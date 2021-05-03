https://ria.ru/20210503/otpusk-1730958826.html

Опрос показал, как отмена полетов в Турцию повлияла на планы россиян

Опрос показал, как отмена полетов в Турцию повлияла на планы россиян

Отмена авиасообщения с Турцией и Танзанией не повлияла на отпускные планы 86% россиян, около половины планируют провести отпуск, путешествуя по России, показало РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T03:48

2021-05-03T03:48

2021-05-03T11:06

россия

headhunter

москва

турция

республика татарстан (татарстан)

танзания

исследование

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Отмена авиасообщения с Турцией и Танзанией не повлияла на отпускные планы 86% россиян, около половины планируют провести отпуск, путешествуя по России, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно ему, у большинства респондентов (69%) основной отпуск на работе — 28 дней. У представителей научно-образовательной сферы он больше 28 дней, у четверти (25%) соискателей из сферы продаж — меньше 28 дней. При этом более половины удовлетворены количеством дней отпуска (55%), а для 42% этого недостаточно: выше всего эта доля среди занятых в сфере медицины и фармацевтики.Исследование показало, что три процента россиян уже успели потратить все положенные им дни отпуска, каждый третий (33%) израсходовал их частично, но большинство (64%) еще не брали отпуск в этом году. Самыми популярными занятиями у тех, кто уже брал отпуск, стали бытовые дела (45%) и домашний отдых (33%). Лишь 26% путешествовали по России, за границу — семь процентов.Среди тех, у кого еще остались неизрасходованные отпускные дни, 77% пойдут в отпуск в этом году, восемь процентов не планируют, два процента хотят взять отпуск официально, но не ходить в него фактически, 13% еще не определились.Исследование также показало, что на планы большинства не повлияла отмена авиасообщения с Турцией и Танзанией (86%). Однако это отразилось на планах 23% респондентов из юридической сферы, а также 21% респондентов из Республики Татарстан и 20% — из Свердловской области.Наиболее популярными для отдыха у соискателей стали летние месяцы, однако сентябрь несколько опережает июнь (28% против 25%). Респонденты планируют провести отпуск, путешествуя по России (49%), занимаясь бытовыми делами (28%), 24% решили провести отпуск на даче, столько же — в походах и поездках на пикники в пригород.По данным исследования, только трети россиян (30%) никогда не приходится работать из отпуска. Выше всего эта доля в банковской сфере (54%) и среди начинающих специалистов (50%).Исследование проводилось с 19 по 25 апреля среди 2307 работающих сотрудников российских компаний.

https://ria.ru/20210430/otpusk-1730598912.html

https://ria.ru/20210426/otpuska-1730026069.html

россия

москва

турция

республика татарстан (татарстан)

танзания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, headhunter, москва, турция, республика татарстан (татарстан), танзания, исследование