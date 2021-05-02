Центр Чумакова подал заявку на одобрение вакцины "КовиВак" для пожилых
15:35 02.05.2021 (обновлено: 15:39 02.05.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук подал в Минздрав РФ документы для разрешения применять свою вакцину от коронавируса COVID-19 "КовиВак" людям старше 60 лет в рамках третьей фазы клинических испытаний, сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.
"Выпускаемый препарат всегда для людей от 18 до 60 лет. На этой неделе мы подали документы в министерство здравоохранения с тем, чтобы расширить уже эти показания", - сказал Ишмухаметов в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, речь идет о третьей фазе клинических испытаний "КовиВака", в которой примут участие добровольцы старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями - в том числе хронической обструктивной болезнью легких, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями.
Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.