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При взрыве на АЗС в Душанбе пострадали 29 человек

При взрыве на АЗС в Душанбе пострадали 29 человек

В результате взрыва, прогремевшего во время пожара на АЗС в Душанбе в субботу, пострадали 29 человек, пять из них в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T07:33

2021-05-02T07:33

2021-05-02T07:33

душанбе

таджикистан

взрыв

в мире

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ДУШАНБЕ, 2 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. В результате взрыва, прогремевшего во время пожара на АЗС в Душанбе в субботу, пострадали 29 человек, пять из них в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.Мощный взрыв произошел на автозаправочной станции на западной окраине Душанбе в 19.30 по местному времени (17.30) в субботу. Столб огня достигал в высоту не менее 50 метров, пострадали стоящие рядом дома. Пожар более полутора часов тушили 10 расчетов. В приемном покое станции скорой помощи, расположенной поблизости, сообщили РИА Новости, что к ним поступили 15 раненых с ожогами и другими травмам, полученными в результате взрыва.По ее словам, ведется расследования причин пожара на АЗС.

https://ria.ru/20210216/chp_azs-1597676160.html

душанбе

таджикистан

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душанбе, таджикистан, взрыв, в мире