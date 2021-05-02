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В автобусе Москва-Махачкала полиция обнаружила обезьяну в клетке
В автобусе Москва-Махачкала полиция обнаружила обезьяну в клетке
Полицейские при досмотре автобуса Москва-Махачкала на посту ДПС под Волгоградом обнаружили макаку в клетке, которую незаконно перевозил житель Дагестана,... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T13:44
2021-05-02T13:44
2021-05-02T13:44
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махачкала
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 2 мая - РИА Новости. Полицейские при досмотре автобуса Москва-Махачкала на посту ДПС под Волгоградом обнаружили макаку в клетке, которую незаконно перевозил житель Дагестана, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в субботу на посту ДПС в Светлоярском районе был остановлен для планового осмотра автобус, следовавший из Москвы в Махачкалу."В ходе осмотра в багажном отсеке автобуса была обнаружена клетка с обезьяной. Владелец груза – 21-летний житель города Махачкала, документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки дикого животного, а также ветеринарных сертификатов, предъявить не смог", - говорится в сообщении полиции.В ведомстве отметили, что со слов жителя Дагестана, он вез обезьяну к себе домой. По информации полиции, животное, предположительно, яванскую макаку, осматривают ветеринары. Организована проверка.
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волгоград, махачкала, происшествия
ВОЛГОГРАД, 2 мая - РИА Новости.
Полицейские при досмотре автобуса Москва-Махачкала на посту ДПС под Волгоградом
обнаружили макаку в клетке, которую незаконно перевозил житель Дагестана, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в субботу на посту ДПС в Светлоярском районе
был остановлен для планового осмотра автобус, следовавший из Москвы в Махачкалу
.
"В ходе осмотра в багажном отсеке автобуса была обнаружена клетка с обезьяной. Владелец груза – 21-летний житель города Махачкала, документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки дикого животного, а также ветеринарных сертификатов, предъявить не смог", - говорится в сообщении полиции.
В ведомстве отметили, что со слов жителя Дагестана, он вез обезьяну к себе домой. По информации полиции, животное, предположительно, яванскую макаку, осматривают ветеринары. Организована проверка.