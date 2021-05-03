https://ria.ru/20210503/blinken-1730964871.html

Блинкен: США следят за отводом российских войск от границ Украины

Блинкен: США следят за отводом российских войск от границ Украины

США "внимательно следят" за отводом вооруженных сил России от границ Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T08:21

2021-05-03T08:21

2021-05-03T08:21

россия

филип рикер

энтони блинкен

верховная рада украины

владимир зеленский

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/143142/56/1431425664_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a85846eb13ed3862df362dd8245c2406.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США "внимательно следят" за отводом вооруженных сил России от границ Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Как ранее сообщило Минобороны РФ, российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны."Мы очень, очень внимательно за этим (отводом войск) следим", - заявил американский госсекретарь в интервью телеканалу CBS.Ранее Блинкен заявлял, что США видят отвод российских войск от границ Украины."На границе с Украиной сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась в страну. Я не могу сказать, что мы осведомлены о намерениях Путина (президента России). И существует бесчисленное множество вариантов его поведения в данной ситуации. То, что мы можем наблюдать в течение последних нескольких дней - это, по-видимому, решение отвести часть войск, и некоторые из них уже начали отходить", - сообщил госсекретарь США.Блинкен 5-6 мая в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой, сообщил ранее журналистам и.о. помощника госсекретаря Филип Рикер. Отмечалось, что в ходе предстоящих контактов Блинкен подтвердит поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом "российской агрессии" (Москва ее отрицает).Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210428/medved-1730373527.html

https://ria.ru/20210428/ukraina-1730354118.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, филип рикер, энтони блинкен, верховная рада украины, владимир зеленский, сша, украина, в мире