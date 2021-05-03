https://ria.ru/20210503/pentagon-1731040142.html
Пентагон заявил, что у границ Украины находится много российских войск
Пентагон заявил, что у границ Украины находится много российских войск
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что еще много российских войск находится у границ Украины, несмотря на отвод сил. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T22:42
2021-05-03T22:42
2021-05-03T22:42
россия
джон кирби
министерство обороны сша
сергей шойгу
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что еще много российских войск находится у границ Украины, несмотря на отвод сил."Там еще много войск… До сих пор не ясно до конца, каковы были их намерения", - заявил Кирби журналистам.Ранее США и другие страны выражали обеспокоенность растущим, по их словам, числом российских войск близ Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.
https://ria.ru/20210503/blinken-1730964871.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1920x0_80_0_0_e27ff02f3218456051c5bc192a1d601b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джон кирби, министерство обороны сша, сергей шойгу, сша, украина, в мире