https://ria.ru/20210502/dzhabarov-1730934655.html

Джабаров назвал заявления G7 о России несерьезными

Джабаров назвал заявления G7 о России несерьезными

"Большая семерка" давно превратилась в застойную организацию, которая давно сама ничего не решает, поэтому к планам властей Великобритании предложить G7... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T19:10

2021-05-02T19:10

2021-05-02T19:10

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g7

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Большая семерка" давно превратилась в застойную организацию, которая давно сама ничего не решает, поэтому к планам властей Великобритании предложить G7 противостоять "усилиям России по распространению дезинформации" не стоит относиться серьезно, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее газета Times сообщила, что власти Великобритании на встрече глав МИД стран "Большой семерки" в Лондоне намерены инициировать создание международного механизма по борьбе с "усилиями РФ по распространению дезинформации". Как отмечает издание, на встрече под председательством главы МИД Британии Доминика Рааба, где также будут присутствовать представители Индии, Австралии и ЮАР, будет представлено исследование, согласно которому "российские тролли" используют британские газеты "для распространения пророссийских взглядов"."Большая семерка", в отличие от G20, сама давно не решает и превратилась в застойную организацию. Эти заявления и планы больше делаются на публику", - заявил Джабаров.По его словам, Россия никак не будет реагировать на инициативу британского внешнеполитического ведомства."Их призывы к противодействию России превратились давно в общепринятую практику, на которую мы не реагируем. Об этом не раз говорил и президент, и МИД", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20210501/zakharova-1730836358.html

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россия, доминик рааб, владимир джабаров, g7, совет федерации рф, большая двадцатка, лондон, юар, в мире