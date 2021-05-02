https://ria.ru/20210502/paskha-1730907218.html

"Стояли у забора". Пасха в России прошла по новым правилам

"Стояли у забора". Пасха в России прошла по новым правилам

Православные христиане встретили Пасху "как раньше", в храмах. Однако отмечали по-другому — из-за противовирусных мер. Об особенностях празднования — в... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T13:30

2021-05-02T13:30

2021-05-02T13:40

религия и мировоззрение

владимир вигилянский

русская православная церковь

екатеринбург

алексин

тульская область

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Олег Налисник. Православные христиане встретили Пасху "как раньше", в храмах. Однако отмечали по-другому — из-за противовирусных мер. Об особенностях празднования — в материале РИА Новости.Вместо слез — радость До последнего момента было много непонятного. Священники уверяли, что в храмы пустят всех. А медики предостерегали: ситуация с коронавирусом ухудшается, поэтому лучше остаться дома. В некоторых регионах решили перестраховаться: в Екатеринбурге отменили общегородской крестный ход, а на Кубани служили на улице.Православные очень боялись, что церкви закроют и они не смогут полноценно отметить свой главный праздник. В 2020-м возгласы "Христос воскресе!" раздавались в тишине. Тогда настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский признавался, что совершал полную радостных песнопений пасхальную службу с тяжелым чувством. "В храме был я и всего десять сотрудников. Для остальных мы вели онлайн-трансляцию, которую смотрело больше тысячи человек. Лишь это хоть как-то утешало", — говорил он. Но в этот раз храм Святой Татьяны был полон. На ночную службу пришли около 800 человек, почти как в доковидные времена. "Причастников было аж 350. Конечно, это все очень радует, — отмечает протоиерей. — И хочу сказать, что православные проявили ответственность: многие прихожане, как я узнал, вакцинировались. Другие переболели".Все иначе Кафедральный собор РПЦ, храм Христа Спасителя тоже не пустовал: туда пустили верующих. Попасть на патриаршую службу можно только по пригласительным. Вдобавок число молящихся ограничили — вместо обычных пяти тысяч было несколько сотен человек.На что обратили внимание православные: пасхальные богослужения прошли по новым правилам. Еще в марте 2020-го РПЦ ввела ряд ограничений из-за коронавируса. Так, в конце службы верующие не целуют крест — вместо этого священник прислоняет его ко лбу. Нельзя целовать и руку священнослужителю, хотя это давняя традиция. Также не прикладываются к чаше для причащения.Таинство причастия тоже немного изменилось. Вместо специального платка верующие вытирают губы одноразовыми салфетками. Емкости для запивки — строго пластиковые стаканчики. Раньше разливали в храмовую посуду. "Лучше так, чем под забором"И, конечно же, все должны быть в масках. Богомольцы уже привыкли к этому. Лучше так, лишь бы в храм пускали, рассуждают они. "Как же хорошо, что в этом году удалось встретить Пасху на службе", — говорит Марина Иванова, прихожанка Никольского храма города Алексин в Тульской области. На главный праздник христианства здесь всегда было очень людно. Сейчас прихожан поменьше: не все решились пойти на службу. Те, кто пришел, стоят в масках и на расстоянии друг от друга, за соблюдением противовирусных мер тут следят строго. "А ведь в прошлом году мы и вовсе встречали Пасху буквально у забора. В церковь никого не пускали, почти до самого утра вокруг дежурили полицейские. И мы молились у храмовой ограды", — вспоминает собеседница РИА Новости. Нельзя было тогда освящать куличи и яйца. Прихожане сами окропляли их святой водой дома. Но в этот раз в храме был ажиотаж: люди шли с раннего утра до позднего вечера субботы накануне Светлого Христова Воскресения. Во других регионах было примерно так же. Однако в целом на Пасху в храмах было гораздо меньше людей, чем обычно. Если в 2019-м на службах по всей стране, как следует из данных МВД, молились 4,3 миллиона человек, то сейчас порядка 2,6 миллиона. Православные, видимо, все еще привыкают к новой реальности.

https://ria.ru/20210502/paskha-1730895875.html

https://ria.ru/20210502/paskha-1730903746.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/prazdnik-1730891902.html

https://ria.ru/20210502/paskha-1730895762.html

екатеринбург

алексин

тульская область

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владимир вигилянский, русская православная церковь, екатеринбург, алексин, тульская область