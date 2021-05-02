https://ria.ru/20210502/ubiystvo-1730903019.html

В Ленинградской области задержали мужчину, угрожавшего убийством рыбакам

В Ленинградской области задержали мужчину, угрожавшего убийством рыбакам

Вооруженный ружьем мужчина, угрожавший убийством рыбакам, задержан после стрельбы в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T12:05

2021-05-02T12:05

2021-05-02T12:05

россия

гумвд

ленинградская область

волхов

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Вооруженный ружьем мужчина, угрожавший убийством рыбакам, задержан после стрельбы в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области.По данным пресс-службы, 1 мая в 14.40 в полицию Волховского района поступили сообщения о стрельбе на левом берегу реки Волхов, около моста в городе Сясьстрой."Инцидент произошел возле бывшего рыболовецкого колхоза, на берегу реки. Компания мужчин приехала из Петербурга для ловли рыбы. Там на территории колхоза мужчины решили воспользоваться мангалом. В этот момент из полуразрушенного здания вышел мужчина 1974 года рождения, который начал вести себя агрессивно, запрещая им пользоваться якобы его личным имуществом и находиться на территории, которая якобы ему принадлежит", - говорится в сообщении.После этого мужчина принес ружье, крикнул "вы все здесь поляжете" и несколько раз выстрелил в землю в сторону компании, говорится в сообщении. В результате стрельбы пострадавших нет. "Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в ГУМВД.

https://ria.ru/20210429/ubiystvo-1730429583.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, ленинградская область, волхов, происшествия