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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210502/kosmonavty-1730930826.html
Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов с Пасхой
Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов с Пасхой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил по видеосвязи с Воскресением Христовым российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, работающих... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T18:04
2021-05-02T18:53
религия и мировоззрение
пасха
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
патриарх кирилл (владимир гундяев)
московская патриархия
общество
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил по видеосвязи с Воскресением Христовым российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, работающих сейчас на Международной космической станции (МКС), сообщили в Московской патриархии."Воистину Воскресе!", - ответили космонавты.Патриарх благословил их и пожелал удачи. Он отметил, что люди связывают с удачей определенную реальность: "могло получиться, а могло не получится, а получилось - это удача".Он добавил, что "когда человеческие знания, опыт, подготовка сопровождаются помощью Божией, вот тогда у нас и получается удача"."Поэтому я от всего сердца желаю, чтобы помощь Божия пребывала с вами именно в эти моменты, когда может что-то абсолютно от вас не зависеть, и чтобы все получалось. И чтобы так было не только на орбите, но и в вашей семейной жизни, в общении с коллегами. Чтобы мир в сердце был и радость", - сказал патриарх.Патриарх о значении миссии космонавтов для молодежиПатриарх Кирилл также отметил значение миссии космонавтов "с точки зрения воздействия на нашу (российскую – ред.) молодежь".По его словам, героизм уходит из повседневности современных людей, поэтому "когда молодые люди соприкасаются с теми, кто проявляют героизм, осуществляя свой профессиональный долг – это является очень важным воспитательным моментом".В свою очередь космонавты поблагодарили патриарха Кирилла за поздравление и отметили, что им "очень приятно в этот святой праздник находится на орбите и выполнять свою работу"."Для нас, как и для любого человека, очень важна духовная поддержка. Это дает силы работать вдалеке от родной Земли, своих близких и друзей. Спасибо за теплые слова и доброе отношение к космонавтам. От всего экипажа мы тоже поздравляем вас с этим светлым праздником", - сказал Олег Новицкий.
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пасха, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, патриарх кирилл (владимир гундяев), московская патриархия, общество

Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов с Пасхой

18:04 02.05.2021 (обновлено: 18:53 02.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил по видеосвязи с Воскресением Христовым российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, работающих сейчас на Международной космической станции (МКС), сообщили в Московской патриархии.

"Я хотел бы сердечно приветствовать и Олега Викторовича (Новицкого – ред.), и Петра Валерьевича (Дуброва – ред.) – вас, дорогие братья - с великим праздником Пасхи! Христос Воскресе!", - сказал патриарх Кирилл.

"Воистину Воскресе!", - ответили космонавты.
Патриарх благословил их и пожелал удачи. Он отметил, что люди связывают с удачей определенную реальность: "могло получиться, а могло не получится, а получилось - это удача".
Праздничное пасхальное богослужение в храме во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского в Покровском Александро-Невском женском монастыре в поселке Колывань Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
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"Человек обязан делать все, что необходимо, чтобы выполнить какую-то задачу, которая перед ним стоит. А дальше – этот самый зазор, стечение обстоятельств, когда может получиться, а может нет. И мы просим Господа, чтобы он нам помог именно в этой зоне неопределенности, когда что-то может случиться помимо нашей воли, знаний. Мы просим Господа: "Помоги!", - заметил патриарх.

Он добавил, что "когда человеческие знания, опыт, подготовка сопровождаются помощью Божией, вот тогда у нас и получается удача".
"Поэтому я от всего сердца желаю, чтобы помощь Божия пребывала с вами именно в эти моменты, когда может что-то абсолютно от вас не зависеть, и чтобы все получалось. И чтобы так было не только на орбите, но и в вашей семейной жизни, в общении с коллегами. Чтобы мир в сердце был и радость", - сказал патриарх.
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкТелемост с МКС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции
Телемост с МКС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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Телемост с МКС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции

Патриарх о значении миссии космонавтов для молодежи

Патриарх Кирилл также отметил значение миссии космонавтов "с точки зрения воздействия на нашу (российскую – ред.) молодежь".

"У вас замечательная миссия – освоение космоса. Вы на переднем плане освоения современной науки и техники. Для многих ваш пример является очень заразительным и привлекательным. Дай Бог, чтобы героические поступки наших космонавтов в космосе, замечательная многодневная вахта, которую вы несете, чтобы она была примером для нашей молодежи", - пожелал глава Русской православной церкви.

По его словам, героизм уходит из повседневности современных людей, поэтому "когда молодые люди соприкасаются с теми, кто проявляют героизм, осуществляя свой профессиональный долг – это является очень важным воспитательным моментом".
В свою очередь космонавты поблагодарили патриарха Кирилла за поздравление и отметили, что им "очень приятно в этот святой праздник находится на орбите и выполнять свою работу".
Празднование Пасхи в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пасха — главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха.

Праздничное пасхальное богослужение в храме во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского в Покровском Александро-Невском женском монастыре в поселке Колывань Новосибирской области
1 из 14

Пасха — главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
2 из 14

В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни.

Верующие на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
3 из 14

Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В пасхальную ночь патриарх Кирилл традиционно совершает праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
4 из 14

В пасхальную ночь патриарх Кирилл традиционно совершает праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!".

Верующие на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
5 из 14

В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Богослужение посетил президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
6 из 14

Богослужение посетил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

День Воскресения Христова отмечают в церкви в течение 40 дней.

Пасхальные богослужения в регионах России
7 из 14

День Воскресения Христова отмечают в церкви в течение 40 дней.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На Пасху все молящиеся, по возможности, причащаются Святых Христовых Таин.

Верующий на праздничном пасхальном богослужении в храме Успения Божией Матери во Владивостоке
8 из 14

На Пасху все молящиеся, по возможности, причащаются Святых Христовых Таин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие читается на разных языках.

Участники пасхального крестного хода на территории храма Успения Божией Матери во Владивостоке
9 из 14

Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие читается на разных языках.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

К празднику принято ставить на стол куличи, творожные пасхи и крашеные яйца, последние принято дарить друг другу.

Церковный хор на праздничном пасхальном богослужении в храме Успения Божией Матери во Владивостоке
10 из 14

К празднику принято ставить на стол куличи, творожные пасхи и крашеные яйца, последние принято дарить друг другу.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

После пасхального застолья взрослые и дети могут посостязаться в традиционном битье яиц.

Священнослужитель во время праздничного пасхального богослужения в храме во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского в Покровском Александро-Невском женском монастыре в поселке Колывань Новосибирской области
11 из 14

После пасхального застолья взрослые и дети могут посостязаться в традиционном битье яиц.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пасхальные яйца окрашивают с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или с помощью пищевых красителей.

Верующие на праздничном пасхальном богослужении в храме во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского в Покровском Александро-Невском женском монастыре в поселке Колывань Новосибирской области
12 из 14

Пасхальные яйца окрашивают с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или с помощью пищевых красителей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Центром пасхальных празднований выступает московский храм Христа Спасителя — кафедральный собор Русской православной церкви.

Праздничное пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
13 из 14

Центром пасхальных празднований выступает московский храм Христа Спасителя — кафедральный собор Русской православной церкви.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Пасха — самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан.

Священнослужители во время праздничного пасхального богослужения в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
14 из 14

Пасха — самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Пасха — главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 14

В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
3 из 14

Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
4 из 14

В пасхальную ночь патриарх Кирилл традиционно совершает праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 14

В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
6 из 14

Богослужение посетил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
7 из 14

День Воскресения Христова отмечают в церкви в течение 40 дней.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 14

На Пасху все молящиеся, по возможности, причащаются Святых Христовых Таин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 14

Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие читается на разных языках.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 14

К празднику принято ставить на стол куличи, творожные пасхи и крашеные яйца, последние принято дарить друг другу.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 14

После пасхального застолья взрослые и дети могут посостязаться в традиционном битье яиц.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Пасхальные яйца окрашивают с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или с помощью пищевых красителей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Центром пасхальных празднований выступает московский храм Христа Спасителя — кафедральный собор Русской православной церкви.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
14 из 14

Пасха — самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
"Для нас, как и для любого человека, очень важна духовная поддержка. Это дает силы работать вдалеке от родной Земли, своих близких и друзей. Спасибо за теплые слова и доброе отношение к космонавтам. От всего экипажа мы тоже поздравляем вас с этим светлым праздником", - сказал Олег Новицкий.
 
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