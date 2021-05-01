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В России начались длинные майские праздники
В России начались длинные майские праздники
Десятидневные майские выходные начались в России, решение о дополнительных нерабочих днях между праздниками было принято властями страны, чтобы добиться более... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T00:11
2021-05-01T00:11
россия
анна попова
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
москва
майские праздники
общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Десятидневные майские выходные начались в России, решение о дополнительных нерабочих днях между праздниками было принято властями страны, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.С предложением продлить майские праздники за счет дней между ними к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологи видят риски, связанные с тем, что из-за разорванных праздников россиянам придется ездить в городе и из города несколько раз, контактируя с большим количеством людей.Как отметила глава Роспотребнадзора, непрерывные выходные позволят сделать эпидемиологический прогноз по стране более стабильным. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в стране как "более или менее стабильную", но подчеркнула, что мониторинг ведется на ежедневной основе. Она также призвала регионы аккуратно снимать ограничения по коронавирусу, исходя из ситуации на местах, а граждан - вакцинироваться.Голикова также заявила, что работники, на которых распространяется действие указа президента РФ Владимира Путина о нерабочих дня с 4 по 7 мая, должны получить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, как если бы работник полностью отработал нерабочие дни. Она также попросила выплатить зарплату заранее, если дата выплаты выпадает на нерабочие дни.Вице-премьер особенно подчеркнула, что нерабочие дни не являются основанием для снижения зарплаты. В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.Согласно рекомендациям, размещенным на сайте Министерства труда и социальной защиты, если работник находится в отпуске, отпуск на период с 4 по 7 марта не продлевается. Вопросы, связанные с завершением или началом вахты в период нерабочих дней, решаются по соглашению сторон.
https://ria.ru/20210430/prazdniki-1730670230.html
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россия, анна попова, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, москва, майские праздники, общество

В России начались длинные майские праздники

00:11 01.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья ГребенюкОтдых горожан в майские праздники
Отдых горожан в майские праздники - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Наталья Гребенюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Десятидневные майские выходные начались в России, решение о дополнительных нерабочих днях между праздниками было принято властями страны, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
С предложением продлить майские праздники за счет дней между ними к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологи видят риски, связанные с тем, что из-за разорванных праздников россиянам придется ездить в городе и из города несколько раз, контактируя с большим количеством людей.
Как отметила глава Роспотребнадзора, непрерывные выходные позволят сделать эпидемиологический прогноз по стране более стабильным. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в стране как "более или менее стабильную", но подчеркнула, что мониторинг ведется на ежедневной основе. Она также призвала регионы аккуратно снимать ограничения по коронавирусу, исходя из ситуации на местах, а граждан - вакцинироваться.
Голикова также заявила, что работники, на которых распространяется действие указа президента РФ Владимира Путина о нерабочих дня с 4 по 7 мая, должны получить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, как если бы работник полностью отработал нерабочие дни. Она также попросила выплатить зарплату заранее, если дата выплаты выпадает на нерабочие дни.
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Вице-премьер особенно подчеркнула, что нерабочие дни не являются основанием для снижения зарплаты. В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.
Согласно рекомендациям, размещенным на сайте Министерства труда и социальной защиты, если работник находится в отпуске, отпуск на период с 4 по 7 марта не продлевается. Вопросы, связанные с завершением или началом вахты в период нерабочих дней, решаются по соглашению сторон.
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РоссияАнна ПоповаТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинМосквамайские праздникиОбщество
 
 
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