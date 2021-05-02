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На первомайских демонстрациях во Франции задержали 56 человек

На первомайских демонстрациях во Франции задержали 56 человек

Правоохранительные органы Франции задержали во время первомайских манифестаций в стране 56 человек, 21 человек получил ранения в ходе демонстраций в столице,... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T10:39

2021-05-02T10:39

2021-05-02T10:39

франция

париж

в мире

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы Франции задержали во время первомайских манифестаций в стране 56 человек, 21 человек получил ранения в ходе демонстраций в столице, сообщает телеканал BFMTV.По данным министерства внутренних дел, 46 человек были задержаны на манифестациях в Париже. Всего в демонстрациях в столице участвовали около 17 тысяч человек, по всей стране на акции вышли более 106 тысяч демонстрантов.По данным Всеобщей конфедерации труда, 21 участник шествия в Париже получил ранения, четверо из них – тяжелые. МВД также сообщает о шести пострадавших полицейских в ходе демонстраций в стране, включая трех раненых сотрудников правоохранительных органов на манифестации в Париже.

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Водометы для разгона демонстрантов в Париже Париж. Полиция применила водомёты для разгона демонстрантов 2021-05-02T10:39 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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