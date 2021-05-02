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При взрыве на АЗС в Душанбе пострадали 29 человек
При взрыве на АЗС в Душанбе пострадали 29 человек
В результате взрыва, прогремевшего во время пожара на АЗС в Душанбе в субботу, пострадали 29 человек, пять из них в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T07:33
2021-05-02T07:33
душанбе
таджикистан
взрыв
в мире
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ДУШАНБЕ, 2 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. В результате взрыва, прогремевшего во время пожара на АЗС в Душанбе в субботу, пострадали 29 человек, пять из них в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.Мощный взрыв произошел на автозаправочной станции на западной окраине Душанбе в 19.30 по местному времени (17.30) в субботу. Столб огня достигал в высоту не менее 50 метров, пострадали стоящие рядом дома. Пожар более полутора часов тушили 10 расчетов. В приемном покое станции скорой помощи, расположенной поблизости, сообщили РИА Новости, что к ним поступили 15 раненых с ожогами и другими травмам, полученными в результате взрыва.По ее словам, ведется расследования причин пожара на АЗС.
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душанбе, таджикистан, взрыв, в мире

При взрыве на АЗС в Душанбе пострадали 29 человек

07:33 02.05.2021
 
© SputnikВ микрорайоне Сино в Душанбе взорвалась АЗС
В микрорайоне Сино в Душанбе взорвалась АЗС - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© Sputnik
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ДУШАНБЕ, 2 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. В результате взрыва, прогремевшего во время пожара на АЗС в Душанбе в субботу, пострадали 29 человек, пять из них в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.
Мощный взрыв произошел на автозаправочной станции на западной окраине Душанбе в 19.30 по местному времени (17.30) в субботу. Столб огня достигал в высоту не менее 50 метров, пострадали стоящие рядом дома. Пожар более полутора часов тушили 10 расчетов. В приемном покое станции скорой помощи, расположенной поблизости, сообщили РИА Новости, что к ним поступили 15 раненых с ожогами и другими травмам, полученными в результате взрыва.
"Пожар на АЗС на западной окраине Душанбе вызвал мощный взрыв, в результате которого получили ожоги и травмы различной степени тяжести 29 человек, пять из которых находятся в тяжелом состоянии", - сказала Юсуфи.
По ее словам, ведется расследования причин пожара на АЗС.
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