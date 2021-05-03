https://ria.ru/20210503/pentagon-1731040142.html

Пентагон заявил, что у границ Украины находится много российских войск

Пентагон заявил, что у границ Украины находится много российских войск

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что еще много российских войск находится у границ Украины, несмотря на отвод сил. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T22:42

2021-05-03T22:42

2021-05-03T22:42

россия

джон кирби

министерство обороны сша

сергей шойгу

сша

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что еще много российских войск находится у границ Украины, несмотря на отвод сил."Там еще много войск… До сих пор не ясно до конца, каковы были их намерения", - заявил Кирби журналистам.Ранее США и другие страны выражали обеспокоенность растущим, по их словам, числом российских войск близ Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.

https://ria.ru/20210503/blinken-1730964871.html

россия

сша

украина

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2021

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россия, джон кирби, министерство обороны сша, сергей шойгу, сша, украина, в мире