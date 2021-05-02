https://ria.ru/20210502/makaka-1730910063.html

В автобусе Москва-Махачкала полиция обнаружила обезьяну в клетке

В автобусе Москва-Махачкала полиция обнаружила обезьяну в клетке

Полицейские при досмотре автобуса Москва-Махачкала на посту ДПС под Волгоградом обнаружили макаку в клетке, которую незаконно перевозил житель Дагестана,... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T13:44

2021-05-02T13:44

2021-05-02T13:44

волгоград

махачкала

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 2 мая - РИА Новости. Полицейские при досмотре автобуса Москва-Махачкала на посту ДПС под Волгоградом обнаружили макаку в клетке, которую незаконно перевозил житель Дагестана, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в субботу на посту ДПС в Светлоярском районе был остановлен для планового осмотра автобус, следовавший из Москвы в Махачкалу."В ходе осмотра в багажном отсеке автобуса была обнаружена клетка с обезьяной. Владелец груза – 21-летний житель города Махачкала, документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки дикого животного, а также ветеринарных сертификатов, предъявить не смог", - говорится в сообщении полиции.В ведомстве отметили, что со слов жителя Дагестана, он вез обезьяну к себе домой. По информации полиции, животное, предположительно, яванскую макаку, осматривают ветеринары. Организована проверка.

волгоград

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, махачкала, происшествия