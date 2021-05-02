https://ria.ru/20210502/konflikt-1730930159.html

Эвакуированные из зоны конфликта жители Киргизии возвращаются в свои дома

Эвакуированные из зоны конфликта жители Киргизии возвращаются в свои дома

Эвакуированные из зоны конфликта на границе киргизстанцы стали возвращаться в свои дома, сообщил журналистам на брифинге в воскресенье заместитель начальника... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T17:58

2021-05-02T17:58

2021-05-02T17:58

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 2 мая - РИА Новости. Эвакуированные из зоны конфликта на границе киргизстанцы стали возвращаться в свои дома, сообщил журналистам на брифинге в воскресенье заместитель начальника Главного управления охраны государственной границы Пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Назаралы уулу Талантбек."Эвакуированные жители некоторых сел начали возвращаться в свои дома", - заявил он.По словам Назаралы уулу, в настоящее время продолжается работа совместной комиссии по отводу дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации."На 17 часов (14.00 мск, - ред.) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы стабильная", - подчеркнул офицер.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

https://ria.ru/20210502/razrusheniya-1730904003.html

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

таджикистан

киргизия

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире