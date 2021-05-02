https://ria.ru/20210502/konflikt-1730889619.html
Киргизия эвакуировала более 33 тысяч жителей из зоны конфликта на границе
Киргизия эвакуировала более 33 тысяч жителей из зоны конфликта на границе
Более 33 тысяч человек были эвакуированы из зоны конфликта на киргизско-таджикской границе, сообщила на пресс-конференции в воскресенье замминистра... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T09:18
2021-05-02T09:18
2021-05-02T09:18
ситуация на границе киргизии и таджикистана
киргизия
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БИШКЕК, 2 мая - РИА Новости. Более 33 тысяч человек были эвакуированы из зоны конфликта на киргизско-таджикской границе, сообщила на пресс-конференции в воскресенье замминистра здравоохранения Киргизии Элиза Солтонбекова.По словам Солтонбековой, из них 19 тысяч - дети.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210501/turtsiya-1730857558.html
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, киргизия