https://ria.ru/20210503/koronavirus-1730958993.html

Эпидемиолог рассказал, как распознать тяжелое течение COVID-19 у ребенка

Эпидемиолог рассказал, как распознать тяжелое течение COVID-19 у ребенка

Родители должны насторожиться и обратиться к врачу, если у ребенка появились одышка, повышенная температура, которая держится более трех дней, а также сыпь –... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T03:54

2021-05-03T03:54

2021-05-03T03:54

распространение коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Родители должны насторожиться и обратиться к врачу, если у ребенка появились одышка, повышенная температура, которая держится более трех дней, а также сыпь – эти симптомы могут свидетельствовать о коронавирусе, переходящем в тяжелую форму, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он уточнил, что еще один настораживающий симптом – появление сыпи, которая может говорить о присоединении синдрома Кавасаки. А вот насморк, вопреки стереотипам, не является симптомом, требующим повышенного внимания, хотя лечить его, безусловно, надо, пояснил Горелов.По его словам, в большинстве случае коронавирусная инфекция у детей протекает относительно легко по сравнению с взрослыми. Анализ данных за 12 месяцев показывает, что тяжелое течение наблюдается лишь у 0,2% детей.

https://ria.ru/20210419/immunitet-1728900432.html

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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество