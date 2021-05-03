На прибывшем в Хельсинки из Петербурга судне выявили 11 случаев COVID-19
16:13 03.05.2021 (обновлено: 16:15 03.05.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБокс для транспортировки пробирок в медицинской лаборатории "Гемотест"
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. Обнаружено 11 инфицированных коронавирусом на контейнеровозе Valencia Express, прибывшем 30 апреля в порт Хельсинки Вуосаари из Санкт-Петербурга, один в больнице, сообщает мэрия финской столицы.
"Из Санкт-Петербурга в порт Вуосаари 30 апреля прибыло грузовое судно Valencia Express, 11 членов экипажа инфицированы коронавирусом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что один член экипажа заболел Covid, находясь в Санкт-Петербурге, после чего все остальные прошли тестирование, которое диагностировало заражение ещё у четырех человек.
На корабле 24 члена экипажа, их национальность не уточняется. Финские власти были проинформированы о ситуации до захода корабля в порт.
"На первом этапе мы убедились, что пациенты чувствуют себя хорошо. Затем мы поместили больных на изоляцию на карантин на корабле, в собственных каютах. Мы сделали для всех членов экипажа в воскресенье, 2 мая новое тестирование на коронавирус. Помимо четырех ранее выявленных инфекций, выявлено 7 новых коронавирусных инфекций. Один из членов экипажа находится в больнице в Хельсинки", - говорит главный врач эпидемиологической службы города Хельсинки Санна Исосомппи, цитата приводится в сообщении.
По данным сайта Marinetraffic, контейнеровоз Valencia Express спущен на воду в 1996 году и ходит под флагом Бермуд.