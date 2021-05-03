https://ria.ru/20210503/arktika-1730967459.html

НАТО обсудит увеличение военных возможностей России в Арктике

НАТО обсудит увеличение военных возможностей России в Арктике

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что страны альянса на июньском саммите обсудят наращивание Россией военных возможностей в Арктике,... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T09:16

2021-05-03T09:16

2021-05-03T09:16

россия

энтони блинкен

оана лунгеску

арктика

нато

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что страны альянса на июньском саммите обсудят наращивание Россией военных возможностей в Арктике, сообщает медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).Как утверждает Лунгеску, Россия сейчас расширяет свой военный потенциал в Арктике сильнее, чем когда-либо со времен холодной войны. "Ранее действовавшие советские военные базы вновь открываются, и строятся новые", - заявила она в интервью RND.Россия значительно модернизировала свой северный флот, в том числе все подводные лодки, сказала она. Кроме того, отмечает Лунгеску, РФ внедряет новые системы вооружения, среди них подводный беспилотник "Посейдон", который может быть оснащен ядерными боеприпасами, новые радиолокационные установки и новый ледокольный флот.Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. По словам генерального секретаря альянса, на саммите планируется обсудить текущие вопросы деятельности НАТО, а также повестку альянса до 2030 года, в том числе "агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также рост Китая".Военные и дипломаты США не раз заявляли о том, что обеспокоены ростом влияния России в Арктике. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Арктике может возникнуть "новый театр конфликта" из-за растущей роли России.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что действия России в Арктике не противоречат международному праву и никому не угрожают, напряженность в регионе растет из-за военной активности США. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, присутствие в Арктике – необходимый элемент военного строительства России, США не отказываются от присутствия в Арктике, и Россия не должна игнорировать этот важный регион.В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ "Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года". Согласно документу, главные интересы России в Арктике - обеспечение суверенитета и территориальной целостности РФ, сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства, обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения Арктической зоны РФ.Также речь идет о развитии Арктической зоны как стратегической ресурсной базы и ее рациональном использовании для ускорения экономического роста, о развитии Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации. Кроме того, в документе сделан акцент на охрану окружающей среды, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. В октябре 2020-го Путин подписал стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.

https://ria.ru/20210421/arktika-1729271586.html

https://ria.ru/20210420/arktika-1729125332.html

россия

арктика

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россия, энтони блинкен, оана лунгеску, арктика, нато, дмитрий песков, сша, в мире