https://ria.ru/20210502/paskha-1730467738.html

День святой Пасхи по православному календарю

День святой Пасхи по православному календарю

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T00:16

2021-05-02T00:16

2021-05-02T00:16

россия

пасха

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151784/38/1517843848_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_c0ddaae723e5433cdb910b7704a4f79f.jpg

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи – Песаха. В 2021 году православная Пасха празднуется 2 мая (19 апреля по старому стилю). В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Согласно Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес. Это евангельское событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя. Слово "пасха" ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который был назван так от еврейского слова "пасах" ("проходит мимо") – в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. Другое древнее толкование праздника связывает его с созвучным греческому слову "страдаю".В христианской церкви наименование "пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом – от земли к небу.Этот древнейший праздник христианской церкви был установлен и праздновался еще в апостольское время.Воскресение Иисуса Христа свидетельствует, что он "воскрес, яко Бог". Оно открыло славу Его Божества, сокровенную до того под покровом уничижения, позорной для того времени смерти на кресте, подобно преступникам и разбойникам, которые были казнены вместе с ним.Воскреснув из мертвых, Иисус Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые также, по христианскому вероучению, восстанут из мертвых во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос.В первые века христианства Пасху праздновали в разных церквях в разное время. На Востоке, в Малоазийских церквях ее отмечали в 14-й день нисана (март-апрель), на какой бы день седмицы ни приходилось это число. Западная церковь праздновала Пасху в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Попытка установить согласие между церквями в этом вопросе была сделана при святом Поликарпе, епископе Смирнском, в середине II века. Первый Вселенский собор 325 года определил праздновать Пасху повсеместно в одно время. Так продолжалось до XVI века, когда единство западных и восточных христиан в праздновании святой Пасхи и других праздников было нарушено календарной реформой папы Григория XIII. Православные поместные церкви определяют дату празднования Пасхи по так называемой Александрийской пасхалии: в первое воскресенье после пасхального полнолуния, в пределах между 22 марта и 25 апреля (по старому стилю). С апостольского времени церковь совершает Пасхальное богослужение ночью. Подобно древнему избранному народу, бодрствовавшему в ночь своего избавления от египетского рабства, христиане бодрствуют в священную и предпраздничную ночь Светлого Христова Воскресения. Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон – благовест – возвещает о приближении Воскресения Христова. Ровно в полночь открываются Царские Врата иконостаса, облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря и вместе с народом, подобно женам-мироносицам, пришедшим ко гробу Иисуса Христа, обходят вокруг храма крестным ходом. Крестный ход символизирует шествие всех верующих за Воскресшим Христом. Люди идут со словами: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити". В притворе при затворенных дверях храма начинается пасхальная утреня. Духовенство и паства поют: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ". Хор заканчивает словами "И сущим во гробех живот даровав".Церковные двери отворяются, духовенство и молящиеся входят в храм. После великой ектении (молитвенного прошения) поется Пасхальный канон, составленный святым Иоанном Дамаскиным. В конце утрени, после окончания Пасхального канона, священник читает "Слово святителя Иоанна Златоустого", которое описывает торжество и значение Пасхи. После службы все молящиеся в храме христосуются друг с другом, поздравляя с великим праздником.Сразу после утрени служится Пасхальная литургия, где читается начало Евангелия от Иоанна. Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие, повествующее о Божестве Иисуса Христа ("В начале бе Слово...") читается священнослужителями на разных языках. Такое чтение напоминает, что апостольская проповедь распространилась по всей земле, среди всех народов.На Пасху все молящиеся, по возможности, причащаются Святых Христовых Таин.Символами Пасхи, по традиции, являются кулич и крашеные яйца.Куличи пекутся из квасного теста. Даже это приготовление является символом Воскресения Христова. Тесто скисает, а потом оживает в руках готовящего, как ожил Христос.Пасхальное яйцо – это символ новой жизни. Его скорлупа символизирует Гроб Господень. Внутри яйца – новая жизнь и новое бытие, которое даровал верующим Христос.Яйца на Пасху красят, потому что считается, что Мария Магдалина когда-то подарила первое пасхальное яйцо императору Тиберию. Она принесла его в дар, чтобы возвестить о Воскрешении Христа и принесла яйцо, потому что в те времена не принято было приходить с пустыми руками. Император Тиберий ответил, что никто не может воскреснуть, как белое яйцо не может вдруг покраснеть. В ту же секунду яйцо стало красным. Возможно, это – не более, чем легенда, но христиане красят яйца в красный цвет. Хотя допустимы и другие цвета и украшения в честь праздника. Красный – это также цвет Царской славы, Символ Небесного Царства. По данным социологов, Пасха – самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80% граждан.Уже более 20 лет центром пасхальных празднований выступает московский храм Христа Спасителя – кафедральный собор Русской православной церкви. Пасхальную литургию возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса в Московском патриархате рекомендовали верующим во время Пасхи воздержаться от посещения храмов и ограничиться домашней молитвой. Патриарх Кирилл призвал верующих смотреть трансляции служб. 11 апреля 2020 года Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. После этого подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви. Патриаршая пасхальная служба прошла без прихожан. В богослужении приняло участие ограниченное число представителей духовенства, певчих и тех лиц, присутствие которых на богослужении необходимо. В своем традиционном Пасхальном послании духовенству и мирянам патриарх призвал не поддаваться панике из-за пандемии и призвал верующих усилить молитвы об исцелении больных коронавирусом и ограждении здоровых от заражения этой инфекцией. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пасха, справки