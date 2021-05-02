https://ria.ru/20210502/konflikt-1730906277.html
В Киргизии расследуют 11 дел из-за конфликта на границе с Таджикистаном
В Киргизии расследуют 11 дел из-за конфликта на границе с Таджикистаном
МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел по конфликту на границе с Таджикистаном, сообщил в воскресенье на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T13:02
2021-05-02T13:02
2021-05-02T13:02
ситуация на границе киргизии и таджикистана
мвд киргизии
таджикистан
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730615791_0:152:1200:827_1920x0_80_0_0_6dc03ec41b34d62dedff1c26f8073ad8.jpg
БИШКЕК, 2 мая - РИА Новости. МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел по конфликту на границе с Таджикистаном, сообщил в воскресенье на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел республики Эркебек Аширходжаев."Всего возбуждено 11 уголовных дел, которые сейчас расследуются", - заявил он.По словам замминистра, дела возбуждены по статьям "Убийство", "Массовые беспорядки", "Незаконное пересечение границы", "Хулиганство" и "Преступление против мира".Все 34 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии убиты из огнестрельного оружия, сообщил Эркебек Аширходжаев, добавив, что подавляющее большинство пострадавших также получили огнестрельные ранения."В целях обеспечения безопасности в пунктах пропуска через кыргызско-таджикскую государственную границу с начала пограничного конфликта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов", - заявил представитель пресс-службы государственной пограничной службы Киргизии.По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы стабильная, продолжается работа совместной комиссии в составе офицеров оборонных ведомств Киргизии и Таджикистана по отводу дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации."Сегодня стороны продолжили совместную работу по осмотру территорий в районе села Карабак Баткенского района и водораспределительного узла "Головной". В данное время комиссия работает в местности Аксай Баткенского района Баткенской области", - подчеркнули в ведомстве.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html
таджикистан
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730615791_244:183:1200:900_1920x0_80_0_0_1572fff7cb356786e8868cdc4d24f33f.jpg
Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном
Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль.
2021-05-02T13:02
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на границе киргизии и таджикистана, мвд киргизии, таджикистан, киргизия, в мире
БИШКЕК, 2 мая - РИА Новости. МВД Киргизии
возбудило 11 уголовных дел по конфликту на границе с Таджикистаном
, сообщил в воскресенье на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел республики Эркебек Аширходжаев.
"Всего возбуждено 11 уголовных дел, которые сейчас расследуются", - заявил он.
По словам замминистра, дела возбуждены по статьям "Убийство", "Массовые беспорядки", "Незаконное пересечение границы", "Хулиганство" и "Преступление против мира".
Все 34 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии
убиты из огнестрельного оружия, сообщил Эркебек Аширходжаев, добавив, что подавляющее большинство пострадавших также получили огнестрельные ранения.
"В целях обеспечения безопасности в пунктах пропуска через кыргызско-таджикскую государственную границу с начала пограничного конфликта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов", - заявил представитель пресс-службы государственной пограничной службы Киргизии.
По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы стабильная, продолжается работа совместной комиссии в составе офицеров оборонных ведомств Киргизии и Таджикистана по отводу дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации.
"Сегодня стороны продолжили совместную работу по осмотру территорий в районе села Карабак Баткенского района и водораспределительного узла "Головной". В данное время комиссия работает в местности Аксай Баткенского района Баткенской области", - подчеркнули в ведомстве.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.