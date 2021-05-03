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Пентагон заявил, что у границ Украины находится много российских войск
Пентагон заявил, что у границ Украины находится много российских войск
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что еще много российских войск находится у границ Украины, несмотря на отвод сил. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T22:42
2021-05-03T22:42
россия
джон кирби
министерство обороны сша
сергей шойгу
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что еще много российских войск находится у границ Украины, несмотря на отвод сил."Там еще много войск… До сих пор не ясно до конца, каковы были их намерения", - заявил Кирби журналистам.Ранее США и другие страны выражали обеспокоенность растущим, по их словам, числом российских войск близ Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.
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россия, джон кирби, министерство обороны сша, сергей шойгу, сша, украина, в мире

Пентагон заявил, что у границ Украины находится много российских войск

22:42 03.05.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что еще много российских войск находится у границ Украины, несмотря на отвод сил.
"Там еще много войск… До сих пор не ясно до конца, каковы были их намерения", - заявил Кирби журналистам.
Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности США Тони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
Вчера, 08:21
Блинкен: США следят за отводом российских войск от границ Украины
Ранее США и другие страны выражали обеспокоенность растущим, по их словам, числом российских войск близ Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.
 
РоссияДжон КирбиМинистерство обороны СШАСергей ШойгуСШАУкраинаВ мире
 
 
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