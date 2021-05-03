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Немецкая полиция раскрыла сеть с детским порно в даркнете
Немецкая полиция раскрыла сеть с детским порно в даркнете
Полиция ФРГ задержала трех человек в рамках расследования деятельности распространявшей детскую порнографию сети, насчитывавшей 400 тысяч участников по всему... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T15:07
2021-05-03T15:07
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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Полиция ФРГ задержала трех человек в рамках расследования деятельности распространявшей детскую порнографию сети, насчитывавшей 400 тысяч участников по всему миру, сообщает в понедельник Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA).Обыски проходили на семи объектах в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Гамбурге, в результате были задержаны три предполагаемых злоумышленника и члена сети, которую BKA называет крупнейшей в мире. Она существовала в сегменте всемирной сети даркнет, работая по всему миру. "Одновременно по запросу немецких правоохранителей прошли обыски и задержание другого подозреваемого в Консепсьоне (Парагвай)", - говорится в сообщении.Как уточняет BKA, сеть была создана не позднее июня 2019 года, насчитывала более 400 тысяч участников, которые обменивались видеозаписями. Расследование против сети инициировали правоохранители Германии, создав международную рабочую группу с участием Европола, правоохранителей из Нидерландов, Швеции, Австрии, США и Канады, подозреваемыми изначально проходили четыре гражданина ФРГ, один из них длительное время проживает в Южной Америке. Трое подозреваются в том, что они были администраторами сети, предоставляли ей техническое обеспечение, еще один подозревается в участии в деятельности сети и загрузке нелегального контента.Трое задержанных в ФРГ с 15 апреля находятся в предварительном заключении, четвертый фигурант дела, как ожидается, будет экстрадирован в Германию из Парагвая.
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европол, швеция, германия, южная америка, сша, в мире

Немецкая полиция раскрыла сеть с детским порно в даркнете

15:07 03.05.2021
 
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Полиция ФРГ задержала трех человек в рамках расследования деятельности распространявшей детскую порнографию сети, насчитывавшей 400 тысяч участников по всему миру, сообщает в понедельник Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA).
Обыски проходили на семи объектах в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Гамбурге, в результате были задержаны три предполагаемых злоумышленника и члена сети, которую BKA называет крупнейшей в мире. Она существовала в сегменте всемирной сети даркнет, работая по всему миру. "Одновременно по запросу немецких правоохранителей прошли обыски и задержание другого подозреваемого в Консепсьоне (Парагвай)", - говорится в сообщении.
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Как уточняет BKA, сеть была создана не позднее июня 2019 года, насчитывала более 400 тысяч участников, которые обменивались видеозаписями. Расследование против сети инициировали правоохранители Германии, создав международную рабочую группу с участием Европола, правоохранителей из Нидерландов, Швеции, Австрии, США и Канады, подозреваемыми изначально проходили четыре гражданина ФРГ, один из них длительное время проживает в Южной Америке. Трое подозреваются в том, что они были администраторами сети, предоставляли ей техническое обеспечение, еще один подозревается в участии в деятельности сети и загрузке нелегального контента.
Трое задержанных в ФРГ с 15 апреля находятся в предварительном заключении, четвертый фигурант дела, как ожидается, будет экстрадирован в Германию из Парагвая.
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