https://ria.ru/20210502/krov-1730928824.html

Найдена связь между опасными заболеваниями и группой крови

Найдена связь между опасными заболеваниями и группой крови

Шведские ученые опубликовали в научном журнале eLife результаты исследования, выявившего связь между предрасположенностью к определенным заболеваниям и группой... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T17:50

2021-05-02T17:50

2021-05-02T19:24

здоровье

общество

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Шведские ученые опубликовали в научном журнале eLife результаты исследования, выявившего связь между предрасположенностью к определенным заболеваниям и группой крови.Специалисты просмотрели медицинские карты пяти миллионов больных, чтобы выявить корреляцию. Им удалось обнаружить 49 заболеваний, которые чаще возникают у людей с определенной группой.Выяснилось, что люди со второй группой крови чаще страдают от тромбозов, с первой — от нарушений свертываемости. Также отмечается, что женщины с первой группой крови и положительным резус-фактором во время беременности чаще страдают гипертонией.Испытуемые с третьей группой крови, в свою очередь, менее других подвержены риску образования камней в почках. Авторы утверждают, что теперь им необходимо провести дополнительные исследования для подтверждения полученных результатов.

https://ria.ru/20210406/myasnikov-1727079254.html

https://ria.ru/20210323/svyaz-1602424073.html

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здоровье, общество