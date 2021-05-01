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На АЗС в Душанбе прогремел мощный взрыв
На АЗС в Душанбе прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел на автозаправке на западной окраине Душанбе, сообщили РИА Новости в управлении пожарной охраны таджикской столицы. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T20:38
2021-05-01T20:38
2021-05-01T21:42
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ДУШАНБЕ, 1 мая — РИА Новости, Лидия Исамова. Мощный взрыв прогремел на автозаправке на западной окраине Душанбе, сообщили РИА Новости в управлении пожарной охраны таджикской столицы.ЧП произошло в 19:30 (17:30 мск) в микрорайоне Зарафшон.По словам собеседника агентства, столб огня достигал в высоту 50 метров, пострадали стоящие рядом дома. Пожар более полутора часов тушили десять расчетов.По данным управления пожарной охраны, есть жертвы и пострадавшие, но их число неизвестно.В приемном покое станции скорой помощи, расположенной поблизости, РИА Новости сообщили, что к ним поступили 15 человек с ожогами и другими травмами, полученными в результате взрыва.
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душанбе, таджикистан, в мире
ДУШАНБЕ, 1 мая — РИА Новости, Лидия Исамова.
Мощный взрыв прогремел на автозаправке на западной окраине Душанбе
, сообщили РИА Новости в управлении пожарной охраны таджикской столицы.
ЧП произошло в 19:30 (17:30 мск) в микрорайоне Зарафшон.
По словам собеседника агентства, столб огня достигал в высоту 50 метров, пострадали стоящие рядом дома. Пожар более полутора часов тушили десять расчетов.
По данным управления пожарной охраны, есть жертвы и пострадавшие, но их число неизвестно.
В приемном покое станции скорой помощи, расположенной поблизости, РИА Новости сообщили, что к ним поступили 15 человек с ожогами и другими травмами, полученными в результате взрыва.