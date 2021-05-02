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Найдена связь между опасными заболеваниями и группой крови
Найдена связь между опасными заболеваниями и группой крови
Шведские ученые опубликовали в научном журнале eLife результаты исследования, выявившего связь между предрасположенностью к определенным заболеваниям и группой... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T17:50
2021-05-02T19:24
здоровье
общество
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Шведские ученые опубликовали в научном журнале eLife результаты исследования, выявившего связь между предрасположенностью к определенным заболеваниям и группой крови.Специалисты просмотрели медицинские карты пяти миллионов больных, чтобы выявить корреляцию. Им удалось обнаружить 49 заболеваний, которые чаще возникают у людей с определенной группой.Выяснилось, что люди со второй группой крови чаще страдают от тромбозов, с первой — от нарушений свертываемости. Также отмечается, что женщины с первой группой крови и положительным резус-фактором во время беременности чаще страдают гипертонией.Испытуемые с третьей группой крови, в свою очередь, менее других подвержены риску образования камней в почках. Авторы утверждают, что теперь им необходимо провести дополнительные исследования для подтверждения полученных результатов.
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здоровье, общество

Найдена связь между опасными заболеваниями и группой крови

17:50 02.05.2021 (обновлено: 19:24 02.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОтправка призывников на военную службу из Свердловской области
Отправка призывников на военную службу из Свердловской области - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Шведские ученые опубликовали в научном журнале eLife результаты исследования, выявившего связь между предрасположенностью к определенным заболеваниям и группой крови.
Специалисты просмотрели медицинские карты пяти миллионов больных, чтобы выявить корреляцию. Им удалось обнаружить 49 заболеваний, которые чаще возникают у людей с определенной группой.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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Мясников заявил о связи между группой крови и раком желудка
Выяснилось, что люди со второй группой крови чаще страдают от тромбозов, с первой — от нарушений свертываемости. Также отмечается, что женщины с первой группой крови и положительным резус-фактором во время беременности чаще страдают гипертонией.
Испытуемые с третьей группой крови, в свою очередь, менее других подвержены риску образования камней в почках.
Авторы утверждают, что теперь им необходимо провести дополнительные исследования для подтверждения полученных результатов.
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