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Блинкен: США следят за отводом российских войск от границ Украины
Блинкен: США следят за отводом российских войск от границ Украины
США "внимательно следят" за отводом вооруженных сил России от границ Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T08:21
2021-05-03T08:21
россия
филип рикер
энтони блинкен
верховная рада украины
владимир зеленский
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США "внимательно следят" за отводом вооруженных сил России от границ Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Как ранее сообщило Минобороны РФ, российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны."Мы очень, очень внимательно за этим (отводом войск) следим", - заявил американский госсекретарь в интервью телеканалу CBS.Ранее Блинкен заявлял, что США видят отвод российских войск от границ Украины."На границе с Украиной сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась в страну. Я не могу сказать, что мы осведомлены о намерениях Путина (президента России). И существует бесчисленное множество вариантов его поведения в данной ситуации. То, что мы можем наблюдать в течение последних нескольких дней - это, по-видимому, решение отвести часть войск, и некоторые из них уже начали отходить", - сообщил госсекретарь США.Блинкен 5-6 мая в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой, сообщил ранее журналистам и.о. помощника госсекретаря Филип Рикер. Отмечалось, что в ходе предстоящих контактов Блинкен подтвердит поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом "российской агрессии" (Москва ее отрицает).Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210428/medved-1730373527.html
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россия, филип рикер, энтони блинкен, верховная рада украины, владимир зеленский, сша, украина, в мире

Блинкен: США следят за отводом российских войск от границ Украины

08:21 03.05.2021
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗаместитель советника Белого дома по национальной безопасности США Тони Блинкен
Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности США Тони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США "внимательно следят" за отводом вооруженных сил России от границ Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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Как ранее сообщило Минобороны РФ, российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.
"Мы очень, очень внимательно за этим (отводом войск) следим", - заявил американский госсекретарь в интервью телеканалу CBS.
Ранее Блинкен заявлял, что США видят отвод российских войск от границ Украины.
"На границе с Украиной сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась в страну. Я не могу сказать, что мы осведомлены о намерениях Путина (президента России). И существует бесчисленное множество вариантов его поведения в данной ситуации. То, что мы можем наблюдать в течение последних нескольких дней - это, по-видимому, решение отвести часть войск, и некоторые из них уже начали отходить", - сообщил госсекретарь США.
Блинкен 5-6 мая в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой, сообщил ранее журналистам и.о. помощника госсекретаря Филип Рикер. Отмечалось, что в ходе предстоящих контактов Блинкен подтвердит поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом "российской агрессии" (Москва ее отрицает).
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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РоссияФилип РикерЭнтони БлинкенВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
 
 
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