https://ria.ru/20210502/kndr-1730882629.html

МИД КНДР предостерег США от продолжения "отсталой" политики

МИД КНДР предостерег США от продолжения "отсталой" политики

Настоящей угрозой на Корейском полуострове являются США, и они вскоре испытают кризис, если продолжат "старую и отсталую" политику, заявил глава департамента... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T05:13

2021-05-02T05:13

2021-05-02T05:13

квон чжон гын

мид кндр

джо байден

пхеньян

сеул

кндр (северная корея)

япония

сша

в мире

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СЕУЛ, 2 мая – РИА Новости. Настоящей угрозой на Корейском полуострове являются США, и они вскоре испытают кризис, если продолжат "старую и отсталую" политику, заявил глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын, его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Президент США Джо Байден ранее заявил, что ядерные программы Ирана и КНДР представляют "серьезную угрозу безопасности" Америки и мира в целом. Он пообещал противопоставить угрозам Ирана и КНДР "дипломатию и твердое сдерживание".По словам главы МИД КНДР, "болтая языком", Байден сделал "весьма большую ошибку", и теперь, когда направление новой политики США в отношении Северной Кореи понятно, в Пхеньяне будут "вынуждены принять соответствующие меры". Министр отметил, что "дипломатия" США – это лишь "благовидная вывеска" для маскировки враждебных действий, а "сдерживание" - инструмент для угроз.Квон Чжон Гын заявил, что США нарушают суверенитет КНДР, осуждая ее оборонительные силы сдерживания, в то время как сами непрестанно угрожают Северной Корее ядерным оружием."Ядерные учебные маневры, которые развернула новая администрация США против нас сразу после своего прихода к власти, в действительности показывают, кто кому угрожает на Корейском полуострове, и еще раз ясно подтверждают, что для противоборства США необходимо взращивать мощные силы сдерживания", - заявил северокорейский министр.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что что США завершили пересмотр политики в отношении КНДР. По ее словам, новая политика отличается от курсов двух предыдущих президентов – "не будет построена на большой сделке или полагаться на стратегическое терпение". Белый дом заявил, что это будет "откалиброванный практический прогресс", и США продолжат консультироваться с Южной Кореей и Японией, а также с другими союзниками в регионе."Если США до сих пор намереваются обращаться с корейско-американскими отношениями с позиции и точки зрения времен холодной войны и преследовать старую и отсталую во времени политику, то в ближайшем будущем они испытают кризис, с которым постепенно все труднее будет справиться", - заявил глава северокорейского МИД.

https://ria.ru/20210318/kndr-1601744034.html

пхеньян

сеул

кндр (северная корея)

япония

сша

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Сто дней у власти: что сделал Джо Байден на посту президента США Байден занимает Овальный кабинет в Белом доме с 20 января 2021 года. Выполнять предвыборные обещания новый американский президент начал сразу: отменил главные указы своего предшественника Дональда Трампа, заставил американцев носить маски и испортил отношения с Россией. Что сделал и чем запомнились первые сто дней пребывания Джо Байдена на посту президента США — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-05-02T05:13 true PT1M53S

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