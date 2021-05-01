https://ria.ru/20210501/vzryv-1730865623.html

На АЗС в Душанбе прогремел мощный взрыв

На АЗС в Душанбе прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел на автозаправке на западной окраине Душанбе, сообщили РИА Новости в управлении пожарной охраны таджикской столицы. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T20:38

2021-05-01T20:38

2021-05-01T21:42

душанбе

таджикистан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730865784_0:168:706:565_1920x0_80_0_0_112483dbcca0e81c4566ddfb8ea1a4f7.jpg

ДУШАНБЕ, 1 мая — РИА Новости, Лидия Исамова. Мощный взрыв прогремел на автозаправке на западной окраине Душанбе, сообщили РИА Новости в управлении пожарной охраны таджикской столицы.ЧП произошло в 19:30 (17:30 мск) в микрорайоне Зарафшон.По словам собеседника агентства, столб огня достигал в высоту 50 метров, пострадали стоящие рядом дома. Пожар более полутора часов тушили десять расчетов.По данным управления пожарной охраны, есть жертвы и пострадавшие, но их число неизвестно.В приемном покое станции скорой помощи, расположенной поблизости, РИА Новости сообщили, что к ним поступили 15 человек с ожогами и другими травмами, полученными в результате взрыва.

душанбе

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

душанбе, таджикистан, в мире