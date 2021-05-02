https://ria.ru/20210502/samolet-1730944327.html
В Пулково приземлился самолет с неисправностью
В Пулково приземлился самолет с неисправностью
В петербургском аэропорту Пулково благополучно приземлился самолет Hawker 750, летевший из Сочи, который подал сигнал о технической неисправности, сообщили РИА... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T21:12
2021-05-02T21:12
2021-05-02T23:59
пулково (аэропорт)
сочи
санкт-петербург
происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 2 мая — РИА Новости. В петербургском аэропорту Пулково благополучно приземлился самолет Hawker 750, летевший из Сочи, который подал сигнал о технической неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".После того как наземные службы получили эту информацию, в полную боевую готовность привели аварийно-спасательную команду.Борт успешно сел в 17:55, аэропорт продолжает работу в штатном режиме.
https://ria.ru/20210418/samolet-1728781166.html
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пулково (аэропорт), сочи, санкт-петербург, происшествия