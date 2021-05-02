https://ria.ru/20210502/zhaparov-1730933037.html

Жапаров заявил об угрозе целостности Киргизии из-за конфликта на границе

Жапаров заявил об угрозе целостности Киргизии из-за конфликта на границе

Вооруженный конфликт на границе с Таджикистаном поставил под угрозу территориальную целостность Киргизии, заявил киргизский лидер Садыр Жапаров в обращении к... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T18:37

2021-05-02T18:37

2021-05-02T20:46

ситуация на границе киргизии и таджикистана

садыр жапаров

таджикистан

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 2 мая — РИА Новости. Вооруженный конфликт на границе с Таджикистаном поставил под угрозу территориальную целостность Киргизии, заявил киргизский лидер Садыр Жапаров в обращении к народу."Однако благодаря подготовленности, высокому моральному духу и героизму пограничников и правоохранительных органов Кыргызстана нам удалось сохранить территориальную целостность нашей страны", — добавил президент.По его словам, власти с пониманием отнеслись к тем молодым людям, которые потребовали оружие, чтобы направиться в зону конфликта, так они демонстрировали свой патриотизм. "Однако было невозможно им предоставить оружие, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт и сохранить стабильность. Мы не повторили чужих ошибок. В то же время нельзя забывать, что некоторые провокаторы опаснее внешних сил. Было важно поддерживать порядок, чтобы не мешать усилиям наших силовых органов. Со своей стороны, мы никогда не позволим нашим Вооруженным силам вторгнуться в села соседнего государства, атаковать мирных жителей и разрушить их дома. Я потребовал от них не выходить за пределы Кыргызстана и не стрелять первыми", — отметил президент.Как подчеркнул Жапаров, обе стороны не должны допустит повторного противостояния, в результате которого может пострадать намного больше людей."В целях предотвращения дальнейших конфликтов, я предлагаю создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в соседних или смешанных селах", — сказал он.В завершении речи он выразил соболезнования семьям погибших.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 — пострадали.Стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь.Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

https://ria.ru/20210502/konflikt-1730906277.html

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Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль. 2021-05-02T18:37 true PT0M35S

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, садыр жапаров, таджикистан, киргизия, в мире