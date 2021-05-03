Блинкен: США следят за отводом российских войск от границ Украины
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗаместитель советника Белого дома по национальной безопасности США Тони Блинкен
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США "внимательно следят" за отводом вооруженных сил России от границ Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Как ранее сообщило Минобороны РФ, российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.
"Мы очень, очень внимательно за этим (отводом войск) следим", - заявил американский госсекретарь в интервью телеканалу CBS.
Ранее Блинкен заявлял, что США видят отвод российских войск от границ Украины.
"На границе с Украиной сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась в страну. Я не могу сказать, что мы осведомлены о намерениях Путина (президента России). И существует бесчисленное множество вариантов его поведения в данной ситуации. То, что мы можем наблюдать в течение последних нескольких дней - это, по-видимому, решение отвести часть войск, и некоторые из них уже начали отходить", - сообщил госсекретарь США.
Блинкен 5-6 мая в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой, сообщил ранее журналистам и.о. помощника госсекретаря Филип Рикер. Отмечалось, что в ходе предстоящих контактов Блинкен подтвердит поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом "российской агрессии" (Москва ее отрицает).
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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