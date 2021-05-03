https://ria.ru/20210503/granitsa-1730961211.html

Киргизия и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил от госграницы

Киргизия и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил от госграницы

Киргизия и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил от госграницы после вооруженного конфликта, сообщили РИА Новости в в пресс-центре киргизской... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T07:32

2021-05-03T07:32

2021-05-03T07:36

ситуация на границе киргизии и таджикистана

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БИШКЕК, 3 мая — РИА Новости. Киргизия и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил от госграницы после вооруженного конфликта, сообщили РИА Новости в в пресс-центре киргизской погранслужбы.По его словам, обстановка на границе стабильная, за прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы."Продолжает работу совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территорий, где находились дополнительные силы и средства. Пограничные подразделения ПС ГКНБ КР (Погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизской республики. — Прим. ред.) несут службу в усиленном режиме", — подчеркнули в ведомстве.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 — пострадали.Стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь.Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

https://ria.ru/20210502/zhaparov-1730933037.html

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Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль. 2021-05-03T07:32 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на границе киргизии и таджикистана, бишкек, таджикистан, киргизия, в мире