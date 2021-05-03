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Истребители F-35 приступили к охране воздушного пространства стран Балтии
Истребители F-35 приступили к охране воздушного пространства стран Балтии
На авиабазе Эмари под Таллином в понедельник прошла торжественная церемония передачи полномочий по охране воздушного пространства над странами Балтии от ВВС... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T23:09
2021-05-03T23:19
россия
ввс италии
eurofighter typhoon
нато
f-35
дмитрий песков
сергей шойгу
эстония
украина
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. На авиабазе Эмари под Таллином в понедельник прошла торжественная церемония передачи полномочий по охране воздушного пространства над странами Балтии от ВВС Германии итальянским военно-воздушным силам с истребителями пятого поколения F-35 Lightning II, сообщила пресс-служба Главного штаба сил обороны Эстонии."Сегодня на авиабазе Эмари под Таллином состоялась торжественная церемония ротации миссии по воздушной безопасности, где немецкие летчики, охранявшие в Эстонии воздушное пространство стран Балтии с истребителями Eurofighter Typhoon, передали ответственность итальянским пилотам. Впервые в Балтийской миссии воздушной безопасности участвуют истребители ВВС Италии F-35 Lightning II пятого поколения", - говорится в сообщении.Участвовавший в церемонии командующий ВВС НАТО генерал Джеффри Л. Харригян поблагодарил Эстонию за отличный прием союзников."Вы оказали фантастическую поддержку каждому подразделению воздушной безопасности, которые дислоцируются здесь с 2014 года. Приятно видеть здесь истребители пятого поколения F-35", - сказал генерал Харригян, поблагодарив немецкий контингент за восьмимесячную миссию и пожелав успехов итальянскому контингенту.Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что внешняя политика России по-прежнему агрессивна, о чем свидетельствует недавнее перемещение российских войск к границам Украины и в Крым. "Поэтому мы должны быть бдительны и всегда готовы к обороне. Особое место Балтийской миссии воздушной безопасности в политике сдерживания НАТО отводится демонстрации политического единства, сил, возможностей и, что наиболее важно, постоянной готовности к ответным действиям", - сказал министр.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.Истребители F-35 Lightning II входят в состав 13-й итальянской авиагруппы (13 Gruppo - Nucleo Tattiche), которая дислоцируется на авиабазе Амендола в итальянской провинции Фоджия.Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/nato-1729354692.html
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россия, ввс италии, eurofighter typhoon, нато, f-35, дмитрий песков, сергей шойгу, эстония, украина

Истребители F-35 приступили к охране воздушного пространства стран Балтии

23:09 03.05.2021 (обновлено: 23:19 03.05.2021)
 
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Keifer BowesПара истребителей F-35A Lightning II
Пара истребителей F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Keifer Bowes
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. На авиабазе Эмари под Таллином в понедельник прошла торжественная церемония передачи полномочий по охране воздушного пространства над странами Балтии от ВВС Германии итальянским военно-воздушным силам с истребителями пятого поколения F-35 Lightning II, сообщила пресс-служба Главного штаба сил обороны Эстонии.
"Сегодня на авиабазе Эмари под Таллином состоялась торжественная церемония ротации миссии по воздушной безопасности, где немецкие летчики, охранявшие в Эстонии воздушное пространство стран Балтии с истребителями Eurofighter Typhoon, передали ответственность итальянским пилотам. Впервые в Балтийской миссии воздушной безопасности участвуют истребители ВВС Италии F-35 Lightning II пятого поколения", - говорится в сообщении.
Участвовавший в церемонии командующий ВВС НАТО генерал Джеффри Л. Харригян поблагодарил Эстонию за отличный прием союзников.
"Вы оказали фантастическую поддержку каждому подразделению воздушной безопасности, которые дислоцируются здесь с 2014 года. Приятно видеть здесь истребители пятого поколения F-35", - сказал генерал Харригян, поблагодарив немецкий контингент за восьмимесячную миссию и пожелав успехов итальянскому контингенту.
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Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что внешняя политика России по-прежнему агрессивна, о чем свидетельствует недавнее перемещение российских войск к границам Украины и в Крым. "Поэтому мы должны быть бдительны и всегда готовы к обороне. Особое место Балтийской миссии воздушной безопасности в политике сдерживания НАТО отводится демонстрации политического единства, сил, возможностей и, что наиболее важно, постоянной готовности к ответным действиям", - сказал министр.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.
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Истребители F-35 Lightning II входят в состав 13-й итальянской авиагруппы (13 Gruppo - Nucleo Tattiche), которая дислоцируется на авиабазе Амендола в итальянской провинции Фоджия.
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.
 
РоссияВВС ИталииEurofighter TyphoonНАТОF-35Дмитрий ПесковСергей ШойгуЭстонияУкраина
 
 
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