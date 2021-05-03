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Нарколог дал советы, как избежать праздничного запоя
Нарколог дал советы, как избежать праздничного запоя
Чем чревато непомерное употребление алкоголя в длинные майские праздники, и как избавить себя от этих печальных последствий, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T02:10
2021-05-03T02:10
игорь никифоров
россия
здоровье
алкоголь
общество
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Чем чревато непомерное употребление алкоголя в длинные майские праздники, и как избавить себя от этих печальных последствий, рассказал в интервью радио Sputnik врач-нарколог, профессор, доктор медицинских наук Игорь Никифоров.Если люди не смогли найти себе другого занятия в праздничные дни, есть риск, что они будут злоупотреблять спиртным, пояснил врач-нарколог. Между тем, по его словам, такие "пьяные праздники" могут вылиться в серьезные последствия для внутренних органов.Когда вы садитесь за стол, не превышайте индивидуальную норму употребления спиртного, посоветовал нарколог."Норму алкоголя человек, не страдающий алкоголизмом, может определить: когда он чувствует, что вошел в состояние алкогольного опьянения, он останавливается. Если человек пьянеет от одного бокала вина, но употребляет два-три по причине праздников, это уже ненормально", — уточнил Никифоров.А чтобы употребление алкоголя не перешло в праздничный запой, лучше воздерживаться от слишком долгих застолий с обильными возлияниями — в праздники и помимо этого есть чем заняться, добавил нарколог.Если человек все же выпил лишнего, ему потребуется детоксикация.В период детоксикации, добавил он, могут помочь жидкие кисломолочные продукты, например, кефир — их можно использовать в качестве питания.
https://ria.ru/20210501/otravlenie-1730816772.html
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игорь никифоров, россия, здоровье, алкоголь, общество

Нарколог дал советы, как избежать праздничного запоя

02:10 03.05.2021
 
© Depositphotos / itakdaleeОтказ от алкоголя
Отказ от алкоголя - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Depositphotos / itakdalee
Отказ от алкоголя
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Чем чревато непомерное употребление алкоголя в длинные майские праздники, и как избавить себя от этих печальных последствий, рассказал в интервью радио Sputnik врач-нарколог, профессор, доктор медицинских наук Игорь Никифоров.
Если люди не смогли найти себе другого занятия в праздничные дни, есть риск, что они будут злоупотреблять спиртным, пояснил врач-нарколог. Между тем, по его словам, такие "пьяные праздники" могут вылиться в серьезные последствия для внутренних органов.

"Острый алкогольный гепатит — это воспалительный процесс в печени, когда человек перепил. Печень не справляется с таким наплывом алкоголя, в итоге начинается воспалительный процесс. Он может быть достаточно острым с повышением температуры. Острый гепатит может привести к самым печальным последствиям вплоть до летального исхода. Кроме того, там рядом находится поджелудочная железа, как правило, она тоже начинает страдать, и можно заработать острый панкреатит", — предупредил Никифоров.

Когда вы садитесь за стол, не превышайте индивидуальную норму употребления спиртного, посоветовал нарколог.
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"Норму алкоголя человек, не страдающий алкоголизмом, может определить: когда он чувствует, что вошел в состояние алкогольного опьянения, он останавливается. Если человек пьянеет от одного бокала вина, но употребляет два-три по причине праздников, это уже ненормально", — уточнил Никифоров.
А чтобы употребление алкоголя не перешло в праздничный запой, лучше воздерживаться от слишком долгих застолий с обильными возлияниями — в праздники и помимо этого есть чем заняться, добавил нарколог.
Если человек все же выпил лишнего, ему потребуется детоксикация.

"Прежде всего, это промывание желудка: выпить литр воды, добавить туда немного марганцовки, вызвать у себя рвоту, и так сделать раза два-три, чтобы полностью удалить алкоголь из желудка, который еще полностью не всосался. Затем принимать не меньше трех литров жидкости в течение дня", — порекомендовал Никифоров.

В период детоксикации, добавил он, могут помочь жидкие кисломолочные продукты, например, кефир — их можно использовать в качестве питания.
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Игорь НикифоровРоссияЗдоровьеАлкогольОбщество
 
 
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