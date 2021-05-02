Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210502/paskha-1730907218.html
"Стояли у забора". Пасха в России прошла по новым правилам
"Стояли у забора". Пасха в России прошла по новым правилам
Православные христиане встретили Пасху "как раньше", в храмах. Однако отмечали по-другому — из-за противовирусных мер. Об особенностях празднования — в... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T13:30
2021-05-02T13:40
религия и мировоззрение
владимир вигилянский
русская православная церковь
екатеринбург
алексин
тульская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730894373_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_724b69781c6566e820bb4281d553bb58.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Олег Налисник. Православные христиане встретили Пасху "как раньше", в храмах. Однако отмечали по-другому — из-за противовирусных мер. Об особенностях празднования — в материале РИА Новости.Вместо слез — радость До последнего момента было много непонятного. Священники уверяли, что в храмы пустят всех. А медики предостерегали: ситуация с коронавирусом ухудшается, поэтому лучше остаться дома. В некоторых регионах решили перестраховаться: в Екатеринбурге отменили общегородской крестный ход, а на Кубани служили на улице.Православные очень боялись, что церкви закроют и они не смогут полноценно отметить свой главный праздник. В 2020-м возгласы "Христос воскресе!" раздавались в тишине. Тогда настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский признавался, что совершал полную радостных песнопений пасхальную службу с тяжелым чувством. "В храме был я и всего десять сотрудников. Для остальных мы вели онлайн-трансляцию, которую смотрело больше тысячи человек. Лишь это хоть как-то утешало", — говорил он. Но в этот раз храм Святой Татьяны был полон. На ночную службу пришли около 800 человек, почти как в доковидные времена. "Причастников было аж 350. Конечно, это все очень радует, — отмечает протоиерей. — И хочу сказать, что православные проявили ответственность: многие прихожане, как я узнал, вакцинировались. Другие переболели".Все иначе Кафедральный собор РПЦ, храм Христа Спасителя тоже не пустовал: туда пустили верующих. Попасть на патриаршую службу можно только по пригласительным. Вдобавок число молящихся ограничили — вместо обычных пяти тысяч было несколько сотен человек.На что обратили внимание православные: пасхальные богослужения прошли по новым правилам. Еще в марте 2020-го РПЦ ввела ряд ограничений из-за коронавируса. Так, в конце службы верующие не целуют крест — вместо этого священник прислоняет его ко лбу. Нельзя целовать и руку священнослужителю, хотя это давняя традиция. Также не прикладываются к чаше для причащения.Таинство причастия тоже немного изменилось. Вместо специального платка верующие вытирают губы одноразовыми салфетками. Емкости для запивки — строго пластиковые стаканчики. Раньше разливали в храмовую посуду. "Лучше так, чем под забором"И, конечно же, все должны быть в масках. Богомольцы уже привыкли к этому. Лучше так, лишь бы в храм пускали, рассуждают они. "Как же хорошо, что в этом году удалось встретить Пасху на службе", — говорит Марина Иванова, прихожанка Никольского храма города Алексин в Тульской области. На главный праздник христианства здесь всегда было очень людно. Сейчас прихожан поменьше: не все решились пойти на службу. Те, кто пришел, стоят в масках и на расстоянии друг от друга, за соблюдением противовирусных мер тут следят строго. "А ведь в прошлом году мы и вовсе встречали Пасху буквально у забора. В церковь никого не пускали, почти до самого утра вокруг дежурили полицейские. И мы молились у храмовой ограды", — вспоминает собеседница РИА Новости. Нельзя было тогда освящать куличи и яйца. Прихожане сами окропляли их святой водой дома. Но в этот раз в храме был ажиотаж: люди шли с раннего утра до позднего вечера субботы накануне Светлого Христова Воскресения. Во других регионах было примерно так же. Однако в целом на Пасху в храмах было гораздо меньше людей, чем обычно. Если в 2019-м на службах по всей стране, как следует из данных МВД, молились 4,3 миллиона человек, то сейчас порядка 2,6 миллиона. Православные, видимо, все еще привыкают к новой реальности.
https://ria.ru/20210502/paskha-1730895875.html
https://ria.ru/20210502/paskha-1730903746.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210502/prazdnik-1730891902.html
https://ria.ru/20210502/paskha-1730895762.html
екатеринбург
алексин
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730894373_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_617244c173ca62e92dca0f82eb2aea42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир вигилянский, русская православная церковь, екатеринбург, алексин, тульская область

"Стояли у забора". Пасха в России прошла по новым правилам

13:30 02.05.2021 (обновлено: 13:40 02.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПраздничное пасхальное богослужение в храме во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского в Покровском Александро-Невском женском монастыре в поселке Колывань Новосибирской области
Праздничное пасхальное богослужение в храме во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского в Покровском Александро-Невском женском монастыре в поселке Колывань Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Олег Налисник. Православные христиане встретили Пасху "как раньше", в храмах. Однако отмечали по-другому — из-за противовирусных мер. Об особенностях празднования — в материале РИА Новости.

Вместо слез — радость

До последнего момента было много непонятного. Священники уверяли, что в храмы пустят всех. А медики предостерегали: ситуация с коронавирусом ухудшается, поэтому лучше остаться дома. В некоторых регионах решили перестраховаться: в Екатеринбурге отменили общегородской крестный ход, а на Кубани служили на улице.
Православные очень боялись, что церкви закроют и они не смогут полноценно отметить свой главный праздник. В 2020-м возгласы "Христос воскресе!" раздавались в тишине. Тогда настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский признавался, что совершал полную радостных песнопений пасхальную службу с тяжелым чувством. "В храме был я и всего десять сотрудников. Для остальных мы вели онлайн-трансляцию, которую смотрело больше тысячи человек. Лишь это хоть как-то утешало", — говорил он.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
Вчера, 12:28Религия и мировоззрение
Празднование Пасхи в России
Но в этот раз храм Святой Татьяны был полон. На ночную службу пришли около 800 человек, почти как в доковидные времена.
"Причастников было аж 350. Конечно, это все очень радует, — отмечает протоиерей. — И хочу сказать, что православные проявили ответственность: многие прихожане, как я узнал, вакцинировались. Другие переболели".

Все иначе

Кафедральный собор РПЦ, храм Христа Спасителя тоже не пустовал: туда пустили верующих. Попасть на патриаршую службу можно только по пригласительным. Вдобавок число молящихся ограничили — вместо обычных пяти тысяч было несколько сотен человек.
Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
Вчера, 12:15Религия и мировоззрение
Священник рассказал, почему неверующих не стоит поздравлять с Пасхой
На что обратили внимание православные: пасхальные богослужения прошли по новым правилам. Еще в марте 2020-го РПЦ ввела ряд ограничений из-за коронавируса. Так, в конце службы верующие не целуют крест — вместо этого священник прислоняет его ко лбу. Нельзя целовать и руку священнослужителю, хотя это давняя традиция. Также не прикладываются к чаше для причащения.
Таинство причастия тоже немного изменилось. Вместо специального платка верующие вытирают губы одноразовыми салфетками. Емкости для запивки — строго пластиковые стаканчики. Раньше разливали в храмовую посуду.

"Лучше так, чем под забором"

И, конечно же, все должны быть в масках. Богомольцы уже привыкли к этому. Лучше так, лишь бы в храм пускали, рассуждают они.
"Как же хорошо, что в этом году удалось встретить Пасху на службе", — говорит Марина Иванова, прихожанка Никольского храма города Алексин в Тульской области.
Президент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
Вчера, 09:51Россия
Путин поздравил православных со светлой Пасхой
На главный праздник христианства здесь всегда было очень людно. Сейчас прихожан поменьше: не все решились пойти на службу. Те, кто пришел, стоят в масках и на расстоянии друг от друга, за соблюдением противовирусных мер тут следят строго.
"А ведь в прошлом году мы и вовсе встречали Пасху буквально у забора. В церковь никого не пускали, почти до самого утра вокруг дежурили полицейские. И мы молились у храмовой ограды", — вспоминает собеседница РИА Новости.
Нельзя было тогда освящать куличи и яйца. Прихожане сами окропляли их святой водой дома. Но в этот раз в храме был ажиотаж: люди шли с раннего утра до позднего вечера субботы накануне Светлого Христова Воскресения.
Окрашивание яиц к Пасхе - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
Вчера, 10:30Религия и мировоззрение
Священник рассказал о традиции биться яйцами на Пасху
Во других регионах было примерно так же. Однако в целом на Пасху в храмах было гораздо меньше людей, чем обычно. Если в 2019-м на службах по всей стране, как следует из данных МВД, молились 4,3 миллиона человек, то сейчас порядка 2,6 миллиона. Православные, видимо, все еще привыкают к новой реальности.
 
Религия и мировоззрениеВладимир ВигилянскийРусская православная церковьЕкатеринбургАлексинТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Врачи рассказали, как защитить детей и питомцев от укуса клеща
03:21Врач назвал опасные для здоровья продукты на пикнике
03:12Глава ДНР объяснил, почему в Донбассе нет миротворцев ООН
03:04Англичане в 1945 году убили тысячи советских пленных, рассказал историк
02:49Кардиолог назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний
02:47Блинкен подтвердил планы США по закрытию тюрьмы в Гуантанамо
02:36Пушков заявил о разрушении мирового порядка во главе с США
02:26Мадуро сообщил о поставке в Венесуэлу новой партии "Спутника V"
02:15Аналитик объяснил, как зарабатывать больше, а работать меньше
02:10Нарколог дал советы, как избежать праздничного запоя
02:06Премьер Чехии убедил главу Минюста насчет версии взрывов в Врбетице
01:47В России назвали сроки изменения правил купли-продажи машин с пробегом
01:43Россия назвала условие отказа от выхода из Договора по открытому небу
01:42На Садовом кольце в Москве потушили пожар в жилом доме
01:24При пожаре в жилом доме на Садовом кольце в Москве погиб один человек
01:15Аналитик объяснил, чем опасна покупка долларов
00:32На Эльбрусе нашли тела пропавших больше недели назад альпинистов
00:27Православные вступают в Светлую неделю после Пасхи
00:24Глава МИД Латвии захотел запретить зиме "въезд в страну"
00:21Американские активисты призвали Байдена и Зеленского не трогать Донбасс
Лента новостейМолния