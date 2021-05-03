https://ria.ru/20210503/delo-1730981899.html

В Таджикистане возбудили дело о развязывании войны Киргизией

В Таджикистане возбудили дело о развязывании войны Киргизией

Дело о развязывании агрессивной войны и об убийстве возбудили в Таджикистане против граждан Киргизии из-за конфликта на границе, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T11:48

2021-05-03T11:48

2021-05-03T12:46

киргизия

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730548865_115:0:924:455_1920x0_80_0_0_c32da5126c6bd2ea3c421cac70fbf298.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Дело о развязывании агрессивной войны и об убийстве возбудили в Таджикистане против граждан Киргизии из-за конфликта на границе, сообщается на сайте Генпрокуратуры Таджикистана."Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан в отношении группы военнослужащих и граждан Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 395 (Развязывание или ведение агрессивной войны)и части 2 статьи 104 (Убийство двух или более лиц, в том числе в связи с осуществлением ими служебной деятельности; совершенное способом, опасным для жизни многих людей; организованной группой; из корыстных побуждений, а также равно сопряженное с разбоем или бандитизмом; на почве национальной, расовой, религиозной, местнической ненависти или вражды, либо кровной мести) Уголовного кодекса Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.Указывается, что дело было возбуждено 29 апреля, для расследования создана следственно-оперативная группа.При этом в ведомстве рассказали таджикскую версию возникновения конфликта на границе.По данным прокуратуры, 29 апреля военные пограничной службы Киргизии вместе с местными жителями, общей численностью порядка 200 человек, собрались напротив пограничного пункта "Ходжаи аъло" города Исфары, где таджикские инженеры устанавливали заранее обговоренные камеры видеонаблюдения."Не спрашивая ни о чем, представители киргизской стороны, в том числе и военнослужащие, стали закидывать камнями граждан Таджикистана, одновременно спиливая столб, на котором работал один из них. Провокация переросла в массовые беспорядки, зачиненные пограничной службой Киргизии. Для урегулирования конфликта на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов Таджикистана во главе с председателем города Исфары Баховаддином Баходурзодой. По ним был открыт прицельный огонь из автоматов. В результате председатель города, сотрудники правоохранительных органов, а также местные жители были тяжело ранены. Затем граждане Киргизии совершили вооруженное нападение на местное население, объекты инфраструктуры и пограничные пункты Таджикистана" - отмечается в сообщении.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Сообщалось о 50 погибших с обеих сторон и более 200 пострадавших. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

https://ria.ru/20210503/kirgiziya-1730969194.html

https://ria.ru/20210503/kirgiziya-1730985094.html

киргизия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, в мире