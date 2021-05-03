https://ria.ru/20210503/granitsa-1730961211.html
Киргизия и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил от госграницы
Киргизия и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил от госграницы
Киргизия и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил от госграницы после вооруженного конфликта, сообщили РИА Новости в в пресс-центре киргизской... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T07:32
2021-05-03T07:32
2021-05-03T07:36
ситуация на границе киргизии и таджикистана
бишкек
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БИШКЕК, 3 мая — РИА Новости. Киргизия и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил от госграницы после вооруженного конфликта, сообщили РИА Новости в в пресс-центре киргизской погранслужбы.По его словам, обстановка на границе стабильная, за прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы."Продолжает работу совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территорий, где находились дополнительные силы и средства. Пограничные подразделения ПС ГКНБ КР (Погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизской республики. — Прим. ред.) несут службу в усиленном режиме", — подчеркнули в ведомстве.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 — пострадали.Стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь.Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
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Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном
Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль.
2021-05-03T07:32
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, бишкек, таджикистан, киргизия, в мире
БИШКЕК, 3 мая — РИА Новости. Киргизия
и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил от госграницы после вооруженного конфликта, сообщили РИА Новости в в пресс-центре киргизской погранслужбы.
"Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий", — заявил собеседник агентства.
По его словам, обстановка на границе стабильная, за прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.
"Продолжает работу совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территорий, где находились дополнительные силы и средства. Пограничные подразделения ПС ГКНБ КР (Погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизской республики. — Прим. ред.) несут службу в усиленном режиме", — подчеркнули в ведомстве.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 — пострадали.
Стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь.
Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.