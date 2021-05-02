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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730884571.html
Эпидемиолог Пшеничная назвала условие для завершения пандемии COVID-19
Эпидемиолог Пшеничная назвала условие для завершения пандемии COVID-19
Достичь нулевых показателей по заболеваемости COVID-19 в России удастся, когда сформируется имунная прослойка, рассказала РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T07:10
2021-05-02T12:20
распространение коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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Эпидемиолог назвала условие для полной остановки коронавируса
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Достичь нулевых показателей по заболеваемости COVID-19 в России удастся, когда сформируется имунная прослойка, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России в январе. Сейчас жителям страны доступны три вакцины: "Спутник V", разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунитет, который вырабатывается после этих вакцин, защищает от всех известных мутаций коронавируса. Как заявила на днях вице-премьер Татьяна Голикова, первую прививку получили уже более 12 миллионов россиян, а 7,7 миллиона полностью прошли курс вакцинации.
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Эпидемиолог Пшеничная назвала условие для завершения пандемии COVID-19

07:10 02.05.2021 (обновлено: 12:20 02.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Достичь нулевых показателей по заболеваемости COVID-19 в России удастся, когда сформируется имунная прослойка, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас. Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70 процентов", — пояснила она.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России в январе. Сейчас жителям страны доступны три вакцины: "Спутник V", разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунитет, который вырабатывается после этих вакцин, защищает от всех известных мутаций коронавируса.
Как заявила на днях вице-премьер Татьяна Голикова, первую прививку получили уже более 12 миллионов россиян, а 7,7 миллиона полностью прошли курс вакцинации.
 
Распространение коронавирусаНаталья ПшеничнаяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
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