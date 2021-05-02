https://ria.ru/20210502/konflikt-1730930159.html
Эвакуированные из зоны конфликта жители Киргизии возвращаются в свои дома
Эвакуированные из зоны конфликта жители Киргизии возвращаются в свои дома
Эвакуированные из зоны конфликта на границе киргизстанцы стали возвращаться в свои дома, сообщил журналистам на брифинге в воскресенье заместитель начальника... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T17:58
2021-05-02T17:58
2021-05-02T17:58
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 2 мая - РИА Новости. Эвакуированные из зоны конфликта на границе киргизстанцы стали возвращаться в свои дома, сообщил журналистам на брифинге в воскресенье заместитель начальника Главного управления охраны государственной границы Пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Назаралы уулу Талантбек."Эвакуированные жители некоторых сел начали возвращаться в свои дома", - заявил он.По словам Назаралы уулу, в настоящее время продолжается работа совместной комиссии по отводу дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации."На 17 часов (14.00 мск, - ред.) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы стабильная", - подчеркнул офицер.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
https://ria.ru/20210502/razrusheniya-1730904003.html
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире
БИШКЕК, 2 мая - РИА Новости. Эвакуированные из зоны конфликта на границе киргизстанцы стали возвращаться в свои дома, сообщил журналистам на брифинге в воскресенье заместитель начальника Главного управления охраны государственной границы Пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Назаралы уулу Талантбек.
"Эвакуированные жители некоторых сел начали возвращаться в свои дома", - заявил он.
По словам Назаралы уулу, в настоящее время продолжается работа совместной комиссии по отводу дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации.
"На 17 часов (14.00 мск, - ред.) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы стабильная", - подчеркнул офицер.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии
и Таджикистана
29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.