https://ria.ru/20210503/avto-1730955216.html

В России назвали сроки изменения правил купли-продажи машин с пробегом

В России назвали сроки изменения правил купли-продажи машин с пробегом

В пресс-службе Минцифры рассказали порталу Autonews о сроках изменения порядка покупки и продажи подержанных автомобилей. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T01:47

2021-05-03T01:47

2021-05-03T01:47

россия

авто

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В пресс-службе Минцифры рассказали порталу Autonews о сроках изменения порядка покупки и продажи подержанных автомобилей.Ранее сообщалось, что сервис купли-продажи подержанных машин через портал Госуслуг, дающий возможность подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате, заработает с 1 мая, однако этого не произошло. В ведомстве заявили о переносе реализации проекта оформления договоров онлайн. Планируется, что сервис для автомобилистов заработает во втором полугодии.Проект предусматривает заключение и расторжение договоров купли-продажи транспортных средств. Предполагается, что пользователи портала Госуслуг смогут заранее ознакомиться с историей и комплектацией продаваемого автомобиля. Данные о сделке автоматически будут направляться в подразделения ГИБДД.В беседе с РИА Новости директор департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексей Горобцов отметил, что механизм электронных договоров существенно сократит время на оформление договоров с транспортными средствами, исключит риск ошибок при их составлении и повысит безопасность самих сделок.

https://ria.ru/20210427/lgoty-1730215629.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество