако, западные СМИ предпочтут о "протестах" в России.

https://ria.ru/20210429/frantsiya-1730389798.html

https://ria.ru/20210501/zaderzhaniya-1730872140.html

https://ria.ru/20210501/puli-1730869456.html

https://ria.ru/20210423/amerika-1729500981.html

https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html

россия

рим

турин

сша

париж

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Водометы для разгона демонстрантов в Париже Париж. Полиция применила водомёты для разгона демонстрантов 2021-05-03T08:00 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Виктория Никифорова https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

россия, рим, турин, сша, париж, берлин (город), авторы, мнение - авторы, в мире