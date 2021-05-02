https://ria.ru/20210502/raketa-1730905076.html

В Киргизии в жилом доме нашли авиаракету после обстрела с воздуха

В Киргизии в жилом доме нашли авиаракету после обстрела с воздуха

Неразорвавшуюся авиационную ракету обнаружили в одном из киргизских домов в зоне конфликта на границе Киргизии и Таджикистана, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T12:43

2021-05-02T12:43

2021-05-02T12:48

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

безопасность

в мире

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БИШКЕК, 2 мая - РИА Новости. Неразорвавшуюся авиационную ракету обнаружили в одном из киргизских домов в зоне конфликта на границе Киргизии и Таджикистана, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-центре государственной пограничной службы Киргизии."Сегодня в местности Ортобоз была обнаружена авиационная ракета, попавшая в дом жителя села Ортобоз Актатырской сельской управы 29 апреля 2021 года в ходе обстрела таджикскими военнослужащими с воздуха на вертолете Ми-24 местностей Торт-Кочо и Чыр-Добо Баткенского района Баткенской области", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, семья, проживающая в доме, не пострадала, так как авиаракета не сработала."На месте работает следственная группа", - подчеркнули в погранведомстве.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

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киргизия

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, безопасность, в мире