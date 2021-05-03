Пашинян заявил об опорных пунктах российской военной базы на юге Армении
13:21 03.05.2021 (обновлено: 13:36 03.05.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк102-я российская военная база в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что в Сюникской области на юге Армении основаны два опорных пункта 102-й российской военной базы.
"Не секрет, что в Сюникской области Армении основаны два новых опорных пункта 102-й российской военной базы", - заявил Пашинян.
По его словам, основание опорных пунктов послужит дополнительной гарантией в деле обеспечения безопасности области и Армении в целом.
Пашинян 14 апреля объявил о переговорах с Россией по созданию опорного пункта 102-й российской военной базы в Сюникской области на юге Армении, между Нахичеванской автономной республикой Азербайджана с одной стороны и перешедшими под контроль Баку Лачинским, Кубатлинским и Зангеланским районами с другой. Он назвал военный союз с РФ стержнем обеспечения безопасности страны.
Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис–Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.