https://ria.ru/20210503/avto-1730955216.html
В России назвали сроки изменения правил купли-продажи машин с пробегом
В России назвали сроки изменения правил купли-продажи машин с пробегом
В пресс-службе Минцифры рассказали порталу Autonews о сроках изменения порядка покупки и продажи подержанных автомобилей. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T01:47
2021-05-03T01:47
2021-05-03T01:47
россия
авто
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В пресс-службе Минцифры рассказали порталу Autonews о сроках изменения порядка покупки и продажи подержанных автомобилей.Ранее сообщалось, что сервис купли-продажи подержанных машин через портал Госуслуг, дающий возможность подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате, заработает с 1 мая, однако этого не произошло. В ведомстве заявили о переносе реализации проекта оформления договоров онлайн. Планируется, что сервис для автомобилистов заработает во втором полугодии.Проект предусматривает заключение и расторжение договоров купли-продажи транспортных средств. Предполагается, что пользователи портала Госуслуг смогут заранее ознакомиться с историей и комплектацией продаваемого автомобиля. Данные о сделке автоматически будут направляться в подразделения ГИБДД.В беседе с РИА Новости директор департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексей Горобцов отметил, что механизм электронных договоров существенно сократит время на оформление договоров с транспортными средствами, исключит риск ошибок при их составлении и повысит безопасность самих сделок.
https://ria.ru/20210427/lgoty-1730215629.html
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россия, авто, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество