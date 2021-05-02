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В Приамурье начали ремонтировать трассу Благовещенск-Гомелевка
В Приамурье начали ремонтировать трассу Благовещенск-Гомелевка
Трассу Благовещенск - Гомелевка начали приводить в порядок в Амурской области, в этом году капитально отремонтируют около 40 километров дороги, полностью... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T09:17
2021-05-02T09:17
василий орлов (губернатор)
октябрьский
бурейский район
благовещенск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 май – РИА Новости. Трассу Благовещенск - Гомелевка начали приводить в порядок в Амурской области, в этом году капитально отремонтируют около 40 километров дороги, полностью привести ее в нормативное состояние планируют до 2024 года, сообщил губернатор региона Василий Орлов.Трасса связывает областной центр, Благовещенск, с южной частью Приамурья, ее протяженность - 170 километров, дорога проходит через пять районов областиГлава Приамурья добавил, что определен подрядчик на большой объем работ - ремонт 27 километров участка от села Толстовка до села Придорожное."Таким образом, около 40 километров будет капитально отремонтировано в этом году, до 2024 года дорогу приведем в нормативное состояние", - уточнил Орлов.Дорожники уже приступили к укладке на трассе асфальтобетона. Ремонт трех участков автомобильной дороги Благовещенск - Гомелевка в Тамбовском, Октябрьском и Бурейском районах идет в рамках нацпроекта ""Безопасные и качественные дороги"."Если в мае 2019-го мы только заключили контракты на дорожные работы и приступали к работе в это время года, то в текущем году уже в апреле ведем укладку финишных слоев асфальта. Способствовала этому ранняя контрактация объектов, которая велась в прошлом году. Это позволило подрядной организации заблаговременно закупить необходимые материалы и подготовиться к работам. Ставим перед собой цель заключить контракты на все объекты ремонта 2022-2023 годов до 1 августа текущего года", - рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Дмитрий Лучников, его слова также приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20210501/priamure-1730805289.html
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василий орлов (губернатор), октябрьский, бурейский район, благовещенск, общество

В Приамурье начали ремонтировать трассу Благовещенск-Гомелевка

09:17 02.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 май – РИА Новости. Трассу Благовещенск - Гомелевка начали приводить в порядок в Амурской области, в этом году капитально отремонтируют около 40 километров дороги, полностью привести ее в нормативное состояние планируют до 2024 года, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
Трасса связывает областной центр, Благовещенск, с южной частью Приамурья, ее протяженность - 170 километров, дорога проходит через пять районов области
"В этом году трассе Благовещенск – Гомелевка, опорной дорожной сети региона, будет уделено серьезное внимание. Уже идет капитальный ремонт трех участков, они были в ненормативном состоянии", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Глава Приамурья добавил, что определен подрядчик на большой объем работ - ремонт 27 километров участка от села Толстовка до села Придорожное.
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"Таким образом, около 40 километров будет капитально отремонтировано в этом году, до 2024 года дорогу приведем в нормативное состояние", - уточнил Орлов.
Дорожники уже приступили к укладке на трассе асфальтобетона. Ремонт трех участков автомобильной дороги Благовещенск - Гомелевка в Тамбовском, Октябрьском и Бурейском районах идет в рамках нацпроекта ""Безопасные и качественные дороги".
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"Если в мае 2019-го мы только заключили контракты на дорожные работы и приступали к работе в это время года, то в текущем году уже в апреле ведем укладку финишных слоев асфальта. Способствовала этому ранняя контрактация объектов, которая велась в прошлом году. Это позволило подрядной организации заблаговременно закупить необходимые материалы и подготовиться к работам. Ставим перед собой цель заключить контракты на все объекты ремонта 2022-2023 годов до 1 августа текущего года", - рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Дмитрий Лучников, его слова также приводятся в сообщении.
 
Василий Орлов (губернатор)ОктябрьскийБурейский районБлаговещенскОбщество
 
 
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