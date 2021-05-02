https://ria.ru/20210502/vaktsina-1730916872.html

Центр Чумакова подал заявку на одобрение вакцины "КовиВак" для пожилых

Центр Чумакова подал заявку на одобрение вакцины "КовиВак" для пожилых

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук подал в Минздрав РФ документы для... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T15:35

2021-05-02T15:35

2021-05-02T15:39

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

россия

здоровье - общество

российская академия наук

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук подал в Минздрав РФ документы для разрешения применять свою вакцину от коронавируса COVID-19 "КовиВак" людям старше 60 лет в рамках третьей фазы клинических испытаний, сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.По его словам, речь идет о третьей фазе клинических испытаний "КовиВака", в которой примут участие добровольцы старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями - в том числе хронической обструктивной болезнью легких, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями.Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.

https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728012436.html

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вакцина "ковивак", россия, здоровье - общество, российская академия наук, общество