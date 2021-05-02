https://ria.ru/20210502/kndr-1730883044.html

В МИД КНДР заявили, что США пожалеют из-за критики страны

В МИД КНДР заявили, что США пожалеют из-за критики страны

МИД КНДР заявил, что Вашингтон пожалеет из-за критики противоэпидемических мер Пхеньяна. Об этом говорится в публикации Центрального телеграфного агентства... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T05:36

2021-05-02T05:36

2021-05-02T06:49

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сеул

кндр (северная корея)

вашингтон (город)

сша

в мире

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В КНДР пообещали заставить США пожалеть

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СЕУЛ, 2 мая — РИА Новости. МИД КНДР заявил, что Вашингтон пожалеет из-за критики противоэпидемических мер Пхеньяна. Об этом говорится в публикации Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).Отмечается, что 28 апреля представитель Госдепа США заявил о нарушении прав человека в Северной Корее из-за профилактических мер.По его словам, Пхеньян "самым жестоким образом" ответить на эти "нападки"."Мы уже достаточно предостерегали США, что если тронут нас, то сами пострадают. США обязательно, обязательно пожалеют, что проигнорировали наше предостережение и вели себя легкомысленно", — заключил представитель МИД КНДР.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что что Штаты завершили пересмотр политики в отношении Северной Кореи. Она пояснила, что новая политика отличается от курсов двух предыдущих президентов.

https://ria.ru/20210502/kndr-1730882629.html

сеул

кндр (северная корея)

вашингтон (город)

сша

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мид кндр, сеул, кндр (северная корея), вашингтон (город), сша, в мире