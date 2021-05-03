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Опрос показал, как отмена полетов в Турцию повлияла на планы россиян
Опрос показал, как отмена полетов в Турцию повлияла на планы россиян
Отмена авиасообщения с Турцией и Танзанией не повлияла на отпускные планы 86% россиян, около половины планируют провести отпуск, путешествуя по России, показало РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T03:48
2021-05-03T11:06
россия
headhunter
москва
турция
республика татарстан (татарстан)
танзания
исследование
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Отмена авиасообщения с Турцией и Танзанией не повлияла на отпускные планы 86% россиян, около половины планируют провести отпуск, путешествуя по России, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно ему, у большинства респондентов (69%) основной отпуск на работе — 28 дней. У представителей научно-образовательной сферы он больше 28 дней, у четверти (25%) соискателей из сферы продаж — меньше 28 дней. При этом более половины удовлетворены количеством дней отпуска (55%), а для 42% этого недостаточно: выше всего эта доля среди занятых в сфере медицины и фармацевтики.Исследование показало, что три процента россиян уже успели потратить все положенные им дни отпуска, каждый третий (33%) израсходовал их частично, но большинство (64%) еще не брали отпуск в этом году. Самыми популярными занятиями у тех, кто уже брал отпуск, стали бытовые дела (45%) и домашний отдых (33%). Лишь 26% путешествовали по России, за границу — семь процентов.Среди тех, у кого еще остались неизрасходованные отпускные дни, 77% пойдут в отпуск в этом году, восемь процентов не планируют, два процента хотят взять отпуск официально, но не ходить в него фактически, 13% еще не определились.Исследование также показало, что на планы большинства не повлияла отмена авиасообщения с Турцией и Танзанией (86%). Однако это отразилось на планах 23% респондентов из юридической сферы, а также 21% респондентов из Республики Татарстан и 20% — из Свердловской области.Наиболее популярными для отдыха у соискателей стали летние месяцы, однако сентябрь несколько опережает июнь (28% против 25%). Респонденты планируют провести отпуск, путешествуя по России (49%), занимаясь бытовыми делами (28%), 24% решили провести отпуск на даче, столько же — в походах и поездках на пикники в пригород.По данным исследования, только трети россиян (30%) никогда не приходится работать из отпуска. Выше всего эта доля в банковской сфере (54%) и среди начинающих специалистов (50%).Исследование проводилось с 19 по 25 апреля среди 2307 работающих сотрудников российских компаний.
https://ria.ru/20210430/otpusk-1730598912.html
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россия
москва
турция
республика татарстан (татарстан)
танзания
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россия, headhunter, москва, турция, республика татарстан (татарстан), танзания, исследование

Опрос показал, как отмена полетов в Турцию повлияла на планы россиян

03:48 03.05.2021 (обновлено: 11:06 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОтдых в Кабардино-Балкарии
Отдых в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Отмена авиасообщения с Турцией и Танзанией не повлияла на отпускные планы 86% россиян, около половины планируют провести отпуск, путешествуя по России, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно ему, у большинства респондентов (69%) основной отпуск на работе — 28 дней. У представителей научно-образовательной сферы он больше 28 дней, у четверти (25%) соискателей из сферы продаж — меньше 28 дней. При этом более половины удовлетворены количеством дней отпуска (55%), а для 42% этого недостаточно: выше всего эта доля среди занятых в сфере медицины и фармацевтики.
Исследование показало, что три процента россиян уже успели потратить все положенные им дни отпуска, каждый третий (33%) израсходовал их частично, но большинство (64%) еще не брали отпуск в этом году. Самыми популярными занятиями у тех, кто уже брал отпуск, стали бытовые дела (45%) и домашний отдых (33%). Лишь 26% путешествовали по России, за границу — семь процентов.
Среди тех, у кого еще остались неизрасходованные отпускные дни, 77% пойдут в отпуск в этом году, восемь процентов не планируют, два процента хотят взять отпуск официально, но не ходить в него фактически, 13% еще не определились.
Исследование также показало, что на планы большинства не повлияла отмена авиасообщения с Турцией и Танзанией (86%). Однако это отразилось на планах 23% респондентов из юридической сферы, а также 21% респондентов из Республики Татарстан и 20% — из Свердловской области.
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Наиболее популярными для отдыха у соискателей стали летние месяцы, однако сентябрь несколько опережает июнь (28% против 25%). Респонденты планируют провести отпуск, путешествуя по России (49%), занимаясь бытовыми делами (28%), 24% решили провести отпуск на даче, столько же — в походах и поездках на пикники в пригород.
По данным исследования, только трети россиян (30%) никогда не приходится работать из отпуска. Выше всего эта доля в банковской сфере (54%) и среди начинающих специалистов (50%).
Исследование проводилось с 19 по 25 апреля среди 2307 работающих сотрудников российских компаний.
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РоссияHeadHunterМоскваТурцияРеспублика Татарстан (Татарстан)ТанзанияИсследование
 
 
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