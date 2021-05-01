https://ria.ru/20210501/vzlom-1730804244.html

Эксперт дал совет, как защитить квартиру от взлома на длинных выходных

Эксперт дал совет, как защитить квартиру от взлома на длинных выходных

Майские праздники – традиционный сезон у домушников, количество правонарушений в этот период вырастает на четверть, особенно в сегменте городского жилья... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T09:00

2021-05-01T09:00

2021-05-01T09:00

россия

недвижимость

жилье

практические советы – риа недвижимость

общество

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Майские праздники – традиционный сезон у домушников, количество правонарушений в этот период вырастает на четверть, особенно в сегменте городского жилья (квартир), рассказал РИА Новости директор по маркетингу компании Delta Системы безопасности Валерий Ушков.В числе способов защиты имущества эксперт назвал, например, установку охранного комплекса, или более традиционный: установку качественной двери и замков, решеток на окнах - для проживающих на первом и втором этажах.Кроме того, по его словам, не стоит писать о своих планах в социальных сетях и использовать функцию геометок. Имеет смысл заранее освободить почтовый ящик от корреспонденции и попросить соседей своевременно собирать рекламные листовки, которые часто вешают на входные двери, так как это тоже является показателем отсутствия хозяев дома, по возможности можно оставить включенным свет в одной из комнат или же установить систему умного дома с автоматическим включением или отключением света."Согласно нашей внутренней аналитике, мы можем выделить следующие способы проникновения в квартиры, которые наиболее распространены у правонарушителей: 58% всех случаев - взлом замка входной двери, такой способ занимает от нескольких секунд до получаса в зависимости от мастерства вора и надежности замка, 21% - отжатие двери или дверной коробки, грубый силовой метод, однако, довольно успешный вне зависимости от качества установленной двери", - рассказал Ушков.Он добавил, что еще 8% - проникновение через окно, особенно страдают жители ветхого жилого фонда и первых двух этажей, а также жители загородных домов. Газовые трубы, пластиковые окна невысокого качества также служат помощниками для домушников, 7% - подбор ключа/спил дверных петель/вышибание двери.Бывают и довольно нестандартные случаи: воры спокойно входят через незапертую дверь - зачастую, впопыхах, хозяева действительно забывают запереть двери, покидая жилище; находят ключи под ковриком или в других легкодоступных местах. Чаще всего такие случаи специалисты отмечают в небольших городах или поселках городского типа, где люди все еще доверяют друг другу.

https://realty.ria.ru/20210501/zamki-1730517422.html

https://realty.ria.ru/20210428/kvartira-1730103269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, недвижимость, жилье, практические советы – риа недвижимость, общество