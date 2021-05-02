https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730884571.html

Эпидемиолог Пшеничная назвала условие для завершения пандемии COVID-19

Эпидемиолог Пшеничная назвала условие для завершения пандемии COVID-19

Достичь нулевых показателей по заболеваемости COVID-19 в России удастся, когда сформируется имунная прослойка, рассказала РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T07:10

2021-05-02T07:10

2021-05-02T12:20

распространение коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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Эпидемиолог назвала условие для полной остановки коронавируса

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Достичь нулевых показателей по заболеваемости COVID-19 в России удастся, когда сформируется имунная прослойка, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России в январе. Сейчас жителям страны доступны три вакцины: "Спутник V", разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунитет, который вырабатывается после этих вакцин, защищает от всех известных мутаций коронавируса. Как заявила на днях вице-премьер Татьяна Голикова, первую прививку получили уже более 12 миллионов россиян, а 7,7 миллиона полностью прошли курс вакцинации.

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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