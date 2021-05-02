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На первомайских демонстрациях во Франции задержали 56 человек
На первомайских демонстрациях во Франции задержали 56 человек
Правоохранительные органы Франции задержали во время первомайских манифестаций в стране 56 человек, 21 человек получил ранения в ходе демонстраций в столице,... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T10:39
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франция
париж
в мире
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы Франции задержали во время первомайских манифестаций в стране 56 человек, 21 человек получил ранения в ходе демонстраций в столице, сообщает телеканал BFMTV.По данным министерства внутренних дел, 46 человек были задержаны на манифестациях в Париже. Всего в демонстрациях в столице участвовали около 17 тысяч человек, по всей стране на акции вышли более 106 тысяч демонстрантов.По данным Всеобщей конфедерации труда, 21 участник шествия в Париже получил ранения, четверо из них – тяжелые. МВД также сообщает о шести пострадавших полицейских в ходе демонстраций в стране, включая трех раненых сотрудников правоохранительных органов на манифестации в Париже.
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96
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Водометы для разгона демонстрантов в Париже
Париж. Полиция применила водомёты для разгона демонстрантов
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видео, франция, париж, в мире
На первомайских демонстрациях во Франции задержали 56 человек
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы Франции задержали во время первомайских манифестаций в стране 56 человек, 21 человек получил ранения в ходе демонстраций в столице, сообщает телеканал BFMTV.
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На первомайских демонстрациях во Франции задержали 56 человек

10:39 02.05.2021
 
© REUTERS / Gonzalo FuentesВсеобщая первомайская демонстрация в Париже
Всеобщая первомайская демонстрация в Париже - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы Франции задержали во время первомайских манифестаций в стране 56 человек, 21 человек получил ранения в ходе демонстраций в столице, сообщает телеканал BFMTV.
По данным министерства внутренних дел, 46 человек были задержаны на манифестациях в Париже. Всего в демонстрациях в столице участвовали около 17 тысяч человек, по всей стране на акции вышли более 106 тысяч демонстрантов.
По данным Всеобщей конфедерации труда, 21 участник шествия в Париже получил ранения, четверо из них – тяжелые. МВД также сообщает о шести пострадавших полицейских в ходе демонстраций в стране, включая трех раненых сотрудников правоохранительных органов на манифестации в Париже.
 
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