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На АЗС в Душанбе прогремел мощный взрыв
На АЗС в Душанбе прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел на автозаправке на западной окраине Душанбе, сообщили РИА Новости в управлении пожарной охраны таджикской столицы. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T20:38
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душанбе
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 1 мая — РИА Новости, Лидия Исамова. Мощный взрыв прогремел на автозаправке на западной окраине Душанбе, сообщили РИА Новости в управлении пожарной охраны таджикской столицы.ЧП произошло в 19:30 (17:30 мск) в микрорайоне Зарафшон.По словам собеседника агентства, столб огня достигал в высоту 50 метров, пострадали стоящие рядом дома. Пожар более полутора часов тушили десять расчетов.По данным управления пожарной охраны, есть жертвы и пострадавшие, но их число неизвестно.В приемном покое станции скорой помощи, расположенной поблизости, РИА Новости сообщили, что к ним поступили 15 человек с ожогами и другими травмами, полученными в результате взрыва.
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душанбе, таджикистан, в мире

На АЗС в Душанбе прогремел мощный взрыв

20:38 01.05.2021 (обновлено: 21:42 01.05.2021)
 
© SputnikВ микрорайоне Сино в Душанбе взорвалась АЗС
В микрорайоне Сино в Душанбе взорвалась АЗС - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 1 мая — РИА Новости, Лидия Исамова. Мощный взрыв прогремел на автозаправке на западной окраине Душанбе, сообщили РИА Новости в управлении пожарной охраны таджикской столицы.
ЧП произошло в 19:30 (17:30 мск) в микрорайоне Зарафшон.
По словам собеседника агентства, столб огня достигал в высоту 50 метров, пострадали стоящие рядом дома. Пожар более полутора часов тушили десять расчетов.
По данным управления пожарной охраны, есть жертвы и пострадавшие, но их число неизвестно.
В приемном покое станции скорой помощи, расположенной поблизости, РИА Новости сообщили, что к ним поступили 15 человек с ожогами и другими травмами, полученными в результате взрыва.
 
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