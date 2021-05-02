https://ria.ru/20210502/terminal-1730949194.html

Белоруссия планирует построить терминал в российских портах

Белоруссия планирует построить терминал в российских портах

Белоруссия предметно прорабатывает с РФ строительство своего терминала в российских морских портах для перевалки грузов, заявил премьер Белоруссии Роман... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T22:33

2021-05-02T22:33

2021-05-02T23:38

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МИНСК, 2 мая - РИА Новости. Белоруссия предметно прорабатывает с РФ строительство своего терминала в российских морских портах для перевалки грузов, заявил премьер Белоруссии Роман Головченко."Да, у нас определены категории товаров, где потенциально есть экономическая целесообразность задействовать российские порты. Вопрос в том, чтобы это не нанесло ущерб экономике предприятий с точки зрения логистики. Поэтому мы в том числе прорабатываем очень предметно вопросы строительства собственного портового терминала в российских портах. Сейчас эти вопросы предметно отрабатывают соответствующие рабочие группы", - заявил Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.Как отметил премьер-министр, российская сторона выразила готовность подобрать возможные участки для строительства, которые будут соответствовать требованиям, предъявляемым Минском. "Если они нас устроят, то мы очень позитивно смотрим на вариант реализации такого инвестиционного проекта по созданию собственных портовых терминалов в РФ, это дает нам определенную гарантию, что наши грузы не застрянут нигде по дороге. Здесь очень важно просчитать логистику, потому что при поставке товаров каждый доллар на счету", - сказал он.Головченко также сообщил, что с российской стороной обсуждаются и другие грузы, которые Белоруссия сейчас экспортирует через балтийские порты, для их переориентации в РФ по аналогии с нефтепродуктами. Он уточнил, что речь идет об удобрениях, продукции машиностроения и лесоматериалах.Как отметил премьер-министр, российская сторона выразила готовность подобрать возможные участки для строительства, которые будут соответствовать требованиям, предъявляемым Минском. "Если они нас устроят, то мы очень позитивно смотрим на вариант реализации такого инвестиционного проекта по созданию собственных портовых терминалов в РФ, это даем нам определенную гарантию, что наши грузы не застрянут нигде по дороге", - сказал он.Поставки российской нефти на НПЗ Белоруссии идут в штатном режиме в соответствии с контрактами, санкции США на них не влияют, заявил Головченко."Санкции распространяются на физических, юридических лиц Соединенных Штатов Америки, а также компании, в которых США - гражданам либо юридическим лицам США - принадлежит контрольный пакет. Но … мы нефть покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера, Российской Федерации. Контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно, спокойно", - сказал Головченко.Россия и Белоруссия 19 февраля подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Белоруссии более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.Как сообщал после подписания документа министр транспорта РФ Виталий Савельев, стороны планируют проработать условия экспортных поставок белорусских калийных удобрений через российские порты. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в феврале заявлял, что минеральные удобрения и нефтеналивные грузы из Белоруссии планируется переваливать через порты этого региона.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе прошлого года заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики. В сентябре переброска нефтяных потоков из портов Литвы на российские порты, в частности, на Усть-Лугу, обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии.

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https://ria.ru/20210211/integratsiya-1596961673.html

https://ria.ru/20201224/integratsiya-1590655693.html

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роман головченко, прибалтика, александр дрозденко, александр лукашенко, россия, белоруссия, в мире