МИД КНДР предостерег США от продолжения "отсталой" политики
СЕУЛ, 2 мая – РИА Новости. Настоящей угрозой на Корейском полуострове являются США, и они вскоре испытают кризис, если продолжат "старую и отсталую" политику, заявил глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын, его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Президент США Джо Байден ранее заявил, что ядерные программы Ирана и КНДР представляют "серьезную угрозу безопасности" Америки и мира в целом. Он пообещал противопоставить угрозам Ирана и КНДР "дипломатию и твердое сдерживание".
По словам главы МИД КНДР, "болтая языком", Байден сделал "весьма большую ошибку", и теперь, когда направление новой политики США в отношении Северной Кореи понятно, в Пхеньяне будут "вынуждены принять соответствующие меры". Министр отметил, что "дипломатия" США – это лишь "благовидная вывеска" для маскировки враждебных действий, а "сдерживание" - инструмент для угроз.
Квон Чжон Гын заявил, что США нарушают суверенитет КНДР, осуждая ее оборонительные силы сдерживания, в то время как сами непрестанно угрожают Северной Корее ядерным оружием.
"Ядерные учебные маневры, которые развернула новая администрация США против нас сразу после своего прихода к власти, в действительности показывают, кто кому угрожает на Корейском полуострове, и еще раз ясно подтверждают, что для противоборства США необходимо взращивать мощные силы сдерживания", - заявил северокорейский министр.
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Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что что США завершили пересмотр политики в отношении КНДР. По ее словам, новая политика отличается от курсов двух предыдущих президентов – "не будет построена на большой сделке или полагаться на стратегическое терпение". Белый дом заявил, что это будет "откалиброванный практический прогресс", и США продолжат консультироваться с Южной Кореей и Японией, а также с другими союзниками в регионе.
"Если США до сих пор намереваются обращаться с корейско-американскими отношениями с позиции и точки зрения времен холодной войны и преследовать старую и отсталую во времени политику, то в ближайшем будущем они испытают кризис, с которым постепенно все труднее будет справиться", - заявил глава северокорейского МИД.