https://ria.ru/20210502/konflikt-1730906277.html

В Киргизии расследуют 11 дел из-за конфликта на границе с Таджикистаном

В Киргизии расследуют 11 дел из-за конфликта на границе с Таджикистаном

МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел по конфликту на границе с Таджикистаном, сообщил в воскресенье на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T13:02

2021-05-02T13:02

2021-05-02T13:02

ситуация на границе киргизии и таджикистана

мвд киргизии

таджикистан

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в мире

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БИШКЕК, 2 мая - РИА Новости. МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел по конфликту на границе с Таджикистаном, сообщил в воскресенье на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел республики Эркебек Аширходжаев."Всего возбуждено 11 уголовных дел, которые сейчас расследуются", - заявил он.По словам замминистра, дела возбуждены по статьям "Убийство", "Массовые беспорядки", "Незаконное пересечение границы", "Хулиганство" и "Преступление против мира".Все 34 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии убиты из огнестрельного оружия, сообщил Эркебек Аширходжаев, добавив, что подавляющее большинство пострадавших также получили огнестрельные ранения."В целях обеспечения безопасности в пунктах пропуска через кыргызско-таджикскую государственную границу с начала пограничного конфликта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов", - заявил представитель пресс-службы государственной пограничной службы Киргизии.По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы стабильная, продолжается работа совместной комиссии в составе офицеров оборонных ведомств Киргизии и Таджикистана по отводу дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации."Сегодня стороны продолжили совместную работу по осмотру территорий в районе села Карабак Баткенского района и водораспределительного узла "Головной". В данное время комиссия работает в местности Аксай Баткенского района Баткенской области", - подчеркнули в ведомстве.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

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Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль. 2021-05-02T13:02 true PT0M35S

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, мвд киргизии, таджикистан, киргизия, в мире