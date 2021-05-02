https://ria.ru/20210502/samolet-1730944327.html

В Пулково приземлился самолет с неисправностью

В Пулково приземлился самолет с неисправностью

В петербургском аэропорту Пулково благополучно приземлился самолет Hawker 750, летевший из Сочи, который подал сигнал о технической неисправности, сообщили РИА... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T21:12

2021-05-02T21:12

2021-05-02T23:59

пулково (аэропорт)

сочи

санкт-петербург

происшествия

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С -ПЕТЕРБУРГ, 2 мая — РИА Новости. В петербургском аэропорту Пулково благополучно приземлился самолет Hawker 750, летевший из Сочи, который подал сигнал о технической неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".После того как наземные службы получили эту информацию, в полную боевую готовность привели аварийно-спасательную команду.Борт успешно сел в 17:55, аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

https://ria.ru/20210418/samolet-1728781166.html

сочи

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пулково (аэропорт), сочи, санкт-петербург, происшествия