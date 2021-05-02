https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730898672.html

Глава Минздрава Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом

Глава Минздрава Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом

Ситуация с COVID-19 в России остается напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T11:16

2021-05-02T11:16

2021-05-02T13:26

распространение коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

россия

михаил мурашко

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая — РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России остается напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.По словам министра, для формирования популяционного иммунитета, который даст общую защиту от вируса, необходимо провакцинировать как минимум 69,8 миллиона россиян.Как сообщила на днях вице-премьер Татьяна Голикова, первую прививку от коронавируса получили уже более 12 миллионов россиян, а 7,7 миллиона полностью прошли курс вакцинации.В последние недели в России ежедневно фиксируется около девяти тысяч случаев COVID-19. Общее число заразившихся превысило 4,8 миллиона, более 110 тысяч человек умерли, 4,4 миллиона вылечились.Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России в январе. Сейчас доступны три вакцины: "Спутник V", разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунитет, который вырабатывается после этих вакцин, защищает от всех известных мутаций коронавируса.

https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730897382.html

россия

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2021

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наталья пшеничная, коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество