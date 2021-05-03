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Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет в браке
Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет в браке
Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили в понедельник о разводе. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T23:55
2021-05-03T23:55
2021-05-03T23:57
билл гейтс
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили в понедельник о разводе."После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак", - говорится в совместном заявлении супругов, которое Гейтс разместил в своем Twitter.Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру."Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни", - отметили Гейтсы.Финансовая сторона развода не раскрывается.Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.
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билл гейтс, в мире
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости.
Основатель Microsoft Билл Гейтс
и его супруга Мелинда объявили в понедельник о разводе.
"После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак", - говорится в совместном заявлении супругов, которое Гейтс разместил в своем Twitter
.
Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру.
"Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни", - отметили Гейтсы.
Финансовая сторона развода не раскрывается.
Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.