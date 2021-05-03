https://ria.ru/20210503/koronavirus-1730958993.html
Эпидемиолог рассказал, как распознать тяжелое течение COVID-19 у ребенка
Эпидемиолог рассказал, как распознать тяжелое течение COVID-19 у ребенка
Родители должны насторожиться и обратиться к врачу, если у ребенка появились одышка, повышенная температура, которая держится более трех дней, а также сыпь –... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T03:54
2021-05-03T03:54
2021-05-03T03:54
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Родители должны насторожиться и обратиться к врачу, если у ребенка появились одышка, повышенная температура, которая держится более трех дней, а также сыпь – эти симптомы могут свидетельствовать о коронавирусе, переходящем в тяжелую форму, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он уточнил, что еще один настораживающий симптом – появление сыпи, которая может говорить о присоединении синдрома Кавасаки. А вот насморк, вопреки стереотипам, не является симптомом, требующим повышенного внимания, хотя лечить его, безусловно, надо, пояснил Горелов.По его словам, в большинстве случае коронавирусная инфекция у детей протекает относительно легко по сравнению с взрослыми. Анализ данных за 12 месяцев показывает, что тяжелое течение наблюдается лишь у 0,2% детей.
https://ria.ru/20210419/immunitet-1728900432.html
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество