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Директору спортшколы назначили домашний арест после ДТП на Ставрополье
Директору спортшколы назначили домашний арест после ДТП на Ставрополье
Директора волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2 Татьяну Астафьеву суд отправил под домашний арест по делу о ДТП, в котором погибли пятеро... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T20:38
2021-05-02T20:38
2021-05-02T21:37
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
ставрополь
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 2 мая — РИА Новости. Директора волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2 Татьяну Астафьеву суд отправил под домашний арест по делу о ДТП, в котором погибли пятеро детей, сообщил РИА Новости представитель Ленинского райсуда Ставрополя.Он уточнил, что арест действует до 30 июня 2021 года.Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство о заключении женщины под стражу.Еще одного фигуранта — водителя ВАЗ-2109 М. М. Ларионова — арестовали на два месяца, водителю микроавтобуса Mercedes Р. А. Нахметову продлили срок задержания до 72 часов. Заседание состоится 5 мая в десять утра.В пятницу на 535-м километре трассы Астрахань — Ставрополь столкнулся грузовик, легковая машина и микроавтобус, который вез на соревнования в Черкесск участниц женской юношеской команды по баскетболу волгоградской школы олимпийского резерва № 2.В аварии погибли пять человек, девятерых доставили в больницы. По последним данным, шестерых детей и одного взрослого бортом МЧС перевезли на лечение в Москву.Уголовное дело возбудили по статьям о "Нарушении правил дорожного движения" и "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура в регионе.
https://ria.ru/20210501/dtp-1730839918.html
https://ria.ru/20210430/voditel-1730780164.html
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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, ставрополь, происшествия