https://ria.ru/20210503/brak-1731043922.html

Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет в браке

Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет в браке

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили в понедельник о разводе. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T23:55

2021-05-03T23:55

2021-05-03T23:57

билл гейтс

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили в понедельник о разводе."После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак", - говорится в совместном заявлении супругов, которое Гейтс разместил в своем Twitter.Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру."Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни", - отметили Гейтсы.Финансовая сторона развода не раскрывается.Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210320/geyts-1602133881.html

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2021

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билл гейтс, в мире