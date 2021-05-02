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В Киргизии расследуют 11 дел из-за конфликта на границе с Таджикистаном
В Киргизии расследуют 11 дел из-за конфликта на границе с Таджикистаном
МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел по конфликту на границе с Таджикистаном, сообщил в воскресенье на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T13:02
2021-05-02T13:02
ситуация на границе киргизии и таджикистана
мвд киргизии
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 2 мая - РИА Новости. МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел по конфликту на границе с Таджикистаном, сообщил в воскресенье на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел республики Эркебек Аширходжаев."Всего возбуждено 11 уголовных дел, которые сейчас расследуются", - заявил он.По словам замминистра, дела возбуждены по статьям "Убийство", "Массовые беспорядки", "Незаконное пересечение границы", "Хулиганство" и "Преступление против мира".Все 34 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии убиты из огнестрельного оружия, сообщил Эркебек Аширходжаев, добавив, что подавляющее большинство пострадавших также получили огнестрельные ранения."В целях обеспечения безопасности в пунктах пропуска через кыргызско-таджикскую государственную границу с начала пограничного конфликта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов", - заявил представитель пресс-службы государственной пограничной службы Киргизии.По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы стабильная, продолжается работа совместной комиссии в составе офицеров оборонных ведомств Киргизии и Таджикистана по отводу дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации."Сегодня стороны продолжили совместную работу по осмотру территорий в районе села Карабак Баткенского района и водораспределительного узла "Головной". В данное время комиссия работает в местности Аксай Баткенского района Баткенской области", - подчеркнули в ведомстве.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html
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Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном
Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, мвд киргизии, таджикистан, киргизия, в мире

В Киргизии расследуют 11 дел из-за конфликта на границе с Таджикистаном

13:02 02.05.2021
 
© Фото : МВД Кыргызской РеспубликиКыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном
Кыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© Фото : МВД Кыргызской Республики
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БИШКЕК, 2 мая - РИА Новости. МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел по конфликту на границе с Таджикистаном, сообщил в воскресенье на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел республики Эркебек Аширходжаев.
"Всего возбуждено 11 уголовных дел, которые сейчас расследуются", - заявил он.
По словам замминистра, дела возбуждены по статьям "Убийство", "Массовые беспорядки", "Незаконное пересечение границы", "Хулиганство" и "Преступление против мира".
Все 34 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии убиты из огнестрельного оружия, сообщил Эркебек Аширходжаев, добавив, что подавляющее большинство пострадавших также получили огнестрельные ранения.
"В целях обеспечения безопасности в пунктах пропуска через кыргызско-таджикскую государственную границу с начала пограничного конфликта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов", - заявил представитель пресс-службы государственной пограничной службы Киргизии.
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По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы стабильная, продолжается работа совместной комиссии в составе офицеров оборонных ведомств Киргизии и Таджикистана по отводу дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации.
"Сегодня стороны продолжили совместную работу по осмотру территорий в районе села Карабак Баткенского района и водораспределительного узла "Головной". В данное время комиссия работает в местности Аксай Баткенского района Баткенской области", - подчеркнули в ведомстве.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаМВД КиргизииТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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