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В Пулково приземлился самолет с неисправностью
В Пулково приземлился самолет с неисправностью
В петербургском аэропорту Пулково благополучно приземлился самолет Hawker 750, летевший из Сочи, который подал сигнал о технической неисправности, сообщили РИА... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T21:12
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пулково (аэропорт)
сочи
санкт-петербург
происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 2 мая — РИА Новости. В петербургском аэропорту Пулково благополучно приземлился самолет Hawker 750, летевший из Сочи, который подал сигнал о технической неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".После того как наземные службы получили эту информацию, в полную боевую готовность привели аварийно-спасательную команду.Борт успешно сел в 17:55, аэропорт продолжает работу в штатном режиме.
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пулково (аэропорт), сочи, санкт-петербург, происшествия

В Пулково приземлился самолет с неисправностью

21:12 02.05.2021 (обновлено: 23:59 02.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С -ПЕТЕРБУРГ, 2 мая — РИА Новости. В петербургском аэропорту Пулково благополучно приземлился самолет Hawker 750, летевший из Сочи, который подал сигнал о технической неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".
После того как наземные службы получили эту информацию, в полную боевую готовность привели аварийно-спасательную команду.
Борт успешно сел в 17:55, аэропорт продолжает работу в штатном режиме.
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Пулково (аэропорт)СочиСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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