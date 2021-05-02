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За тех, кто в море: какие святые считаются покровителями русского флота

За тех, кто в море: какие святые считаются покровителями русского флота

По всему миру возведено множество церквей и часовен, построенных по обету, данному по случаю спасения на море. Опасные морские путешествия подталкивали к... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T10:00

2021-05-02T10:00

2021-05-02T10:00

морская держава

морская держава

россия

александр невский

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. По всему миру возведено множество церквей и часовен, построенных по обету, данному по случаю спасения на море. Опасные морские путешествия подталкивали к обретению веры многих скептиков. На российских кораблях, как и везде, были и священнослужители, и иконы, и особо почитаемые святые.К таким особо почитаемым моряками святым в первую очередь относится святой Николай Мирликийский. Николай Чудотворец – святой покровитель моряков и других путешественников. Он жил в Римской империи в III–IV веках. На Руси почитаем с XI века, причем с самого начала это был "народный святой".Во многих портовых городах мира церкви для моряков посвящены именно Николаю. В России наиболее известны Николо-Богоявленский морской собор в Санкт-Петербурге, Морской собор святителя Николая Чудотворца в Кронштадте, Никольский собор во Владивостоке и Свято-Никольский кафедральный собор в Мурманске. В честь святого Николая в XVIII–XХ веках были названы несколько фрегатов и линейных кораблей.Другой почитаемый у моряков святой – апостол Андрей Первозванный. Вместе с братом Петром Андрей до призвания в апостолы был рыбаком, и с распространением христианства рыбаки стали считать его своим покровителем. Кроме этого на Руси была распространена легенда о посещении апостолом Андреем Киева и Новгорода, что и предопределило использование андреевского креста Петром при создании военно-морского флага России.Первый орден, учрежденный Петром, также был посвящен святому апостолу Андрею Первозванному. Первым кавалером этого ордена стал один из создателей российского флота Федор Головин. Первый линейный корабль "Святой Андрей" был спущен на воду в феврале 1721 году на Адмиралтейской верфи прямо в прорубь и успел принять участие в Северной войне, завершившейся осенью того же года. Посвящена этому святому и главная икона ВМФ.Также моряки чтут святого Владимира. Как креститель Руси он почитаем и на суше, и на море, однако в годы русско-турецких войн тот факт, что его крещение состоялось в крымском Херсонесе, сделал его одним из особо почитаемых флотом святых. Линейный корабль "Святой Владимир" был построен на херсонской верфи в 1787 году и неоднократно участвовал в сражениях в составе эскадры Федора Ушакова.Посвященные святому Владимиру храмы расположены во многих городах России, среди них два собора в Крыму (в Херсонесе на месте крещения князя и в Севастополе – там расположена усыпальница адмиралов, погибших во время осады города в ходе Крымской войны). В 2020 году построенная на "Севмаше" атомная подводная лодка К-549 "Князь Владимир" была передана в боевой состав ВМФ.Еще один почитаемый среди мореплавателей святой – Александр Невский. Победитель шведов в Невской битве 1240 года, князь Александр Ярославич был канонизирован в 1547 году. Петр I в годы Северной войны основал на месте Невской битвы монастырь в память об Александре Невском (в настоящее время – Александро-Невская лавра).Святой Александр Невский считается небесным покровителем Санкт-Петербурга и морской пехоты. Именем святого были названы несколько кораблей XVIII и XIX века, а также атомная подводная лодка проекта 955, построенная на "Севмаше" и принятая флотом в 2013 году. Примечательно, что на К-55 "Александр Невский" в 2011-м был доставлен и установлен походный храм, освященный в Троице-Сергиевой лавре.Российские моряки обращаются за покровительством к святому Пантелеймону и святому Сысою Великому. Покровитель врачей и воинов святой великомученик Пантелеймон был достаточно популярен на Руси, но к морю отношения не имел до событий Северной войны. Но из-за того, что победы при Гангуте (1714) и Гренгаме (1720) произошли в день святого Пантелеймона, рядом с Партикулярной верфью Санкт-Петербурга в 1722 году была построена церковь Адмиралтейств-коллегии, посвященная этому святому. Верфи давно нет, а вот церковь стоит.Похожим образом возникла традиция наименования кораблей в честь Сысоя Великого – коптского святого V века. В его день – 6 июля по юлианскому календарю – была одержана победа над шведами при Гогланде (1788). Результат – в честь Сысоя была названы три парусных линейных корабля, а также броненосец, погибший при Цусиме.В списке почитаемых есть даже римский святой Климент Папа Римский. Появление в череде православных святых Папы Римского выглядит странным, но это дораскольный Папа, имеющий самое прямое отношение к Крыму. Там он работал в каменоломнях неподалеку от Херсонеса, а после был казнен. Поскольку существует традиция изображения святого вместе с символом мученичества, святого Климента изображали с якорем – именно к этому предмету его привязали палачи, после чего утопили. Святой особенно почитался в Киевской Руси, покровителем которой он считался, и моряками во время русско-турецких войн. Линейный корабль "Святой Климент Папа Римский" одно время был флагманом Балтийского флота, а в Москве в XVIII веке в честь этого святого по проекту Трезини был построен храм – самый крупный в Замоскворечье.Святой Исаакий Далматский был священником IV века и стал известен полемикой с константинопольским императором, погрязшим в арианской ереси. В день святого Исаакия (30 мая по юлианскому календарю) родился Петр I. Для работников Адмиралтейской верфи в 1706 году царь построил храм, который был наречен в честь святого Исаакия. Именно в нем произошло венчание Петра I и Екатерины. Нынешний Исаакиевский собор Огюста Монферрана, крупнейшая церковь Санкт-Петербурга – четвертая церковь, посвященная Исаакию. Линейный корабль "Святой Исаакий" был построен в 1740 году на Соломбальской верфи в Архангельске.Святой Иоанн (Кронштадтской) - один из святых, канонизированных РПЦ в 1990 году. Он был священником и настоятелем Андреевского собора в Кронштадте. К концу жизни возник культ, благодаря которому Кронштадт стал местом паломничества. Он пользовался большим авторитетом на флоте, верующие почитали его как чудотворца еще при жизни, однако вовлеченность в политическую жизнь России конца XIX – начала XX века создала ему неоднозначную репутацию. В годы СССР его имя стало одним из символов реакции. Сейчас в честь Иоанна Кронштадтского назван один из катеров связи проекта 21270. На катерах именно такого типа принимают парады кораблей в день ВМФ.Святой праведный воин Феодор (Ушаков) – еще один святой, о котором нельзя не сказать. В 2001 году великий флотоводец, адмирал Федор Федорович Ушаков был канонизирован РПЦ и стал одним из покровителей военно-морского флота. В его честь в 2006 году был возведен кафедральный собор в Саранске. В 2004 году именем адмирала назвали эсминец проекта 956, построенный ранее на Северной верфи в Санкт-Петербурге. В настоящее время он находится на ремонте на ЦС "Звездочка". Это уже четвертый корабль, названный в честь Федора Ушакова.Этот список, конечно, не полон, ведь в нашем флоте очень часто нарекали корабли именами святых. Традиция жива и сегодня, поскольку морская стихия, как и много веков назад, порой заставляет задуматься о вечном.Историк Сергей Минаев специально для проекта "Морская держава"

https://ria.ru/20210321/verfi-1601678203.html

https://ria.ru/20210405/verfi-1603673803.html

https://ria.ru/20210301/emblemata-1599145075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морская держава, россия, александр невский