В Ленинградской области задержали мужчину, угрожавшего убийством рыбакам
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Вооруженный ружьем мужчина, угрожавший убийством рыбакам, задержан после стрельбы в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области.
"Задержан житель Ленобласти, угрожавший убийством компании рыбаков. Для весомости аргументов мужчина после фразы "вы здесь поляжете" открыл стрельбу из охотничьего ружья", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 1 мая в 14.40 в полицию Волховского района поступили сообщения о стрельбе на левом берегу реки Волхов, около моста в городе Сясьстрой.
"Инцидент произошел возле бывшего рыболовецкого колхоза, на берегу реки. Компания мужчин приехала из Петербурга для ловли рыбы. Там на территории колхоза мужчины решили воспользоваться мангалом. В этот момент из полуразрушенного здания вышел мужчина 1974 года рождения, который начал вести себя агрессивно, запрещая им пользоваться якобы его личным имуществом и находиться на территории, которая якобы ему принадлежит", - говорится в сообщении.
После этого мужчина принес ружье, крикнул "вы все здесь поляжете" и несколько раз выстрелил в землю в сторону компании, говорится в сообщении. В результате стрельбы пострадавших нет. "Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в ГУМВД.
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