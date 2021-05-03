https://ria.ru/20210503/germaniya-1731000476.html

Немецкая полиция раскрыла сеть с детским порно в даркнете

Немецкая полиция раскрыла сеть с детским порно в даркнете

Полиция ФРГ задержала трех человек в рамках расследования деятельности распространявшей детскую порнографию сети, насчитывавшей 400 тысяч участников по всему... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T15:07

2021-05-03T15:07

2021-05-03T15:07

европол

швеция

германия

южная америка

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_79e9a06fb7b366e2b19d37e735880116.jpg

БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Полиция ФРГ задержала трех человек в рамках расследования деятельности распространявшей детскую порнографию сети, насчитывавшей 400 тысяч участников по всему миру, сообщает в понедельник Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA).Обыски проходили на семи объектах в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Гамбурге, в результате были задержаны три предполагаемых злоумышленника и члена сети, которую BKA называет крупнейшей в мире. Она существовала в сегменте всемирной сети даркнет, работая по всему миру. "Одновременно по запросу немецких правоохранителей прошли обыски и задержание другого подозреваемого в Консепсьоне (Парагвай)", - говорится в сообщении.Как уточняет BKA, сеть была создана не позднее июня 2019 года, насчитывала более 400 тысяч участников, которые обменивались видеозаписями. Расследование против сети инициировали правоохранители Германии, создав международную рабочую группу с участием Европола, правоохранителей из Нидерландов, Швеции, Австрии, США и Канады, подозреваемыми изначально проходили четыре гражданина ФРГ, один из них длительное время проживает в Южной Америке. Трое подозреваются в том, что они были администраторами сети, предоставляли ей техническое обеспечение, еще один подозревается в участии в деятельности сети и загрузке нелегального контента.Трое задержанных в ФРГ с 15 апреля находятся в предварительном заключении, четвертый фигурант дела, как ожидается, будет экстрадирован в Германию из Парагвая.

https://ria.ru/20191217/1562491226.html

https://ria.ru/20201218/darknet-1589843734.html

швеция

германия

южная америка

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европол, швеция, германия, южная америка, сша, в мире