https://ria.ru/20210503/opergruppy-1730721071.html

"Все готово к удару": Пентагон стягивает в Европу усиленные опергруппы

"Все готово к удару": Пентагон стягивает в Европу усиленные опергруппы

США продолжают наращивать военное присутствие у российских границ — в ближайшие месяцы Пентагон сформирует в Европе два новых подразделения для "противодействия РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T08:00

2021-05-03T08:00

2021-05-03T09:47

россия

министерство обороны сша

нато

одкб

сергей шойгу

москва

сша

безопасность

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Андрей Коц. США продолжают наращивать военное присутствие у российских границ — в ближайшие месяцы Пентагон сформирует в Европе два новых подразделения для "противодействия агрессии Кремля". В Вашингтоне рассчитывают, что многодоменная оперативная группа (Multi-DomainTask Force, MDTF) и командование для управления огнем на театре военных действий (Theater Fires Command, TFK) обеспечат НАТО решающее преимущество в потенциальном вооруженном конфликте с Россией. Об их главных задачах — в материале РИА Новости.Пробиться в запретную зонуАмериканские генералы признают, что Россия на западных границах обладает численным преимуществом над блоком НАТО, способна в кратчайшие сроки стянуть в регион значительно больше войск и гораздо лучше подготовлена к вооруженному конфликту. Особые опасения в Североатлантическом альянсе вызывает Калининградский анклав. Утверждают, что Москва создала здесь одну из "зон запрета доступа" (Anti-Access/AreaDenial, A2/AD).Под этим термином в США понимают территорию, надежно прикрытую от вмешательства извне мощной системой ПВО, противокорабельными ракетами, дальнобойными береговыми и оперативно-тактическими ударными комплексами, а также современными средствами радиоэлектронной борьбы. Западные армии, авиация и флот в случае столкновения понесут в этой зоне неоправданно высокие потери, считают в НАТО. Калининградскую A2/AD удастся подавить, только если альянс задействует весь свой потенциал, а Россия воздержится от применения тактического ядерного оружия. Однако страны, участвующие в операции, понесут колоссальные потери людей и техники.Поэтому американцы решили поступить иначе: они уже несколько лет работают над созданием относительно небольших формирований — мультидоменных оперативных групп, предназначенных для взлома "зон запрета доступа". Состав и численность этих подразделений зависит от масштабов боевой операции и особенностей театра военных действий. Их основная ударная сила — системы залпового огня, высокоточные ракеты и в перспективе — гиперзвуковое оружие. "Европейская мультидоменная оперативная группа будет состоять из полевой артиллерии, дальнобойных ракет, сложной системы ПВО и ПРО, разведывательных подразделений, специалистов по РЭБ, кибербезопасности и космической связи, — уточняется в официальном сообщении Сухопутных войск США в Европе. — Развертывание нового формирования серьезно повысит наши возможности действовать во всех доменах (средах) и объединять огневую мощь стран НАТО в единое целое".Подразделения будущегоВ угрожаемый период MDTF займутся разведкой в интересах всей группировки НАТО, развернутой в Европе: выявят позиции ПВО противника, места сосредоточения войск, маршруты движения боевой техники. Параллельно бойцы опергруппы займутся диверсиями в киберпространстве, начнут "глушить" средства связи и управления. Следующий шаг — удар по ключевым объектам военной инфраструктуры.Для поддержки европейской MDTF также развернут специальное командование управления огнем на театре военных действий. Это аналитический и командный центр, определяющий потенциальные цели на ТВД. Сотрудники подразделения будут непрерывно следить за перемещениями войск противника с помощью высотных беспилотников и космических спутников и наводить на цели ударные средства — дальнобойные ракеты и артиллерийские комплексы. По словам командующего Сухопутными войсками США в Европе генерала Кристофера Каволи, TFC "станет ключевым элементом многодоменных операций в крупных конфликтах".Как подчеркнули в Пентагоне, личный состав обоих подразделений — всего около 500 человек — уже обучен и готов приступить к выполнению боевых задач. Ожидается, что MDTF вступит в строй в сентябре, TFC — на месяц позже. TFC перебросят на базу Висбаден в Германии. Где организуют пункт постоянной дислокации мультидоменной оперативной группы, пока не известно. Первую MDTF создали в 2018-м. На ней обкатывают перспективные тактические и технические решения, которые возьмут на вооружение другие подобные подразделения. Группа приписана к Сухопутным войскам США на Тихом океане (US Army Pacific) и принимала участие в крупнейших международных военно-морских учениях RIMPAC-2018. Помимо европейской MDTF, в 2021-м американцы планируют разместить дополнительную группу в Тихоокеанском регионе и еще одну в Арктике.Российский ответПоследние военные приготовления стран НАТО не остались не замеченными российской стороной. Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на днях на заседании Совета министров обороны государств — участников ОДКБ, сообщил, что Москва внимательно наблюдает за перемещениями войск Североатлантического альянса вблизи российских границ. "Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия, — сказал он. — Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция "четыре по тридцать".Концепция "четыре по тридцать", упомянутая министром, предусматривает развертывание в Восточной Европе в течение 30 дней 30 натовских батальонов, 30 эскадрилий тактической авиации и 30 боевых кораблей. Группировка в случае вооруженного конфликта с Россией поддержит огнем силы быстрого реагирования НАТО и пройдет сквозь бреши в обороне противника, пробитые группами MDTF, TFC и другими передовыми частями альянса. Впрочем, у России есть чем ответить на агрессивные действия НАТО. Шойгу напомнил, что Москва провела масштабную внезапную проверку боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. В кратчайшие сроки на западные рубежи страны перебросили две общевойсковые армии и три соединения Воздушно-десантных войск.После учений эту мощнейшую группировку отвели в пункты постоянной дислокации. Однако Россия продемонстрировала Североатлантическому альянсу способность гораздо быстрее реагировать на угрозы и подготовиться к войне, чем ожидали на Западе.

https://ria.ru/20210429/proschet-1730569075.html

https://ria.ru/20210427/zapad-1730124967.html

https://ria.ru/20210427/minitmen-1729631923.html

россия

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны сша, нато, одкб, сергей шойгу, москва, сша, безопасность