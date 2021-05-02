https://ria.ru/20210502/granitsa-1730891748.html

Киргизия и Таджикистан договорились активизировать описание границы

Киргизия и Таджикистан договорились активизировать описание границы

Киргизия и Таджикистан договорились активизировать описание границы двух стран, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе киргизского кабмина. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T09:42

2021-05-02T09:42

2021-05-02T09:42

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 2 мая - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан договорились активизировать описание границы двух стран, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе киргизского кабмина.Как сообщается, в Баткенской области состоялось заседание правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации государственной границы между государствами, в ходе которого состоялся "обстоятельный обмен мнениями по дальнейшим действиям, направленным на урегулирование ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе"."Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, по итогам заседания правительственных делегаций был подписан совместный протокол."Главы делегаций Кыргызской Республики и республики Таджикистан выразили полное взаимопонимание о необходимости мирного урегулирования конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе", - подчеркнули в кабмине.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня. 2021-05-02T09:42 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире