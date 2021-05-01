https://ria.ru/20210501/prazdniki-1730790181.html

В России начались длинные майские праздники

В России начались длинные майские праздники

Десятидневные майские выходные начались в России, решение о дополнительных нерабочих днях между праздниками было принято властями страны, чтобы добиться более... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T00:11

2021-05-01T00:11

2021-05-01T00:11

россия

анна попова

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

москва

майские праздники

общество

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Десятидневные майские выходные начались в России, решение о дополнительных нерабочих днях между праздниками было принято властями страны, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.С предложением продлить майские праздники за счет дней между ними к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологи видят риски, связанные с тем, что из-за разорванных праздников россиянам придется ездить в городе и из города несколько раз, контактируя с большим количеством людей.Как отметила глава Роспотребнадзора, непрерывные выходные позволят сделать эпидемиологический прогноз по стране более стабильным. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в стране как "более или менее стабильную", но подчеркнула, что мониторинг ведется на ежедневной основе. Она также призвала регионы аккуратно снимать ограничения по коронавирусу, исходя из ситуации на местах, а граждан - вакцинироваться.Голикова также заявила, что работники, на которых распространяется действие указа президента РФ Владимира Путина о нерабочих дня с 4 по 7 мая, должны получить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, как если бы работник полностью отработал нерабочие дни. Она также попросила выплатить зарплату заранее, если дата выплаты выпадает на нерабочие дни.Вице-премьер особенно подчеркнула, что нерабочие дни не являются основанием для снижения зарплаты. В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.Согласно рекомендациям, размещенным на сайте Министерства труда и социальной защиты, если работник находится в отпуске, отпуск на период с 4 по 7 марта не продлевается. Вопросы, связанные с завершением или началом вахты в период нерабочих дней, решаются по соглашению сторон.

https://ria.ru/20210430/prazdniki-1730670230.html

https://ria.ru/20210430/otpusk-1730598912.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна попова, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, москва, майские праздники, общество