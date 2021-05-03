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Врач назвал опасные для здоровья продукты на пикнике
Врач назвал опасные для здоровья продукты на пикнике
Продукты с кремом, салаты, заправленные майонезом, кисломолочные продукты и вода из открытых источников могут стать причиной отравления на пикнике, все продукты РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T03:21
2021-05-03T03:21
петр давыдов
россия
здоровье
пикник
москва
общество
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Названы продукты, которые нельзя брать с собой на пикник
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Продукты с кремом, салаты, заправленные майонезом, кисломолочные продукты и вода из открытых источников могут стать причиной отравления на пикнике, все продукты на природе стоит хранить в термосумке, сообщил РИА Новости заместитель главврача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.По словам врача, продукты на пикнике нужно хранить в термосумках с аккумуляторами холода вне зависимости от температурного режима. Продукты с собой можно брать любые, но стоит учесть, что некоторые блюда имеют высокий риск заражения различными условно патогенными микроорганизмами и могут нести определенную угрозу отравления или формирования кишечной или пищевой инфекции.Он отметил, что лучше воздержаться и от кисломолочных продуктов, особенно не стоит употреблять их вне срока или вне условий хранения, например, если продукт находится на открытом воздухе в теплом помещении длительное время."Воду из открытых источников пить нельзя, какой бы она чистой ни казалась, это всегда определенная угроза для получения очень тяжелого отравления. Вода должна быть либо бутилированная, либо фильтрованная, но на крайний случай кипяченая, хотя кипяченая вода никаким образом не устраняет угрозу получение отравления, воздействия солей тяжелых металлов либо органической химии, которая содержится в воде. Если человек отправляется в дальний поход на природу и понимает, что бутилированной воды может не быть у него длительное время, то можно воспользоваться фильтром для воды", - сообщил Давыдов.По его словам, отравления бывают разные: есть кишечная инфекция, или инфекционный гастроэнтероколит, а есть пищевая токсикоинфекция. Пищевая токсикоинфекция связана с проявлением токсинов, уже содержащихся в пище. Иногда бывает, что пищевая токсикоинфекция опаснее, чем кишечная инфекция, которая связана с размножением микроорганизмов в кишечнике человека."Наиболее опасными токсикоинфекциями является всем известны ботулизм. Ботулотоксин накапливается в основном в домашних консервах, которые не прошли соответствующей тепловой обработки. Но надо понимать, что тепловая обработка должна быть очень тщательной и длительной, потому что ботулотоксин является следствием размножения бактерий, которые появляются из спор возбудителя. Также пищевую токсикоинфекцию можно получить при употреблении кремов кондитерских либо пирожных, потому что они также несут в себе угрозу размножения кокковой флоры, которая способствует воздействию токсина при употреблении", - рассказал Давыдов.Врач отметил, что второй вид отравления – это размножение микроорганизмов, которые человек употребил. Сначала у человека вроде ничего не происходит с организмом, он себя чувствует хорошо, а симптомы отравления появляются значительно позже, чем произошло употребление в пищу самого продукта."При токсикоинфекции рвота, тошнота являются нормальной реакцией, и промывание желудка – это один из хороших способов устранения проявления токсикоинфекции, чтобы эвакуировать из желудка остатки токсина, который воздействует быстро на организм. А при кишечной инфекции надо бороться с проявлением инфекции, которая может привести к обезвоживанию. В обоих случаях рекомендуется прием энтерсорбентов – это различные препараты на основе белой глины, активированного угля, соединений на основе алюминия, это распространенные препараты", - рассказал Давыдов.Собеседник агентства уточнил, что необходимо соблюдать водно-питьевой режим. При пищевой токсикоинфекции с рвотой уходит большое количество хлора, поэтому рекомендуется при тяжелой рвоте мелкими глотками употреблять солевые растворы, можно на основе обычной морской или поваренной соли. А в случае развития кишечной инфекции желательно употреблять раствор с более развернутым составом электролитов. В том и в другом случае желательно употреблять готовые, предназначенные для пероральной регидратации, препараты. Далее следует отсроченное лечение последствий таких отравлений, которые чаще всего связаны с временным десбиозом кишечника."При любом виде отравления, особенно если оно протекает в тяжёлой форме, не стоит заниматься самолечением. Только врач может назначить необходимое лечение, поэтому обращение к нему необходимо", - заключил Давыдов.
https://ria.ru/20210502/piknik-1730881446.html
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петр давыдов, россия, здоровье, пикник, москва, общество

Врач назвал опасные для здоровья продукты на пикнике

03:21 03.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФрукты и овощи, Пикник
Фрукты и овощи, Пикник - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Продукты с кремом, салаты, заправленные майонезом, кисломолочные продукты и вода из открытых источников могут стать причиной отравления на пикнике, все продукты на природе стоит хранить в термосумке, сообщил РИА Новости заместитель главврача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.
По словам врача, продукты на пикнике нужно хранить в термосумках с аккумуляторами холода вне зависимости от температурного режима. Продукты с собой можно брать любые, но стоит учесть, что некоторые блюда имеют высокий риск заражения различными условно патогенными микроорганизмами и могут нести определенную угрозу отравления или формирования кишечной или пищевой инфекции.
"Естественно, на природу с собой не надо брать никакие продукты с кремом, салаты, заправленные майонезом. Это все к концу дня 100% испортится, и причем человек это может даже не почувствовать. Мясные продукты надо покупать в сертифицированных местах, особенно если это приготовленный шашлык или какие-то другие мясные изделия, потому что они несут в себе угрозу заражения сальмонеллезом", - рассказал Давыдов.
Он отметил, что лучше воздержаться и от кисломолочных продуктов, особенно не стоит употреблять их вне срока или вне условий хранения, например, если продукт находится на открытом воздухе в теплом помещении длительное время.
"Воду из открытых источников пить нельзя, какой бы она чистой ни казалась, это всегда определенная угроза для получения очень тяжелого отравления. Вода должна быть либо бутилированная, либо фильтрованная, но на крайний случай кипяченая, хотя кипяченая вода никаким образом не устраняет угрозу получение отравления, воздействия солей тяжелых металлов либо органической химии, которая содержится в воде. Если человек отправляется в дальний поход на природу и понимает, что бутилированной воды может не быть у него длительное время, то можно воспользоваться фильтром для воды", - сообщил Давыдов.
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По его словам, отравления бывают разные: есть кишечная инфекция, или инфекционный гастроэнтероколит, а есть пищевая токсикоинфекция. Пищевая токсикоинфекция связана с проявлением токсинов, уже содержащихся в пище. Иногда бывает, что пищевая токсикоинфекция опаснее, чем кишечная инфекция, которая связана с размножением микроорганизмов в кишечнике человека.
"Наиболее опасными токсикоинфекциями является всем известны ботулизм. Ботулотоксин накапливается в основном в домашних консервах, которые не прошли соответствующей тепловой обработки. Но надо понимать, что тепловая обработка должна быть очень тщательной и длительной, потому что ботулотоксин является следствием размножения бактерий, которые появляются из спор возбудителя. Также пищевую токсикоинфекцию можно получить при употреблении кремов кондитерских либо пирожных, потому что они также несут в себе угрозу размножения кокковой флоры, которая способствует воздействию токсина при употреблении", - рассказал Давыдов.
Врач отметил, что второй вид отравления – это размножение микроорганизмов, которые человек употребил. Сначала у человека вроде ничего не происходит с организмом, он себя чувствует хорошо, а симптомы отравления появляются значительно позже, чем произошло употребление в пищу самого продукта.
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"При токсикоинфекции рвота, тошнота являются нормальной реакцией, и промывание желудка – это один из хороших способов устранения проявления токсикоинфекции, чтобы эвакуировать из желудка остатки токсина, который воздействует быстро на организм. А при кишечной инфекции надо бороться с проявлением инфекции, которая может привести к обезвоживанию. В обоих случаях рекомендуется прием энтерсорбентов – это различные препараты на основе белой глины, активированного угля, соединений на основе алюминия, это распространенные препараты", - рассказал Давыдов.
Собеседник агентства уточнил, что необходимо соблюдать водно-питьевой режим. При пищевой токсикоинфекции с рвотой уходит большое количество хлора, поэтому рекомендуется при тяжелой рвоте мелкими глотками употреблять солевые растворы, можно на основе обычной морской или поваренной соли. А в случае развития кишечной инфекции желательно употреблять раствор с более развернутым составом электролитов. В том и в другом случае желательно употреблять готовые, предназначенные для пероральной регидратации, препараты. Далее следует отсроченное лечение последствий таких отравлений, которые чаще всего связаны с временным десбиозом кишечника.
"При любом виде отравления, особенно если оно протекает в тяжёлой форме, не стоит заниматься самолечением. Только врач может назначить необходимое лечение, поэтому обращение к нему необходимо", - заключил Давыдов.
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