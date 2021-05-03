https://ria.ru/20210503/alkogol-1730994173.html
Названа наиболее подверженная алкоголизму группа крови
Названа наиболее подверженная алкоголизму группа крови
Американские ученые провели исследование и выяснили, обладатели какой группы крови чаще всего страдают алкоголизмом, пишут "Известия". РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:59
2021-05-03T13:59
2021-05-03T14:08
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155325/38/1553253850_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52512ecf0325c87536ea7432c4a9f118.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Американские ученые провели исследование и выяснили, обладатели какой группы крови чаще всего страдают алкоголизмом, пишут "Известия".Согласно результатам работы, больше всех подвержены чрезмерному употреблению спиртного люди со второй группой крови. Эксперты посоветовали им для достижения положительного эффекта на организм пить красное вино в умеренных количествах. В свою очередь, наиболее устойчивыми к алкоголизму оказались испытуемые с первой группой крови.Ученые не исключили, что на взаимосвязь группы крови и склонности к алкоголю может влиять работа надпочечников, провоцирующих недостаток глюкозы. Тем не менее способствовать тяге к спиртному может и стресс.
https://ria.ru/20210501/otravlenie-1730816772.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155325/38/1553253850_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d542a1321dc23e3a4deb60025c0ace2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, общество