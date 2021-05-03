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В Таджикистане возбудили дело о развязывании войны Киргизией
В Таджикистане возбудили дело о развязывании войны Киргизией
Дело о развязывании агрессивной войны и об убийстве возбудили в Таджикистане против граждан Киргизии из-за конфликта на границе, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T11:48
2021-05-03T12:46
киргизия
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Дело о развязывании агрессивной войны и об убийстве возбудили в Таджикистане против граждан Киргизии из-за конфликта на границе, сообщается на сайте Генпрокуратуры Таджикистана."Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан в отношении группы военнослужащих и граждан Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 395 (Развязывание или ведение агрессивной войны)и части 2 статьи 104 (Убийство двух или более лиц, в том числе в связи с осуществлением ими служебной деятельности; совершенное способом, опасным для жизни многих людей; организованной группой; из корыстных побуждений, а также равно сопряженное с разбоем или бандитизмом; на почве национальной, расовой, религиозной, местнической ненависти или вражды, либо кровной мести) Уголовного кодекса Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.Указывается, что дело было возбуждено 29 апреля, для расследования создана следственно-оперативная группа.При этом в ведомстве рассказали таджикскую версию возникновения конфликта на границе.По данным прокуратуры, 29 апреля военные пограничной службы Киргизии вместе с местными жителями, общей численностью порядка 200 человек, собрались напротив пограничного пункта "Ходжаи аъло" города Исфары, где таджикские инженеры устанавливали заранее обговоренные камеры видеонаблюдения."Не спрашивая ни о чем, представители киргизской стороны, в том числе и военнослужащие, стали закидывать камнями граждан Таджикистана, одновременно спиливая столб, на котором работал один из них. Провокация переросла в массовые беспорядки, зачиненные пограничной службой Киргизии. Для урегулирования конфликта на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов Таджикистана во главе с председателем города Исфары Баховаддином Баходурзодой. По ним был открыт прицельный огонь из автоматов. В результате председатель города, сотрудники правоохранительных органов, а также местные жители были тяжело ранены. Затем граждане Киргизии совершили вооруженное нападение на местное население, объекты инфраструктуры и пограничные пункты Таджикистана" - отмечается в сообщении.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Сообщалось о 50 погибших с обеих сторон и более 200 пострадавших. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
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киргизия, ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, в мире

В Таджикистане возбудили дело о развязывании войны Киргизией

11:48 03.05.2021 (обновлено: 12:46 03.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской областиКыргызские военнослужащие в зоне конфликта
Кыргызские военнослужащие в зоне конфликта - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Дело о развязывании агрессивной войны и об убийстве возбудили в Таджикистане против граждан Киргизии из-за конфликта на границе, сообщается на сайте Генпрокуратуры Таджикистана.
"Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан в отношении группы военнослужащих и граждан Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 395 (Развязывание или ведение агрессивной войны)и части 2 статьи 104 (Убийство двух или более лиц, в том числе в связи с осуществлением ими служебной деятельности; совершенное способом, опасным для жизни многих людей; организованной группой; из корыстных побуждений, а также равно сопряженное с разбоем или бандитизмом; на почве национальной, расовой, религиозной, местнической ненависти или вражды, либо кровной мести) Уголовного кодекса Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.
Указывается, что дело было возбуждено 29 апреля, для расследования создана следственно-оперативная группа.
Разрушенное здание в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
Вчера, 09:43
Число погибших граждан Киргизии на границе с Таджикистаном возросло до 35
При этом в ведомстве рассказали таджикскую версию возникновения конфликта на границе.
По данным прокуратуры, 29 апреля военные пограничной службы Киргизии вместе с местными жителями, общей численностью порядка 200 человек, собрались напротив пограничного пункта "Ходжаи аъло" города Исфары, где таджикские инженеры устанавливали заранее обговоренные камеры видеонаблюдения.
"Не спрашивая ни о чем, представители киргизской стороны, в том числе и военнослужащие, стали закидывать камнями граждан Таджикистана, одновременно спиливая столб, на котором работал один из них. Провокация переросла в массовые беспорядки, зачиненные пограничной службой Киргизии. Для урегулирования конфликта на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов Таджикистана во главе с председателем города Исфары Баховаддином Баходурзодой. По ним был открыт прицельный огонь из автоматов. В результате председатель города, сотрудники правоохранительных органов, а также местные жители были тяжело ранены. Затем граждане Киргизии совершили вооруженное нападение на местное население, объекты инфраструктуры и пограничные пункты Таджикистана" - отмечается в сообщении.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Сообщалось о 50 погибших с обеих сторон и более 200 пострадавших. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
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