https://ria.ru/20210502/kosmonavty-1730930826.html

Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов с Пасхой

Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил по видеосвязи с Воскресением Христовым российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, работающих... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T18:04

2021-05-02T18:04

2021-05-02T18:53

религия и мировоззрение

пасха

олег новицкий

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

патриарх кирилл (владимир гундяев)

московская патриархия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730933747_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_b83faaa07faf18ae2b55bd36297caba7.jpg

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил по видеосвязи с Воскресением Христовым российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, работающих сейчас на Международной космической станции (МКС), сообщили в Московской патриархии."Воистину Воскресе!", - ответили космонавты.Патриарх благословил их и пожелал удачи. Он отметил, что люди связывают с удачей определенную реальность: "могло получиться, а могло не получится, а получилось - это удача".Он добавил, что "когда человеческие знания, опыт, подготовка сопровождаются помощью Божией, вот тогда у нас и получается удача"."Поэтому я от всего сердца желаю, чтобы помощь Божия пребывала с вами именно в эти моменты, когда может что-то абсолютно от вас не зависеть, и чтобы все получалось. И чтобы так было не только на орбите, но и в вашей семейной жизни, в общении с коллегами. Чтобы мир в сердце был и радость", - сказал патриарх.Патриарх о значении миссии космонавтов для молодежиПатриарх Кирилл также отметил значение миссии космонавтов "с точки зрения воздействия на нашу (российскую – ред.) молодежь".По его словам, героизм уходит из повседневности современных людей, поэтому "когда молодые люди соприкасаются с теми, кто проявляют героизм, осуществляя свой профессиональный долг – это является очень важным воспитательным моментом".В свою очередь космонавты поблагодарили патриарха Кирилла за поздравление и отметили, что им "очень приятно в этот святой праздник находится на орбите и выполнять свою работу"."Для нас, как и для любого человека, очень важна духовная поддержка. Это дает силы работать вдалеке от родной Земли, своих близких и друзей. Спасибо за теплые слова и доброе отношение к космонавтам. От всего экипажа мы тоже поздравляем вас с этим светлым праздником", - сказал Олег Новицкий.

https://ria.ru/20210502/paskha-1730907218.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, патриарх кирилл (владимир гундяев), московская патриархия, общество