https://ria.ru/20210503/istrebiteli-1731041995.html

Истребители F-35 приступили к охране воздушного пространства стран Балтии

Истребители F-35 приступили к охране воздушного пространства стран Балтии

На авиабазе Эмари под Таллином в понедельник прошла торжественная церемония передачи полномочий по охране воздушного пространства над странами Балтии от ВВС... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T23:09

2021-05-03T23:09

2021-05-03T23:19

россия

ввс италии

eurofighter typhoon

нато

f-35

дмитрий песков

сергей шойгу

эстония

украина

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. На авиабазе Эмари под Таллином в понедельник прошла торжественная церемония передачи полномочий по охране воздушного пространства над странами Балтии от ВВС Германии итальянским военно-воздушным силам с истребителями пятого поколения F-35 Lightning II, сообщила пресс-служба Главного штаба сил обороны Эстонии."Сегодня на авиабазе Эмари под Таллином состоялась торжественная церемония ротации миссии по воздушной безопасности, где немецкие летчики, охранявшие в Эстонии воздушное пространство стран Балтии с истребителями Eurofighter Typhoon, передали ответственность итальянским пилотам. Впервые в Балтийской миссии воздушной безопасности участвуют истребители ВВС Италии F-35 Lightning II пятого поколения", - говорится в сообщении.Участвовавший в церемонии командующий ВВС НАТО генерал Джеффри Л. Харригян поблагодарил Эстонию за отличный прием союзников."Вы оказали фантастическую поддержку каждому подразделению воздушной безопасности, которые дислоцируются здесь с 2014 года. Приятно видеть здесь истребители пятого поколения F-35", - сказал генерал Харригян, поблагодарив немецкий контингент за восьмимесячную миссию и пожелав успехов итальянскому контингенту.Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что внешняя политика России по-прежнему агрессивна, о чем свидетельствует недавнее перемещение российских войск к границам Украины и в Крым. "Поэтому мы должны быть бдительны и всегда готовы к обороне. Особое место Балтийской миссии воздушной безопасности в политике сдерживания НАТО отводится демонстрации политического единства, сил, возможностей и, что наиболее важно, постоянной готовности к ответным действиям", - сказал министр.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.Истребители F-35 Lightning II входят в состав 13-й итальянской авиагруппы (13 Gruppo - Nucleo Tattiche), которая дислоцируется на авиабазе Амендола в итальянской провинции Фоджия.Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/nato-1729354692.html

https://ria.ru/20210420/polet-1729151389.html

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эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ввс италии, eurofighter typhoon, нато, f-35, дмитрий песков, сергей шойгу, эстония, украина