https://ria.ru/20210502/piknik-1730881446.html

Врач рассказал, как правильно одеться на пикник

Врач рассказал, как правильно одеться на пикник

Одежду на пикник нужно брать на все случаи погоды, не ограничиваясь одним комплектом одежды, а место для пикника должно быть в не сильно продуваемых местах, без РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T03:15

2021-05-02T03:15

2021-05-02T03:15

петр давыдов

россия

здоровье

пикник

москва

майские праздники

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577946205_0:353:3011:2047_1920x0_80_0_0_dfff3a3d3bed33331d431863af65d5ca.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Одежду на пикник нужно брать на все случаи погоды, не ограничиваясь одним комплектом одежды, а место для пикника должно быть в не сильно продуваемых местах, без долгого нахождения у водоема, без линий электропередач и с возможностью укрыться в безопасном месте от грозы, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.По его словам, располагаться желательно в не сильно продуваемых местах, потому что прямой ветер пользу для здоровья не принесет, так как при перемещении воздуха будет быстро уходить тепло в условиях неустойчивой погоды."Влажный воздух, особенно при ветре, способствует теплообмену между человеком и окружающей средой, и приводит к охлаждению, поэтому слишком долго находиться вблизи водоема или в прямой его близости при условии неустойчивого температурного режима тоже нежелательно. Лучше, если зона для пикника находится около воды, а уже прием пищи или более организованные мероприятия – в стороне, в укрытии, беседке или специальном домике. Нахождение на береговой линии на протяжении нескольких часов пользы не принесет", - отметил врач.Давыдов рассказал, что нельзя располагаться на пикник под линиями электропередач, потому что при игре с мячом, рыбалке, запуске летательных устройств эти линии могут быть задеты."Также нужно помнить, что в мае начинаются грозы, и во время грозы есть определенные правила, которые следует соблюдать: не располагаться вблизи высоких металлических объектов, не располагаться под намокающими объектами, например, деревьями и не оснащенными громоотводами строениями. А нужно располагаться в укрытиях, оснащенных системой громоотводов", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210430/shashlyk-1730608905.html

https://ria.ru/20210501/pogoda-1730796340.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр давыдов, россия, здоровье, пикник, москва, майские праздники, общество