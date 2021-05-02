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Врач рассказал, как правильно одеться на пикник
Врач рассказал, как правильно одеться на пикник
Одежду на пикник нужно брать на все случаи погоды, не ограничиваясь одним комплектом одежды, а место для пикника должно быть в не сильно продуваемых местах, без РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T03:15
2021-05-02T03:15
петр давыдов
россия
здоровье
пикник
москва
майские праздники
общество
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Одежду на пикник нужно брать на все случаи погоды, не ограничиваясь одним комплектом одежды, а место для пикника должно быть в не сильно продуваемых местах, без долгого нахождения у водоема, без линий электропередач и с возможностью укрыться в безопасном месте от грозы, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.По его словам, располагаться желательно в не сильно продуваемых местах, потому что прямой ветер пользу для здоровья не принесет, так как при перемещении воздуха будет быстро уходить тепло в условиях неустойчивой погоды."Влажный воздух, особенно при ветре, способствует теплообмену между человеком и окружающей средой, и приводит к охлаждению, поэтому слишком долго находиться вблизи водоема или в прямой его близости при условии неустойчивого температурного режима тоже нежелательно. Лучше, если зона для пикника находится около воды, а уже прием пищи или более организованные мероприятия – в стороне, в укрытии, беседке или специальном домике. Нахождение на береговой линии на протяжении нескольких часов пользы не принесет", - отметил врач.Давыдов рассказал, что нельзя располагаться на пикник под линиями электропередач, потому что при игре с мячом, рыбалке, запуске летательных устройств эти линии могут быть задеты."Также нужно помнить, что в мае начинаются грозы, и во время грозы есть определенные правила, которые следует соблюдать: не располагаться вблизи высоких металлических объектов, не располагаться под намокающими объектами, например, деревьями и не оснащенными громоотводами строениями. А нужно располагаться в укрытиях, оснащенных системой громоотводов", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210430/shashlyk-1730608905.html
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петр давыдов, россия, здоровье, пикник, москва, майские праздники, общество

Врач рассказал, как правильно одеться на пикник

03:15 02.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на берегу Филькиного озера в Приоратском парке города Гатчина Ленинградской области
Отдыхающие на берегу Филькиного озера в Приоратском парке города Гатчина Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Одежду на пикник нужно брать на все случаи погоды, не ограничиваясь одним комплектом одежды, а место для пикника должно быть в не сильно продуваемых местах, без долгого нахождения у водоема, без линий электропередач и с возможностью укрыться в безопасном месте от грозы, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.
"Майские праздники - время с достаточно неустойчивой погодой, то есть может быть за небольшой промежуток времени ветрено, солнечно, пасмурно, дождливо. Одежду нужно с собой брать на все случаи этой погоды, не ограничиваться одним комплектом одежды, потому что может быть жарко, а в следующую минуту – пойти холодный дождь или град", - рассказал Давыдов.
По его словам, располагаться желательно в не сильно продуваемых местах, потому что прямой ветер пользу для здоровья не принесет, так как при перемещении воздуха будет быстро уходить тепло в условиях неустойчивой погоды.
"Влажный воздух, особенно при ветре, способствует теплообмену между человеком и окружающей средой, и приводит к охлаждению, поэтому слишком долго находиться вблизи водоема или в прямой его близости при условии неустойчивого температурного режима тоже нежелательно. Лучше, если зона для пикника находится около воды, а уже прием пищи или более организованные мероприятия – в стороне, в укрытии, беседке или специальном домике. Нахождение на береговой линии на протяжении нескольких часов пользы не принесет", - отметил врач.
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Давыдов рассказал, что нельзя располагаться на пикник под линиями электропередач, потому что при игре с мячом, рыбалке, запуске летательных устройств эти линии могут быть задеты.
"Также нужно помнить, что в мае начинаются грозы, и во время грозы есть определенные правила, которые следует соблюдать: не располагаться вблизи высоких металлических объектов, не располагаться под намокающими объектами, например, деревьями и не оснащенными громоотводами строениями. А нужно располагаться в укрытиях, оснащенных системой громоотводов", - добавил собеседник агентства.
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