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Пашинян заявил об опорных пунктах российской военной базы на юге Армении
Пашинян заявил об опорных пунктах российской военной базы на юге Армении
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что в Сюникской области на юге Армении основаны два опорных пункта 102-й российской... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:21
2021-05-03T13:36
никол пашинян
россия
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что в Сюникской области на юге Армении основаны два опорных пункта 102-й российской военной базы."Не секрет, что в Сюникской области Армении основаны два новых опорных пункта 102-й российской военной базы", - заявил Пашинян.По его словам, основание опорных пунктов послужит дополнительной гарантией в деле обеспечения безопасности области и Армении в целом.Пашинян 14 апреля объявил о переговорах с Россией по созданию опорного пункта 102-й российской военной базы в Сюникской области на юге Армении, между Нахичеванской автономной республикой Азербайджана с одной стороны и перешедшими под контроль Баку Лачинским, Кубатлинским и Зангеланским районами с другой. Он назвал военный союз с РФ стержнем обеспечения безопасности страны.Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис–Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
https://ria.ru/20210429/granitsa-1730482912.html
https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1729694182.html
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никол пашинян, россия, армения, в мире

Пашинян заявил об опорных пунктах российской военной базы на юге Армении

13:21 03.05.2021 (обновлено: 13:36 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк102-я российская военная база в Армении. Архивное фото
102-я российская военная база в Армении. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что в Сюникской области на юге Армении основаны два опорных пункта 102-й российской военной базы.
"Не секрет, что в Сюникской области Армении основаны два новых опорных пункта 102-й российской военной базы", - заявил Пашинян.
По его словам, основание опорных пунктов послужит дополнительной гарантией в деле обеспечения безопасности области и Армении в целом.
Пашинян 14 апреля объявил о переговорах с Россией по созданию опорного пункта 102-й российской военной базы в Сюникской области на юге Армении, между Нахичеванской автономной республикой Азербайджана с одной стороны и перешедшими под контроль Баку Лачинским, Кубатлинским и Зангеланским районами с другой. Он назвал военный союз с РФ стержнем обеспечения безопасности страны.
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Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис–Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
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