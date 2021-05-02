Глава Минздрава Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом
11:16 02.05.2021 (обновлено: 13:26 02.05.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая — РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России остается напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Под наблюдением находится более 300 тысяч больных с коронавирусом. Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи заболевания, — сказал он в эфире канала "Россия 1".
По словам министра, для формирования популяционного иммунитета, который даст общую защиту от вируса, необходимо провакцинировать как минимум 69,8 миллиона россиян.
Как сообщила на днях вице-премьер Татьяна Голикова, первую прививку от коронавируса получили уже более 12 миллионов россиян, а 7,7 миллиона полностью прошли курс вакцинации.
В последние недели в России ежедневно фиксируется около девяти тысяч случаев COVID-19. Общее число заразившихся превысило 4,8 миллиона, более 110 тысяч человек умерли, 4,4 миллиона вылечились.
Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России в январе. Сейчас доступны три вакцины: "Спутник V", разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунитет, который вырабатывается после этих вакцин, защищает от всех известных мутаций коронавируса.