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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210503/koronavirus-1730958993.html
Эпидемиолог рассказал, как распознать тяжелое течение COVID-19 у ребенка
Эпидемиолог рассказал, как распознать тяжелое течение COVID-19 у ребенка
Родители должны насторожиться и обратиться к врачу, если у ребенка появились одышка, повышенная температура, которая держится более трех дней, а также сыпь –... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T03:54
2021-05-03T03:54
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
российская академия наук
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Родители должны насторожиться и обратиться к врачу, если у ребенка появились одышка, повышенная температура, которая держится более трех дней, а также сыпь – эти симптомы могут свидетельствовать о коронавирусе, переходящем в тяжелую форму, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он уточнил, что еще один настораживающий симптом – появление сыпи, которая может говорить о присоединении синдрома Кавасаки. А вот насморк, вопреки стереотипам, не является симптомом, требующим повышенного внимания, хотя лечить его, безусловно, надо, пояснил Горелов.По его словам, в большинстве случае коронавирусная инфекция у детей протекает относительно легко по сравнению с взрослыми. Анализ данных за 12 месяцев показывает, что тяжелое течение наблюдается лишь у 0,2% детей.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Эпидемиолог рассказал, как распознать тяжелое течение COVID-19 у ребенка

03:54 03.05.2021
 
© Depositphotos / jekin013Мальчик играет с машинками
Мальчик играет с машинками - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Depositphotos / jekin013
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Родители должны насторожиться и обратиться к врачу, если у ребенка появились одышка, повышенная температура, которая держится более трех дней, а также сыпь – эти симптомы могут свидетельствовать о коронавирусе, переходящем в тяжелую форму, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Появление у ребенка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трех дней, - повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии. Изменения на ней могут быть также свидетельством о развитии осложнений, в том числе мультивоспалительного синдрома – тяжелого состояния, при котором поражается сразу несколько систем организма", - сказал Горелов.
Он уточнил, что еще один настораживающий симптом – появление сыпи, которая может говорить о присоединении синдрома Кавасаки. А вот насморк, вопреки стереотипам, не является симптомом, требующим повышенного внимания, хотя лечить его, безусловно, надо, пояснил Горелов.
По его словам, в большинстве случае коронавирусная инфекция у детей протекает относительно легко по сравнению с взрослыми. Анализ данных за 12 месяцев показывает, что тяжелое течение наблюдается лишь у 0,2% детей.
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Распространение коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
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