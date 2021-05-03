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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210503/koronavirus-1731007368.html
На прибывшем в Хельсинки из Петербурга судне выявили 11 случаев COVID-19
На прибывшем в Хельсинки из Петербурга судне выявили 11 случаев COVID-19
Обнаружено 11 инфицированных коронавирусом на контейнеровозе Valencia Express, прибывшем 30 апреля в порт Хельсинки Вуосаари из Санкт-Петербурга, один в... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T16:13
2021-05-03T16:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
финляндия
хельсинки
санкт-петербург
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. Обнаружено 11 инфицированных коронавирусом на контейнеровозе Valencia Express, прибывшем 30 апреля в порт Хельсинки Вуосаари из Санкт-Петербурга, один в больнице, сообщает мэрия финской столицы."Из Санкт-Петербурга в порт Вуосаари 30 апреля прибыло грузовое судно Valencia Express, 11 членов экипажа инфицированы коронавирусом", - говорится в сообщении.Уточняется, что один член экипажа заболел Covid, находясь в Санкт-Петербурге, после чего все остальные прошли тестирование, которое диагностировало заражение ещё у четырех человек.На корабле 24 члена экипажа, их национальность не уточняется. Финские власти были проинформированы о ситуации до захода корабля в порт."На первом этапе мы убедились, что пациенты чувствуют себя хорошо. Затем мы поместили больных на изоляцию на карантин на корабле, в собственных каютах. Мы сделали для всех членов экипажа в воскресенье, 2 мая новое тестирование на коронавирус. Помимо четырех ранее выявленных инфекций, выявлено 7 новых коронавирусных инфекций. Один из членов экипажа находится в больнице в Хельсинки", - говорит главный врач эпидемиологической службы города Хельсинки Санна Исосомппи, цитата приводится в сообщении.По данным сайта Marinetraffic, контейнеровоз Valencia Express спущен на воду в 1996 году и ходит под флагом Бермуд.
https://ria.ru/20210501/protest-1730847546.html
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, финляндия, хельсинки, санкт-петербург

На прибывшем в Хельсинки из Петербурга судне выявили 11 случаев COVID-19

16:13 03.05.2021 (обновлено: 16:15 03.05.2021)
 
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. Обнаружено 11 инфицированных коронавирусом на контейнеровозе Valencia Express, прибывшем 30 апреля в порт Хельсинки Вуосаари из Санкт-Петербурга, один в больнице, сообщает мэрия финской столицы.
"Из Санкт-Петербурга в порт Вуосаари 30 апреля прибыло грузовое судно Valencia Express, 11 членов экипажа инфицированы коронавирусом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что один член экипажа заболел Covid, находясь в Санкт-Петербурге, после чего все остальные прошли тестирование, которое диагностировало заражение ещё у четырех человек.
На корабле 24 члена экипажа, их национальность не уточняется. Финские власти были проинформированы о ситуации до захода корабля в порт.
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"На первом этапе мы убедились, что пациенты чувствуют себя хорошо. Затем мы поместили больных на изоляцию на карантин на корабле, в собственных каютах. Мы сделали для всех членов экипажа в воскресенье, 2 мая новое тестирование на коронавирус. Помимо четырех ранее выявленных инфекций, выявлено 7 новых коронавирусных инфекций. Один из членов экипажа находится в больнице в Хельсинки", - говорит главный врач эпидемиологической службы города Хельсинки Санна Исосомппи, цитата приводится в сообщении.
По данным сайта Marinetraffic, контейнеровоз Valencia Express спущен на воду в 1996 году и ходит под флагом Бермуд.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФинляндияХельсинкиСанкт-Петербург
 
 
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